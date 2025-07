Das Fachwerkrathaus in Erpfingen wird saniert

Tobias Geiger und Ewald Klingenstein sind ein eingespieltes Team. Sie restaurieren das Fachwerk am Rathaus in Erpfingen.

SONNENBÜHL-ERPFINGEN. 50 Jahre arbeitet Ewald Klingenstein (64) schon als Zimmermann - er war der erste Auszubildende von Albrecht Klingenstein bei Holzbau Klingenstein und ist der Trochtelfinger Firma bis heute treu geblieben. Mittlerweile leiten dessen beiden Söhne Günter und Jürgen Klingenstein die Firma. Ewald ist immer noch da und soll sein 50. Betriebsjubiläum auch noch im Unternehmen feiern, sagt der Chef. Denn Ewald Klingenstein hat viel Erfahrung und kennt jede Menge Tricks und Kniffe, wenn es um sein liebstes Arbeitsgebiet geht: Altbausanierungen und Restaurierungen. Und davon kann Tobias Geiger auch profitieren. Der 24-jährige Geselle arbeitet mit Klingenstein gerade gemeinsam am Fachwerkgiebel des Rathauses in Erpfingen und liebt es ebenso wie der Oldie, Hand ans alte Gebälk zu legen.

Etwa die Hälfte der Balken sind morsch. Tobias Geiger an einem besonders porösen Stück, das ausgetauscht werden muss. Foto: Cordula Fischer Etwa die Hälfte der Balken sind morsch. Tobias Geiger an einem besonders porösen Stück, das ausgetauscht werden muss. Foto: Cordula Fischer

Seit Jahren steht das Gerüst an der Giebelfront des Fachwerk-Rathauses, der Wetterseite. Mit nur einem neuen Anstrich war hier nichts mehr zu machen. Es gab langwierige Voruntersuchungen, das Denkmalamt schickte Gutachter und Sachverständige, 2022 lief eine aufwendige Schadensuntersuchung. Auch Ausschreibungen sorgten für Aufschub der Arbeiten, die größer ausfallen als zunächst gedacht. »Hier wurde erfolgreich versucht, viel Schaden zu vertuschen«, sagt Jürgen Klingenstein. Die haben nämlich in vielen Fällen nur Bretter auf die massiven Eichenbalken genagelt. Von vorne einwandfrei, aber hinter der Bretter-Fassade hatte der Pilz Zeit, das Holz zu zersetzen. 50 Prozent des Giebel-Fachwerks sind kaputt, morsch, zerfressen, es zerbröselt bei der kleinsten Berührung.

Der Pilz hat ganze Arbeit geleistet. Sein Myzel ist hier gut zu erkennen. Foto: Cordula Fischer Der Pilz hat ganze Arbeit geleistet. Sein Myzel ist hier gut zu erkennen. Foto: Cordula Fischer

Ein halbes Jahr braucht der Pilz, bis er sich im Holz etabliert hat, sagt Jürgen Klingenstein. Wenn er erst mal angefangen hat und er gute Bedingungen vorfindet - also vor allem Feuchtigkeit -, kann's schnell gehen: In Pilz- und Holz-Zeitaltern sind das immer noch mehr als zehn Jahre, bis aus fester Eiche eine faulig-verrottete Masse wird, denn vor allem das Kernholz ist dauerhaft gegen Pilze. Immerhin: »Bei Fichte ginge das schneller«, sagt Jürgen Klingenstein. Gut, dass die Erpfinger bei ihrem Rathaus also auf die sowohl im Wald als auch im Möbel-, Schiffs- und Hausbau langlebige Eiche gesetzt haben. Woher sie das Holz bezogen haben - aus der Region oder importiert -, kann man nicht sagen, auch nicht, wie alt die Bäume waren, als sie gefällt wurden, dazu wäre eine dendrochronologische Untersuchung notwendig.

Ewald Klingenstein hat ein neues Stück Balken eingesetzt und befestigt es mit einer Schraubzwinge. Foto: Cordula Fischer Ewald Klingenstein hat ein neues Stück Balken eingesetzt und befestigt es mit einer Schraubzwinge. Foto: Cordula Fischer

Was Fakt ist: Früher wuchsen die Bäume langsamer als heute, das Holz war robuster, ein Balken mit engen Jahresringen eignet sich besser fürs Bauen. Von außen Ansehen kann man's den Balken nicht, ob die Erpfinger im eigenen Wald die Bäume schlugen: »Sie haben ja keinen Dialekt«, sagt Klingenstein. Bei Fichten aus dem Schwarzwald etwa ist das einfacher, wenn sie Flößerzeichen tragen. Handwerkerzeichen könnten auch Auskunft geben, wer die Baumeister waren, so manches entdeckt man noch im morschen Fachwerkgebälk. »Es muss auf jeden Fall Geld dagewesen sein«, sagt Jürgen Klingenstein, sonst hätten die Erpfinger auf eine andere Holzart gesetzt.

