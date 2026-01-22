Das Trochtelfinger Schloss als lebendiges Zentrum

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Auf starkes Interesse stieß am Dienstagabend die Abschlussveranstaltung zur Altstadtentwicklung in der Werdenberghalle. Bürgermeisterin Katja Fischer präsentierte zusammen mit Matthias Binninger, Chef von DenkMalRegenerativ, die Ergebnisse aus den Arbeitskreisen und Bürgerbeteiligungswerkstätten. Zudem zeigten sie verschiedene Szenarien für das Schloss auf.

»Wir leben in verrückten Zeiten, im Gemeinderat schauen wir auf jeden Cent, den wir einsparen können, um einen genehmigungsfähigen Haushalt zu bekommen, gleichzeitig präsentieren wir heute Visionen und Ideen, die 20 Jahre in die Zukunft reichen«, zeigte die Bürgermeisterin den Zwiespalt auf. »Was wir brauchen werden, sind Durchhaltevermögen, Energie und Geld.« Schon um den Prozess der Altstadtentwicklung anstoßen zu können, benötigte Trochtelfingen nötigen Mittel. Dafür gab es aus einem Fördertopf des Landes 68.500 Euro, 17.500 Euro steuert die Stadt selbst bei.

»Was wir brauchen werden, sind Durchhaltevermögen, Energie und Geld«

Die Bürgermeisterin skizzierte noch einmal kurz die Entwicklung: Unter dem Namen »Unsere Altstadt lässt keinen(k)alt« ging es, nachdem der Antrag für Fördergelder 2024 gestellt war, ab Januar 2025 richtig los. Im März fand die erste Beteiligungswerkstatt »Zukunft Altstadt – Ideen sammeln, diskutieren und weiterentwickeln« statt. Es folgten ab April wiederkehrende Workshops, Arbeitsgruppen und die Weiterentwicklung der Potenzialanalyse sowie weitere Beteiligungswerkstätten.

Zwei Online-Umfragen mit jeweils rund 400 bis 500 Rückmeldungen, die vor allem das jüngere Publikum erreichen sollten, stützten laut Matthias Binninger das Indiz, dass großes Interesse am Thema bei Jung und Alt bestand. Gefragt wurde allgemein nach der Attraktivität der Altstadt, nach Einkaufsmöglichkeiten, Freiräumen und Sitzplätzen, Grünflächen und nach der Sicherheit. Auskunft gaben die Einsender auch zum Angebot für Jugendliche, zu den Kulturangeboten, der Gastronomie, der Pflege und Gesundheitsvorsorge. In der zweiten Umfrage ging es um das Thema Mobilität, zudem wollte die Verwaltung wissen, was sich ändern müsste, damit der Schlosspark mehr genutzt wird.

Sechs Arbeitskreise (AK) zu den Themen Wirtschaft (Einzelhandel, Gewerbe, Tourismus), Energie und Nachhaltigkeit, Freiraum und Aufenthaltsqualität, Kinder, Jugendliche und Generationen, Mobilität und Infrastruktur sowie Wohnen und Pflege entwickelten ihre Vorstellungen von einer lebenswerten, bürgerfreundlichen Trochtelfinger Altstadt. Heraus kamen etliche Empfehlungen, vom AK Mobilität und Infrastruktur etwa eine verkehrsberuhigte Zone in der Marktstraße, sichere Radwege für Kinder, ein barrierefreier Wegstreifen in der Marktstraße, das Verlegen und Hinzugewinnen von Parkplätzen oder eine E-Bike-Ladestation in Schlossnähe.

In Sachen Freiraum und Aufenthaltsqualität schlug der Arbeitskreis begrünte und verschattete Flächen an der Marktstraße und auf dem Rathausplatz vor, ein Wasserspiel statt eines Brunnens auf dem Rathausplatz, das Vermeiden von Ladenleerständen durch mietfreies Nutzen oder auch, die Seckach an mehreren Stellen begehbar zu machen sowie einen beschilderten »Spaziergang« für Touristen zu entwickeln.

