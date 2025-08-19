Der historische Gammertinger Brunnen ist zurück

Bitte aktivieren Sie Javascript

GAMMERTINGEN. Ein Platz allein ist ja nur eine leere Fläche, irgendein Blickfang muss da schon hin, sonst könnte man ja gleich einen Parkplatz bauen. Die Runderneuerung des Kleinen Schlossplatzes vorm Gammertinger Rathaus beziehungsweise dem Spethschen Schloss hatte sich eine Weile hingezogen, unter der Ägide von Bürgermeister Andreas Schmidt hat das Projekt dann Fahrt aufgenommen. Der Platz wurde neu gepflastert, die Untergründe wurden instandgesetzt, und dann lag er da, der Platz, durchaus ansehnlich, aber ein bisschen langweilig.

Ein Glück, dass in Kettenacker in einer Scheune noch ein Kleinod mit den nötigen Abmessungen auf eine Verwendung wartete - der historische Stadtbrunnen. So historisch ist er dann allerdings auch wieder nicht, wenn man sich die Gammertinger Stadtgeschichte anschaut. Er wurde erst 1903 vorm Rathaus aufgestellt, also dort, wo er jetzt wieder sprudelt - Archäologe Sören Frommer entdeckte bei der Restaurierung des Platzes Schätze, die weit älter sind.

»Der Brunnentrog wurde durch Dynamit vollständig in Stücke geschlagen«

Interessant ist der Brunnen trotzdem, denn er erzählt einiges über die Härten, die unsere Vorfahren bis vor noch nicht allzu langer Zeit ertragen mussten. Der Brunnen - einer von vieren - diente damals nicht der Verschönerung des Stadtbilds, er war ein wesentlicher Baustein zur Wasserversorgung des Lauchertstädtchens. Bis 1842 gab es in Gammertingen gar keine Wasserversorgung, das kostbare Nass musste aus der Lauchert in die Häuser geschleppt werden. Hygienisch war das nicht, es kam zu mehreren Epidemien, die Ständeversammlung der Hohenzollerischen Landesregierung genehmigte endlich einen Zuschuss zu einer Wasserleitung vom wasserreichen Bronnen hinunter in die Stadt. Die erste, hölzerne, Leitung hat nicht lang gehalten, 1862 wurde sie durch eine gusseiserne Leitung ersetzt, 1863 folgten die vier gusseisernen Brunnen. Einer wurde am Schlossplatz aufgestellt, einer beim Wohnhaus Johannes Göggel und einer bei der oberen Brücke beim Fässle, der vierte Standort ist unklar. Bis 1906 waren die vier Brunnen zentraler Bestandteil der Wasserversorgung, erst ab 1906 floss Wasser aus den Hähnen der Häuser, bis dahin hieß es schleppen.

1969 wurde der Brunnen in den Roten Dill versetzt. Foto: Stadtarchiv 1969 wurde der Brunnen in den Roten Dill versetzt. Foto: Stadtarchiv

Die Brunnen waren auch Tankstellen, da Fuhrwerke nicht von Verbrennern, sondern von Vierbeinern bewegt wurden. Das hat möglicherweise zum Ende des ersten Brunnens vorm Schloss, damals königliches Amtsgericht, geführt. 1902 wurde der erste Brunnen gesprengt, in der Silvesternacht, kurz vor Mitternacht. Das »leidige Schießen und Frosch- und Schwärmerwerfen«, so die Lauchert-Zeitung in ihrer Ausgabe vom 4. Januar 1903, verlief »ziemlich ungefährlich und nur die ruhenden Mitbürger wurden belästigt«. Aber der Brunnentrog wurde »vollständig in Stücke geschlagen«. Der Stadtbrunnen wurde von einer Dynamitpatrone gesprengt, ob per Zündschnur ausgelöst oder geworfen, spekulierte die Lauchert-Zeitung. Auch zu den Tätern hatten die Kollegen einen Verdacht: Nach einem Neuanstrich durften die Landwirte hier nicht mehr ihr Vieh tränken, die Obrigkeit ihre Pferde aber schon. Also vielleicht ein »Racheakt oder ein Bubenstück ohne jeden Hinterhalt«, rätselte die Lauchert-Zeitung. Die bösen Buben wurden nie ermittelt, trotz einer ausgesetzten Belohnung von 50 Mark »auf die Ermittlung der ruchlosen Person«, die Täter hielten dicht.

»Das gute Stück wäre ja zu schade fürs Alteisen«

"Vollständig in Stücke zerschlagen": Ein neuer Brunnen musste her, die Wasserleitungen in die Küchen kamen ja erst später. Den Auftrag bekamen die Königlich Württembergischen Hüttenwerke in Wasseralfingen, die Ostälbler kannten sich mit Guss aus. Der Brunnen verlor schnell als Wasserversorger an Bedeutung, blieb aber ein beliebter Treffpunkt nicht nur an heißen Tagen. 1969 wanderte er in den Roten Dill, sein Zustand wurde nicht besser, er kam in eine Scheune in Kettenacker. Dort wurde er aus seinem Dornröschenschlaf erweckt. Das Vorhaben gestaltete sich aufwendig. Der Brunnen hatte Risse, war auch schon im Roten Dill undicht. Die Wasserleitungen waren marode, falls überhaupt noch vorhanden. Zwei Speier mussten ersetzt, zwei repariert werden, ebenso die Eimergabeln, an denen Gefäße zum Schöpfen aufgehängt werden konnten. Über die künftige Farbgestaltung gab es lange Diskussionen. "Die historischen Bilder sind ja alle schwarz-weiß, weiß Gammertingens Archivbetreuer Manfred Tremmel. Der Brunnen wurde ungezählte Male neu gestrichen, den Handwerkern saß dabei noch nicht das Landesdenkmalamt im Nacken und schaute auf historische Genauigkeit. Die Schichten wurden nach und nach abgetragen, jetzt strahlt der Brunnen in hell- und dunkelgrauen Tönen - Schwarz-Weiß sozusagen. Das könnte hinkommen, meint Tremmel. Die Renovierung wurde mit 70.000 Euro veranschlagt, ein neuer Brunnen wäre auch nicht billiger gekommen, meinte Rat Wolfgang Lieb bei der Absegnung durch den Stadtrat. Und das gute Stück wäre ja zu schade fürs Alteisen, so Lieb.

Da steht er nun in voller Pracht. Foto: Steffen Wurster Da steht er nun in voller Pracht. Foto: Steffen Wurster

Beim Gammertinger City-Fest wurde der Brunnen eingeweiht, aus einem der Speier kam für einen Tag Bier. Jetzt fließt wieder Wasser, für die Bürger, nicht fürs liebe Vieh. Dynamitattacken muss der historische Stadtbrunnen also nicht mehr fürchten. (GEA)