Manche schadhaften Stellen wurden mit Bauschaum aufgefüllt. Foto: Cordula Fischer Manche schadhaften Stellen wurden mit Bauschaum aufgefüllt. Foto: Cordula Fischer

Das Fachwerk beginnt oberhalb des steinernen Erdgeschosses. Die Arbeit daran ist komplex. »Wir wollen so viel Substanz wie möglich erhalten«, sagt Jürgen Klingenstein, aber die morschen Stellen müssen raus, auch aus den drei tragenden senkrechten Balken. Um das Absacken des darüberliegenden Gebälks zu verhindern, muss die Wand abgestützt werden. Ewald Klingenstein und Tobias Geiger arbeiten sich so im ersten Stock von links nach rechts und weiter nach oben ins zweite Stockwerk bis ganz zur Giebelspitze vor. Noch zwei, drei Monate werden sie auf der Baustelle zu tun haben, bis das nächste Gewerk tätig werden kann.

Der Giebel muss abgestützt werden, damit Ewald Klingenstein und Tobias Geiger am Fachwerk im ersten Stock arbeiten können.im ersten Foto: Cordula Fischer Der Giebel muss abgestützt werden, damit Ewald Klingenstein und Tobias Geiger am Fachwerk im ersten Stock arbeiten können.im ersten Foto: Cordula Fischer

Einige Balkenstücke sind entfernt, 30 bis 50 Zentimeter über dem letzten sichtbaren Pilzbefall abgesägt. Ebenfalls aus Eiche schneiden die Zimmerleute Ersatzstücke zu, sogenannte Prothesen, die mit Augenmaß und Präzision angepasst und möglichst ohne Zwischenraum mit dem alten Fachwerk verbunden werden. Das verwendete neue Holz ist 200 Jahre im Wald gewachsen, kommt aus Frankreich, ist vom Sägewerk technisch getrocknet, hat aber auch noch bei Holzbau Klingenstein fünf bis zehn Jahre gelagert. Und es ist höchstes handwerkliches Geschick gefragt, Fachwerk ist schließlich kein Plattenbau. »Schnell schnell geht nicht, man muss messen, einpassen, nacharbeiten, wieder einpassen.« Denn mancher Balken ist nicht ganz ebenmäßig.

Seit Jahren mit Gerüst, jetzt wird auch tatsächlich am Fachwerkrathaus in Erpfingen gearbeitet. Foto: Cordula Fischer Seit Jahren mit Gerüst, jetzt wird auch tatsächlich am Fachwerkrathaus in Erpfingen gearbeitet. Foto: Cordula Fischer

Was dem Holz noch geschadet hat, ist die Verwendung von viel Montageschaum, mit dem manche schon schadhaften Stellen ausgefüllt wurden, und von Ytongsteinen, die zum Teil in den Ausfachungen vermauert wurden. Beide Materialien haben die Eigenschaft, Feuchtigkeit aufzunehmen, durch den Farbanstrich aber nicht so schnell wieder abgeben, damit alles darunter abtrocknen könnte. Gut für den Pilz, schlecht fürs Gebälk. »Das ist pures Gift fürs Holz«, sagt Ewald Klingenstein. »Da hat der Pilz dann lustig weitermachen können, ohne dass man's gesehen hat.« Wenigstens Insektenfraß gibt's so gut wie nicht.

Die vom Pilz befallenen Stellen wurden entfernt und werden mit neuem Holz ersetzt. Foto: Cordula Fischer Die vom Pilz befallenen Stellen wurden entfernt und werden mit neuem Holz ersetzt. Foto: Cordula Fischer

Zwar arbeiten Ewald Klingenstein und Tobias Geiger mit modernen Geräten, aber manchmal müssen sie sich nach allen Regeln der Handwerkskunst alter Techniken bedienen, wie die Zimmerleute, die vor fast 200 Jahren das Fachwerk-Rathaus in Erpfingen errichtet haben. Nicht selten kommt auch ein Flaschenzug zum Einsatz. »Hier ist wirklich noch viel Handarbeit gefragt, jedes Holzstück muss individuell angepasst werden, man muss jeden Handgriff überlegen.« Anders als bei einem Neubau, bei dem alle Teile maschinell angefertigt und in der Halle nach Computerplan zusammengesetzt werden, sagt Tobias Geiger.

Auch hier wurde viel Bauschaum verwendet. Foto: Cordula Fischer Auch hier wurde viel Bauschaum verwendet. Foto: Cordula Fischer

Beide Männer arbeiten mit viel Respekt vor dem Können ihrer Kollegen vor 200 Jahren. Gerade, wenn er an einem stattlichen Balken arbeitet, empfinde er »Hochachtung vor der Handarbeit« und ihren Fähigkeiten und Wissen. Tobias Geiger geht's ebenso, und der Youngster ist dankbar für alle Tricks und Kniffe, die ihm der erfahrene Kollege noch weitergibt, bevor er sich nach 50 Jahren von seinem Beruf verabschiedet. Mit Holz und Eichen mag er dann immer noch zu tun haben, denn er ist unter anderem im Albverein und naturverbunden: Die Bäume wird er dann in freier Natur bewundern und vielleicht darüber sinnieren, wie aus ihnen nach zwei, drei Generationen neue Häuser entstehen oder mit ihrem Holz alte gerettet werden. Das Erpfinger Fachwerk - die ausgebesserten Teile jedenfalls - werden hundert oder noch mehr Jahre überdauern. (GEA)