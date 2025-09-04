Cem Özdemir besucht das Port-Gesundheitszentrum in Hohenstein

Bitte aktivieren Sie Javascript

HOHENSTEIN. »Wenn es das Port nicht gäbe, müsste man es erfinden, das ist wirklich genial.« Cem Özdemir, der am 8. März 2026 Ministerpräsident von Baden-Württemberg werden möchte und derzeit auf Sommertour ist, zeigte sich begeistert vom Gesundheitszentrum in Bernloch. Der Hohensteiner Ortsteil hat mit dem Port seit 2019 ein Vorzeigeprojekt, in dem Modelle für die Zukunft entwickelt werden - nicht nur im Bereich der medizinischen, sondern auch der psychosozialen Versorgung. Das Konzept beruht auf der Vernetzung verschiedenster Dienstleister aus dem Gesundheits- und Pflegebereich - entsprechend groß war das Aufgebot an Gesprächspartnern, die dem Grünen-Politiker »ihr« Port näher brachten: Neben Vertretern des Landratsamts Reutlingen und Bürgermeister Simon Baier waren es vor allem Menschen, die dort arbeiten, die Özdemir anhand eines Fallbeispiels mitten in ihren Berufsalltag hinein nahmen.

Mit der fiktiven Familie Müller-Weber ging es auf einen Rundgang durch das Zentrum, das vor gut zehn Jahren als eines der ersten bundesweit als Pilotprojekt konzipiert und von der Robert-Bosch-Stiftung mit einer halben Million Euro Anschubfinanzierung und weiteren laufenden Mitteln maßgeblich gefördert wurde und wird. Gebaut hat es die ebenfalls in Hohenstein beheimatete Firma SchwörerHaus - auch ein Aushängeschild der Gemeinde, das Özdemir am selben Tag besuchte. Özdemir und die Landtagsabgeordnete Cindy Holmberg unterhielten sich mit dem Geschäftsführer Johannes Schwörer, der seit kurzem IHK-Präsident der Region ist, über das Unternehmen, die Baubranche, aber auch über dringend nötige Reformen.

So regte Johannes Schwörer beispielsweise eine Erhöhung von Abschreibungen an, damit Investoren wieder mehr in die Baubranche und weniger am Kapitalmarkt investieren. Özdemir und Schwörer stimmten besonders in dem Punkt überein, dass die Politik sich wieder um wichtige Sachverhalte kümmern müsse und nicht um solche, bei denen die Bürger den Kopf schüttelten. Nur wenn der Staat Probleme löse, halte dies die Menschen davon ab, in der Wahlurne in Scharen zu den Radikalen zu rennen.

Zurück zur imaginären, 35-jährigen Frau Müller im Port-Gesundheitszentrum: Sie ist nicht nur schwanger, sondern hat auch einen Sohn: Ben, der an Mukoviszidose leidet. Ihre Eltern, die Webers, haben eigene Sorgen. Vater Weber ist übergewichtig und hat seit Jahren Diabetes, seit einem Schlaganfall ist er in seiner Bewegungsfähigkeit eingeschränkt und auf die Hilfe seiner Frau angewiesen, die sich nun in der Rolle der pflegenden Angehörigen wiederfindet. Für all diese Menschen und ihre Probleme ist das Port Anlaufstelle Nummer eins.

Kinderarzt, Hebamme und Psychiatrie

Dr. Wilfried Henes ist Kinderarzt und hat tatsächlich Patienten wie den kleinen Ben aus der Modellfamilie. Mit Mukoviszidose, erklärte er Özdemir und seinen Begleitern, könne man heute ein vergleichsweise normales Leben führen und auch alt werden. An der Uni Tübingen gibt's ein Zentrum für Ben und all die anderen Betroffenen. Für die Verlaufskontrolle und regelmäßige Lungenfunktionstests muss Frau Müller aber nicht dauernd von der Alb nach Tübingen fahren: Das macht Dr. Henes in Hohenstein - und kann seinem kleinen Patienten auch gleich ein Rezept für die nötige Physiotherapie ausstellen. Termine dafür ausmachen kann Bens Mutter ebenfalls im Port, dort gibt es eine Physio-Praxis. Wenn das Timing perfekt ist, kann Frau Müller sogar gleich zur Schwangerschaftsvorsorge. Eine gynäkologische Praxis gibt es im Port zwar (noch) nicht, dafür aber sogenannte Konsiliarräume, die von Gesundheitsprofis genutzt werden, die zumindest tage- oder wochenweise ihre Dienstleistungen im Port anbieten. Dazu gehören Hebammen, aber auch Vertreter etlicher weiterer Bereiche wie beispielsweise des Zentrums für Psychiatrie Zwiefalten.