Beim Thema Wohnen, Pflege und Gesundheit besteht laut AK Bedarf an barrierefreiem Wohnraum sowie an kleineren, zentrumsnahen Wohnungen. Auch eine gut erreichbare zentrumsnahe Gesundheitsversorgung wurde vorgeschlagen. Bei einem Termin in der Schule hatte der AK Kinder, Jugendliche und Generationen die Wünsche des Nachwuchses direkt abgefragt. Dabei stand ein Konzept für ein Jugendhaus im Vordergrund: »Die Schülerinnen und Schüler wünschen sich einen eigenen Raum für sich«, so die Bürgermeisterin.

»Das Schloss soll ein Ort für alle sein, mit Tourismusinformation und einem kleinen Café«

Die Empfehlung für Einzelhandel, Gewerbe und Tourismus ist, die Aufenthaltsqualität in der Altstadt zu erhöhen: Mehr Sitz- und Begegnungsflächen, eine verkehrsberuhigte Zone sowie mehr Grünflächen und Bäume. Vorgeschlagen wurden eine gemeinsame Verkaufsnacht, um die Kundenfrequenz für Handel und Gastronomie zu erhöhen, sowie Anpassungen des Baurechts für den Einzelhandel. Die Ergebnisse aus dem AK Energie und Nachhaltigkeit lauten: Entwicklung eines Energiekonzepts für die Altstadt, die Erschließung zusätzlicher Wärmequellen sowie das Prüfen eines Standorts für eine Heizzentrale, bei der die Stadt als Ankerkunde vorangehen soll. Im letzten Teil ging es um das Kernanliegen: »Was passiert mit dem Schloss?« Nach Aussage der Bürgermeisterin soll es zum lebendigen Mittelpunkt Trochtelfingens werden: »Es gehört den Bürgerinnen und Bürgern.« Das Schloss soll für ein neues Selbstverständnis der Stadt stehen: lebendig, einladend und voller Möglichkeiten. Was darunter zu verstehen ist, erläuterte Matthias Binninger mit dem inhaltlichen Konzept: »Das Schloss soll ein Ort für alle sein, beispielsweise mit einer Tourismusinformation und einem kleinen Café oder einer Gastronomie im Erdgeschoss.« Vorstellbar seien auch Ferienwohnungen, Veranstaltungsräume für Trauungen und Hochzeiten sowie weitere Gastronomie in den oberen Geschossen. Wie so etwas aussehen könnte, illustrierte Binninger anhand von Beispielen, zum Beispiel am alten Ortskern von Walddorfhäslach, dem Adlerareal oder der Allgäuer Genussmanukfaktur.

»Wirtschaftlichkeit und Gemeinwohl müssen dabei im Gleichgewicht sein«, betonte Binninger. Ziel sei es, durch vermietbare Flächen – wie Gastronomie, Ferienwohnungen und Veranstaltungsräumen – Einnahmen zu generieren, die eine Quersubventionierung für Vereinsräume und nicht kommerzielle Bereiche ermöglichen. Er präsentierte dazu drei Geschäftsmodelle: ein kommunales mit der Stadt als Betreiber, ein privates mit einem Investor oder, was Binninger bevorzugt, ein kollektives, sprich eine Genossenschaft oder Bürgergesellschaft. Der Kostenrahmen dafür liegt bei rund 8,4 Millionen Euro.

Der Trochtelfinger Gemeinderat hat nun die Aufgabe, die Empfehlung nach Machbarkeit zu gewichten und Entscheidungen zu treffen. Der Dank des stellvertretenden Bürgermeisters und Stadtrat Martin Tschöpe galt zum Schluss der Bürgermeisterin: »Sie ist die treibende Kraft und hat diese offene Beteiligung erst angestoßen, um möglichst viele Ideen aus der Bevölkerung mitzunehmen.« (GEA)