Der Kohlenmeiler brennt in Münzdorf

HAYINGEN-MÜNZDORF. Max Geiselhart aus Münzdorf hat seine Leidenschaft für die Köhlerei schon als kleiner Bub entdeckt. Wenn Großonkel Georg den Meiler im nahen Wald errichtete und entzündete, hielt ihn nichts mehr zu Hause. »Als Kind war das das Größte überhaupt«, gesteht der 24-Jährige. Von ihm hat er die Technik der Holzkohleherstellung erlernt, von ihm hat er die Tipps und Tricks erfahren. Unter seiner Anleitung hat er damals mit Begeisterung Mini-Meiler errichtet und Großonkel Georg hat es gefallen. »Er schaut immer noch hier vorbei, um sich ein Bild zu machen. Und wenn ich ganz zufrieden bin mit meiner Arbeit, findet er immer noch was. Und er ist jetzt 87«, amüsiert sich Geiselhart.

Vor acht Jahren hat sich der gelernte Zimmermann selbständig gemacht, betreibt in Eigenregie sein Köhlerhandwerk. Er ist einer der wenigen, die diesem alten Handwerk noch nachgehen. »In der Familie hatte Konrad Rommel 1864 damit begonnen. Dabei hatte er noch viele andere Jobs nebenher. Ich mache das jetzt in der sechsten Generation«, gibt er zu verstehen. Der Handwerker nimmt sich immer an Pfingsten und im August Urlaub für das mindestens elf Tage dauernde Spektakel vom Anzünden bis zum Ausziehen. »So, wie es beruflich eben reinpasst.«

Schwelen, nicht verbrennen

Beim Aufbau könne man schon vieles kaputt machen. »Ich bin sehr froh, dass mir Freunde helfen. Zum Aufbauen bedarf es zehn Männern pro Tag, zum Ausziehen und Abfüllen 15«, hält der Münzdorfer fest. Beginnend mit drei Holzpfählen, wird zwischen diesen ein Metallring mit ungefähr 40 Zentimeter Durchmesser für den Schacht platziert. Maximal 35 Raummeter längere und kürzere Scheite werden dann im Kreis im Winkel von 45 Grad gestapelt. Was allerdings in den seltensten Fällen so exakt gelinge, gab er zu bedenken. Also so flach wie möglich und das bis auf ungefähr zwei Meter Höhe. »Wichtig dabei ist, dass keine Hohlräume entstehen. Sonst hat es zu viel Sauerstoff und es gibt einen Schnellbrand«, erklärt er. Der Schacht werde aufgefüllt mit Resten von Holzkohle und abgeschlossen mit Reisig und kleinen Holzstücken zum Anbrennen. Abgedeckt wird der Meiler mit einer Grasschicht.

Ist der Meiler erst mal angezündet, kommt Geiselhart kaum noch zu Schlaf. Alle zwei Stunden rund um die Uhr muss er den Verkohlungsprozess kontrollieren, denn nur bei knapper Luftzufuhr wird aus Holz Kohle. »Die Glutschicht arbeitet sich nach unten und es sollte immer eine durchgehende Glutsäule sein.« Die Menge der Abgase reguliert der Köhlermeister mit einer Stange und sticht nach Bedarf Löcher in die deckende Erdschicht. Dann wird es spannend: Entweicht die Feuchtigkeit des Holzes als weißer Dampf, dann ist alles korrekt. Verfärbt er sich bläulich, bedeutet das, hier verbrennt es schon. »Anhand der Form und Farbe beurteile ich, was zu tun ist. Je heller der Dampf, umso besser. Dann schwelt es richtig gut und ist am Verkohlen«, bemerkt er. Er dürfe auch nicht vergessen, die anfangs getragenen normalen Arbeitsschuhe mit Lederstiefeln und Holzsohle zu tauschen. »Es kann doch recht heiß werden«, sagt er lachend. Im Kern herrschen dann 600 bis 800 Grad Celsius. Ungefähr acht bis neun Tage daure dieser Prozess, dann beginne das Auskühlen.

Die Köhlerei - ein altes Handwerk wird gepflegt

»Keiner weiß eigentlich so genau, wie die Köhlerei entstand«, weiß Geiselhart. Man vermute, dass schon 2000 vor Christus Holzkohle hergestellt wurde. Holzkohle aus Buche, Esche und Eiche entwickeln eine extrem hohe Hitze und wurden für das Stahlschmieden benötigt. Die aus Fichtenholz mit weniger Hitze waren eher für Goldschmiede geeignet, für Schießpulver dann Rosskastanie und Birken wurden in der Kosmetikbranche verwendet, ließ er wissen und bemerkt belustigt: »Ötzi hatte übrigens zwei Stück Holzkohle in einer Schachtel dabei.« Mit dem hohen Brennwert könne die Industrieholzkohle im Übrigen nicht mithalten. Er versteht sein Köhlerhandwerk und ist nach wie vor fasziniert. Seine Kunden schätzen seine Arbeit und erfreuen sich an der besonderen Glut beim Grillen. Ein Ziel hat er sich gesetzt: »Ich mache das jetzt seit acht Jahren und ich möchte gerne mein 50-Jähriges feiern.« (GEA)