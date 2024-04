Der GEA vor Ort: Wie lebt es sich in Engstingen?

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN. Engstingen ist das oder zumindest ein Tor zur Alb. Wer aus Richtung Reutlingen auf die Hochfläche will, kommt an dem Ort mit seinen drei Teilgemeinden kaum vorbei. Egal ob mit dem eigenen Fahrzeug auf den gleich zwei Bundesstraßen, die den Ort durchschneiden, ob mit dem Bus oder aus Richtung Münsingen oder Gammertingen mit der Bahn.

Für die umliegenden Ortschaften ist Engstingen zentraler Anlaufpunkt. Der Einzelhandel ist breit aufgestellt, mit zwei Supermärkten, Discountern und Fachgeschäften. Wenn künftig die Regionalstadtbahn vom Unterland auf die Alb führen wird, wird die Gemeinde weiter an Bedeutung gewinnen, ob als Wohn- oder Arbeitsort oder als Ausflugsziel.

Dass Engstingen sich wandelt, merken die Einwohner und sie nehmen aktiv an den Veränderungen teil. Ein Bürgerentscheid über die Standorte von Windkraftanlagen wurde im vergangenen Jahr durchgeführt, ein Entscheid über den Standort des geplanten neuen Feuerwehrhauses für die Abteilungen Groß- und Kleinengstingen und die Zukunft der Neuen Ortsmitte wird am Tag der Kommunalwahl am 9. Juni entschieden.

Verkehrsknotenpunkt zu sein, hat Vor- aber auch Nachteile. Das Thema Verkehrslärm beschäftigt nicht nur den Gemeinderat. Und wie sieht es mit Alternativen zu Pkw und öffentlichem Personennahverkehr aus? Wie werden zum Beispiel die An-gebote zur Elektromobilität mit E-Scootern und E-Sharing-Au-tos von den Engstingern wahrgenommen? Kann man sich zu Fuß und mit dem Fahrrad effektiv und gefahrlos bewegen?

Als Schulstandort und für die Kinder- und Jugendbetreuung ist Engstingen ebenfalls über die Gemeindegrenzen hinweg von Bedeutung. Sind die Angebote ausreichend oder sollte sich die Kommune hier breiter aufstellen, etwa mit Waldkindergärten? Und wie geht es den Jugendlichen, welche Angebote brauchen und wollen sie?

Die Teilorte Großengstingen, Kleinengstingen und Kohlstetten sind sich in den vergangenen Jahrzehnten nähergekommen. Für die Zukunft dürfte die Gestaltung der neuen Ortsmitte von zentrale Bedeutung sein. Welche Vorstellungen haben die Bürger dafür, welche städtebaulichen Wünsche gibt es?

Der Beitritt zum Biosphärengebiet ist ebenfalls ein wichtiger Meilenstein der künftigen Entwicklung. Wie stehen die Engstinger zu dem Projekt, wie sehen sie Vor- und Nachteile einer Mitgliedschaft?

Und wie wird die Schließung des Automuseums gesehen, das am 1. Mai in seine letzte Saison startet? Nötige Einsparung oder ein Verlust für die Bürger?

IHRE MEINUNG IST GEFRAGT Was bewegt die Engstinger? Was wünschen sie sich? Wie bewerten sie ihre Lebensqualität? Diesen Fragen geht die GEA-Albredaktion am Donnerstag, 25. April, 16.30 bis 18.30 Uhr in der Keltenstraße nach. Außerdem möchte der »Generaler« per Fragebogen erkunden, wie ihn die Leser beurteilen. Was finden sie gut, wo sehen sie journalistischen Optimierungsbedarf? Wer sich an der Aktion beteiligt, erhält ein 14-tägiges Geschenk-Abo für einen Haushalt seiner Wahl. (GEA)

Es ist also einiges im Umbruch am »Tor zur Alb«. Allen Fragen möchte die GEA-Lokalredaktion am kommenden Donnerstag, 25. April, von 16.30 bis 18.30 Uhr in der Keltenstraße bei Discountern und Bäcker nachgehen und dort selbst direkt mit den Einwohnern ins Gespräch kommen – weil diese als Experten vor Ort schließlich am besten wissen, wo Optimierungsbedarfe bestehen, was die Lebensqualität zusätzlich befördern könnte, welche Missstände behoben werden müssten oder, oder, oder.

Kurz: Die Redaktion will wissen, was die Engstinger bewegt und ihren Anliegen eine breite Öffentlichkeit geben. Zumal sich die GEA-Lokaltermine als Plattform verstehen; als Marktplatz der Meinungen und Möglichkeiten, auf dem Kritik und Tadel ebenso gehandelt werden wie Lob und Würdigung. (GEA)