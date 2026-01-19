Darum ging's beim Neujahrsempfang in Münsingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Den Münsingern ist es offenbar nicht egal, was in ihrer Stadt, in ihrer Gesellschaft und auf der Welt passiert: Zum Neujahrsempfang von Stadt und Kirche kamen am Sonntagnachmittag viele Gäste - und zwar nicht nur solche, für die es von Berufs und Amts wegen zum guten Ton gehört. Neben Landes-, Bundes- und Europaabgeordneten, Gemeinde- und Ortschaftsräten, Vertretern der Blaulicht- und Rettungsorganisationen, der Bundeswehr und vielen Vereinsfunktionären waren auch viele »normale« Bürger da, um zu hören, was Bürgermeister Mike Münzing und Axel Lochmann, der für die Münsinger Ökumene sprach, zu sagen hatten.

Und natürlich auch, um der Musik zu lauschen, die die Musikkapelle aus Böttingen zum Besten gab, die in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag feiert. Unter der Leitung von Birgit Tomschi zeigten die Musikanten, dass sie sowohl ihr traditionelles Repertoire beherrschen als auch in anderen Genres zu Hause sind: Märsche, aber auch der Jazz-Klassiker »Tiger Rag« brachten sie rhythmisch wie klanglich auf den Punkt, gespielt mit viel Pepp.

Überschwängliche Euphorie verbreiteten weder Bürgermeister noch Kirchenvertreter in ihren Ansprachen. Beide verwiesen auf die schwierigen Umstände, welt- wie kommunalpolitisch, vor deren Hintergrund das schlicht unangemessen wäre. Dabei sollte man die Zuversicht und die Dankbarkeit für das, was trotz allem gut ist, nicht verlieren: Das war ihre Kernbotschaft. Mike Münzing sprach von »Zeiten der Hoffnungslosigkeit«, in der sich unzählige existenzielle Fragen stellen. Den Versuch einer Antwort machte er ausgehend von der Jahreslosung: »Siehe, ich mache alles neu.«

»Wollen wir alles, was uns bekannt ist, über Bord werfen für Neues, für Unbekanntes?«

In Zeiten politischer Konflikte, sozialer Spannungen, wirtschaftlicher Unsicherheiten und spürbar wachsendem Nationalismus regieren Sorge und Angst. Die Botschaft der Jahreslosung »ermutigt Menschen, an die Möglichkeit von Veränderungen und Neuanfängen zu glauben, selbst in schwierigen Zeiten«, interpretierte Münzing den Vers aus der Johannes-Offenbarung und schloss eine Frage an: »Wollen wir denn wirklich alles neu? Wollen wir alles, was uns bekannt ist, über Bord werfen für Neues, für Unbekanntes?« Veränderung ja, radikale Brüche nein, war Münzings Botschaft, in der er dem Wunsch nach Wandel die Sehnsucht nach Verlässlichkeit, Stabilität und Beständigkeit gegenüberstellte. Das biblische Wort sei »keine Garantie für schnelle Lösungen«, sondern »eine Zusage, dass Erneuerung möglich ist, auch und gerade dann, wenn wir an Grenzen stoßen«.

Die Spannung zwischen »alles neu, alles besser« und »Bewährtes erhalten« aushalten: Für den Bürgermeister heißt das auch, sich den Herausforderungen auf kommunaler Ebene zu stellen. Den steigenden Erwartungen der Bürger gerecht zu werden und Lebensqualität zu bieten, dabei aber auch um Verständnis für die Begrenztheit des Machbaren zu werben, weil die finanziellen Spielräume eng und Haushaltsmittel begrenzt sind. »Ich wünsche uns allen ein Jahr mit Zuversicht, mit Menschlichkeit und dem Vertrauen darauf, dass Erneuerung und Bewahrung zusammen gehören.«

»Es geht darum, sich einzubringen - jede kleinste Tat zählt«

Die Münsinger Kirchen wechseln sich im Sinne der Ökumene beim Neujahrsempfang ab, dieses Mal war die Reihe an Priester Axel Lochmann von der neuapostolischen Kirche. Er griff ein Wort auf, das bei Münzing mehrfach gefallen war: die Sorge. »Eine Frage der Definition«, fand Lochmann und ging auf die Mehrdeutigkeit des Begriffs ein. Besorgniserregend seien die weltweiten politischen Entwicklungen. In Zeiten des »Information overload« werden der Umgang mit Medien, Meinungen und Fake News immer schwieriger und teils auch zur Gefahr. »Es gibt keine einfachen Antworten«, so Lochmann, statt dessen viel Wut und Resignation - Gefühle, die es abzubauen gelte.

In diesem Kontext thematisierte er die politischen Verhältnisse in den USA, wo kaum mehr Teilhabe und Wahlmöglichkeiten existierten, und mahnte an, die Demokratie zu verteidigen - so anstrengend sie manchmal auch sei: »Gewaltenteilung führt zwangsläufig zu langen Prozessen.« Der Sorge im negativen Sinne stellte Lochmann eine positive Deutung gegenüber: Sorgen im Sinne von Sorge tragen, sich um das Wohlergehen anderer kümmern. »Es geht darum, sich einzubringen, in der Familie in der Nachbarschaft, im Dorf - jede kleinste Tat zählt«, appellierte er an die Zuhörer. (GEA)