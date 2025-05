Das Open Air Frühlingskonzert in St. Johann war ein Erfolg

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN-GESTÜTSHOF. Der Trachtenkapelle Würtingen glückte erneut ein Open Air-Frühlingskonzert im Ambiente des Gestütshofs St. Johann zwischen Fachwerk und Backsteingebäuden. Die Besucher vergnügten sich, erfreuten sich an der Blasmusik und Bewirtung in entspannter Atmosphäre. »Das hier ist eine Traumkulisse für unser Jahreskonzert und das Wetter macht uns keinen Strich durch die Rechnung«, formuliert es Vorsitzender Stefan Werz. Es sei mehr als erfreulich, wie viele Gäste zum Konzert gekommen seien. »Die Resonanz ist toll«, sieht es auch Bürgermeister Florian Bauer. »Es ist eine traumhafte Location und die Leute sind gut gelaunt.« »Jung und Alt, ganze Familien sind gekommen. Das ist eine sehr gute Sache. Und der Gestütshof eignet sich hervorragend«, bringt es Astrid von Velsen-Zerweck, Leiterin des Haupt- und Landgestüts Marbach, auf den Punkt. Dann noch die Musik, die von ihrem Dirigenten Wolfgang Landerer ganz nach dem Geschmack des Publikums zusammengestellt war. »Das Ambiente und die Akustik sind herrlich, deshalb sind wir hier schon zum dritten Mal«, freut er sich.

Immer wieder gerne gehört - Böhmisch-Mährische Polka

Zum Auftakt widmeten die Musiker dem ehrwürdigen Altmeister der Blasmusik und ehemaliger Orchesterchef Ernst Mosch den Konzertmarsch »Gloria Patri«, kündigte Klarinettistin Nathalie Koch an. Sie führte durch das Programm und wies darauf hin, dass dieser Marsch von Ernst Hutter und dessen Sohn arrangiert wurde. Hutter führte die Egerländer Musikanten im Sinne Moschs weiter, der das Blasmusikorchester aus Böhmen 1956 gründete. »Diese Musik ist Lebensfreude und verbindet Generationen«, unterstreicht sie. Übrigens haben sie Moschs »Egerländer Musikantenmarsch« mit dem auf die Kapelle passenden Text abgewandelt. Ein Muss für alle Tenor- und Flügelhornisten sei das mährische Gustostückerl »Brodská«, die den Solopart im Trio gestalten und von virtuosen Klarinettenklängen unterstützt würden. Beschwingte oder gemütliche Polka, das Publikum ließ sich anstecken von den Arrangements. »A miggeler Sound«, das erst ziemlich schlanze, dann doch im Trio mit viel Herz gespielt werde. Oder »Zwei lustige Burschen«, die sich gegenseitig musikalisch antrieben mit Tom Weimert am Solo-Tenorhorn und Philipp Tiedt am Bariton. Antonin Borovicka komponierte die böhmische Polka »Darf ich wagen, dich zu fragen«, die zu den bekanntesten Gesangswerken der Orignal Egerländer Musikanten zähle. »Wer hier wen angelt und am Haken hat, werden wir anschließend vom Gesangsduo Sonja und Stefan erfahren«, belustigt Koch die Besucher. »Am Bischofsee« im Allgäu oder mit der »Alb-Polka« musikalisch unterwegs, die Trachtenkapelle verstand es, zu unterhalten.

Traditionelle Blasmusik im Einklang mit hochkarätiger Popmusik

Auch mit hochkarätiger Popmusik. »Mit ‚80er-KULT(tour)‘ hat Thiemo Kraas ein großartiges Arrangement geschaffen, in dem er die fünf Hits auf meisterliche Weise verarbeitet«, bereitet Koch darauf vor. Darunter Titel wie »Skandal im Sperrbezirk«, »Ohne dich (schlaf ich heut Nacht nicht ein)« und »Sternenhimmel«. »Rocken Sie jetzt doch einfach mal mit«, forderte sie auf. Spannende und mitreißende Unterhaltung wünschten die Musikanten für »The Greatest Showman«, ein Musicalfilm mit Hugh Jackmann in der Hauptrolle. »Aus dem ausdrucksstarken Soundtrack dieses Erfolgsfilms hat Paul Murtha ein dramatisches und spannendes Medley für die Konzertbühne geschaffen.« Einen Gag behielten sich die Musikanten bis zum Schluss vor. Bei der Zugabe der »Südböhmischen Polka« tauschten vier Musiker ihre Instrumente gegen Boomwhackers ein, um ordentlich den Takt zu schlagen. »The Greatest Showman« war auch ein Thema für die Jungmusiker, die unter der musikalischen Leitung von Dietmar Pelz auf der offenen Bühne agierten. Dazu unter anderem ein ABBA-Mix mit einigen ihrer bekanntesten Songs, perfekt für die Zuhörer. Die Jugendlichen gehören den Musikvereinen Rietheim, Upfingen und Würtingen an. »Das hier ist eine interessante Geschichte und sie sind sehr motiviert«, bescheinigt Pelz.

Auch so geht Musik - Boomwhackers im Einsatz Foto: Gabriele Bimek Auch so geht Musik - Boomwhackers im Einsatz Foto: Gabriele Bimek