Der Beiwald-Lift bei Upfingen ist Geschichte, der Skibetrieb wird eingestellt

ST. JOHANN-UPFINGEN. Es ist heiß, drückend heiß. Der Planet sticht, es weht selbst auf der Albhochfläche unweit von Upfingen kein kühlendes Lüftchen. An Winter mag an diesem Sommertag niemand denken, doch die Brüder Reinhold und Stefan Müller kommen nicht drumherum: Ihnen gehört der Skilift Beiwald. In der Saison 1971/ 72 wedelten die ersten Skifahrer die 400 Meter lange Piste herunter. Das ist Vergangenheit: Die Müllers stellen den Skibetrieb ein, der Beiwald als Skihang ist Geschichte.

Die Entscheidung steht seit diesem Frühjahr. »Als wir die Bügel runtergemacht haben, stand es für uns fest«, erklärt Stefan Müller. Ein Schritt, der nicht unüberlegt gewesen sei, wie Reinhold Müller betont: »Der Gedanke hat uns seit 15 Jahren immer wieder umgetrieben.« Doch man habe die Entscheidung Jahr um Jahr hinausgezögert. »Der Mensch lebt ja immer von der Hoffnung, dass es besser wird«, so Reinhold Müller. Wurde es aber nicht: Die Winter mit keinen oder sehr wenigen Lifttagen häuften sich, betriebswirtschaftlich hätten sie längst die Reißleine ziehen müssen. Das sei jedoch sehr schwergefallen, so Reinhold Müller: Die Familie habe über 50 Jahre so viel Herzblut in den Beiwald gesteckt.

Eine organisatorische Herausforderung

Der Skilift hat die Familie Müller aus Dettingen nie ernährt, es sei zunächst vielmehr eine Leidenschaft des Vaters Karl gewesen und später vor allem die seiner beiden Söhne. Ein zeitintensives Hobby sei der Betrieb des Lifts gewesen, sie haben es aber gerne gemacht: »Weil wir Spaß daran hatten und Menschen eine Freude machen konnten«, so Reinhold Müller. Er war 15 Jahre, als der Vater den Lift eröffnete: »Er begleitet mich seither.« Und Bruder Stefan war damals gerade mal sieben Jahre: »Ich bin hier aufgewachsen.« Am Beiwald lernte er das Skifahren, wie unzählige andere Kinder aus der Region – der Sport sei bis heute seine große Leidenschaft.

Der Betrieb des Skilifts sei immer auch eine große organisatorische Herausforderung gewesen, die Brüder sind im Winter nie zur selben Zeit in den Urlaub oder ins Wochenende gefahren. Reinhold Müller hatte in den vergangenen Jahren zudem das Wetter fest im Blick, um sofort auf möglichen Schnee reagieren zu können. Dann lief’s in der Familie rund, wurde der Betrieb hochgefahren: Wenn beide Lift liefen, konnten 3.000 Menschen pro Stunde auf den 720 Meter hohen Nordhang transportiert werden. Sieben Helfer waren dafür notwendig, Familie und Freude sprangen ein. Externe Mithelfende habe man, so Reinhold Müller, im Gegensatz zu früher kaum noch gehabt: Da seien Schüler und Jugendliche für den Job Schlange gestanden, das sei vorbei. Vermutlich auch, weil sie mangels Kontinuität keine Sicherheit hatten auch wirklich Geld zu verdienen.

Jedes Jahr habe man im Herbst für Wartung und TÜV-Abnahme Geld in die Hand genommen, ohne zu wissen, ob der Skilift überhaupt laufe. Ab wie vielen Skitagen sich der Skilift betriebswirtschaftlich rechne, könne laut Stefan Müller pauschal gar nicht gesagt werden: Liege in den Winter- oder Faschingsferien Schnee, könnten nur wenige Tage reichen. Doch die Winter haben sich geändert, hat Stefan Müller beobachtet: »Es gibt keine Konstanz mehr. Es gibt mal kurz eine Menge Schnee und dann regnet es bald wieder drauf.« Für seinen Bruder ist eines klar: Es werde über kurz oder lang keinen Wintersport auf der Schwäbischen Alb mehr geben. »Den Klimawandel kann man nicht wegdiskutieren.«

Gelände soll verkauft werden

Die Müllers haben nun die Reißleine gezogen: Der Skibetrieb wird eingestellt, die Anlage selbst bleibt stehen. Auf dem insgesamt 8,5 Hektar großen Gelände – darunter ein Hektar Wald - steht zudem ein Haus, das gastronomisch genutzt werden kann. Möglich sei vieles, vor allem eine Nutzung im Sommer. Nun folgt also der Verkauf durch die Brüder Müller selbst, die damit auch die Erbengemeinschaft – zu ihr gehören auch zwei ältere Schwestern - auflösen wollen.

Was aus dem Beiwald wird, wissen sie nicht. Doch sie haben eine Hoffnung: »Wir möchten, dass hier wieder Leben stattfindet«, erklärt der fast 70-jährige Reinhold Müller. Wie es mit dem Skimuseum weitergeht ist ebenfalls offen. Noch befindet es sich im Beiwald-Gebäude, den Grundstein hatte Vater Karl mit einer Sammlung historischer Skiutensilien gelegt. In den vergangenen Jahren hat Stefan Müller die Ausstellung um Youngtimer erweitert und daran möchte er auch nichts ändern: »Ich suche noch dringend den Rossignol S+ aus den 70er-Jahren.« Klar ist für den 60-Jährigen, dass das Skimuseum weiter existieren soll – es handele sich um ein Alleinstellungsmerkmal in der Region mit Potenzial. Eine Entscheidung hänge davon ab, wie es mit dem Beiwald weitergehe. Solange der Lift im Besitz der Müllers ist, kann die Skizunft Dettingen dort auch ihre Skikurse abhalten: »Wir werden sie weiter unterstützen«, sichert Reinhold Müller zu.

»Es wird mir etwas fehlen, da bin ich mir ganz sicher«, beschreibt er seine Gefühle. Da kann der Bruder nur zustimmen: »Wahrscheinlich werden wir wieder einen Winter mit viel Schnee bekommen«, mutmaßt er. Aber die Entscheidung sei gefallen, da gebe es kein Zurück mehr. (GEA)