Cem Özdemir (re.), ehemaliger Bundeslandwirtschaftsminister und Spitzenkandidat der Grünen, besucht das Unternehmen Schwörer Haus in Oberstetten (im Bild mit Cindy Holmberg MdL und IHK Präsident und Firmen-Chef Johannes Schwörer) Foto: David Drenovak

Die Vorteile für die Patienten lagen für Özdemir auf der Hand. »Aber was macht den Reiz für die Menschen aus, die hier arbeiten?« Darauf hatte Kinderarzt Henes eine klare Antwort samt Beispiel. »Es ist der enge Kontakt zu den anderen Disziplinen.« Er erzählte die Geschichte eines kleinen Patienten, der einen Zahn verschluckt hatte. Ob das verlorene Beißerchen in die Lunge geraten ist und dort Schaden anrichten könnte? Diese Frage war ohne Umwege schnell geklärt: Die Kollegen von der chirurgischen Praxis unterm selben Dach haben ein Röntgengerät. Arbeitsumstände, die auch die Suche nach Mitarbeitern und Nachfolgern wesentlich erleichtern, so Henes.

Hilfen für eine älter werdende Gesellschaft

Ein zentraler Baustein des Port-Konzepts war und ist es, neue Berufsbilder in der Praxis zu erproben, wie Cordula Hoffmanns, Projektmanagerin bei der Robert-Bosch-Stiftung betonte. Barbara Boßler verkörpert ein solches Berufsbild. Als Community Health Nurse - »auf der Alb nennt man mich eher kommunale Gesundheitsfachkraft« - sieht sie sich als Netzwerkerin, die auch Hausärzte entlasten kann, indem sie ihnen Aufgaben abnimmt, die über die reine medizinische Versorgung hinaus gehen. Hier kommen die Eltern von Frau Müller, die Webers aus dem Fallbeispiel, ins Spiel: Barbara Boßler kann Frau Weber in ihrer neuen Rolle als pflegende Angehörige beraten und Hilfen vermitteln.

Frau Weber ist nicht allein: »Wir bieten auch Treffen für pflegende Angehörige an«, so Boßler, deren Schwerpunkt darauf liegt, alltagsnahe Hilfen in einer älter werdenden Gesellschaft zu bieten. Und auch sonst sind die Türen des Gesundheitszentrums außerhalb der Praxis-Zeiten nicht zu: In Zusammenarbeit mit Gesundheitsamt, Vereinen und weiteren Netzwerkpartnern gibt es Vorträge, Seminare oder Kurse von Yoga über Schwangerschaftsvorbereitung bis zu Vorsorgevollmacht und »Letzter Hilfe« bei Sterbenden. »Wir müssen Primärversorgung neu denken«, betonte Cordula Hoffmanns und verwies auf den demografischen Wandel. »Die gute Nachricht ist: Wir werden älter. Die schlechte ist: Die multimorbiden Krankheiten nehmen zu.« Die Lösung liegt für sie in der Prävention, und zwar rechtzeitig: »Wir müssen vor die Welle kommen.« Damit war auch ein Thema angeschnitten, das Özdemir in seiner Zeit als Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft sehr beschäftigt hat und immer noch beschäftigt: gutes, gesundheitsbewusstes Essen aus regionalen Zutaten, auch und gerade an Schulen.

Die Uhr tickt, die Förderung läuft aus

Özdemirs Fazit nach gut eineinhalb Stunden im Port: »Ich bin sehr beeindruckt und bin überzeugt, dass das alles auch woanders funktionieren könnte.« Woanders funktionieren Zentren dieser Art nicht nur - sie sind in vielen Ländern bereits Alltag im Gesundheitssystem. Die Hohensteiner Port-Mannschaft hofft, dass das auch in Deutschland bald so sein wird, und richtete damit auch einen dringenden Appell an die Politik. Denn noch sind Gesundheitszentren dieser Art und insbesondere Stellen wie die der Community Health Nurse oder auch der Koordinatorin Anke Baumeister, die sich um das organisatorische Management kümmert, nicht in der Regelfinanzierung des Gesundheitssystems.

Die Uhr tickt: »Am 31. Dezember 2026 läuft die letzte Transferförderung von Bosch Health Campus aus«, so Bürgermeister Simon Baier. Und auch das Sozialministerium des Landes, das bisher Barbara Boßlers Stelle mitfinanziert hat, ist raus: »Förderfähig sind laut Richtlinien nur neue Projekte«, beklagte Baier die Systematik in der Gesetzgebung. »Es ist die Perspektive, die uns noch fehlt. Das ist unsere Botschaft heute.« Auch Cordula Hoffmanns wünscht sich, dass das, was die Bosch-Stiftung angestoßen hat, Schule macht, Zukunft hat und irgendwann zur Selbstverständlichkeit wird: »Gesundheitsvorsorge ist auch Daseinsvorsorge und damit auch ein Stück Demokratieförderung«, formulierte sie einen Gedanken, den Özdemir explizit teilte. (GEA)