Die Prüfung der Brücke über die Lauter zum Gestütsgasthof in in Offenhausen hat schwere Mängel ergeben. Eine Sanierung käme teuer, der Gomadinger Gemeinderat hat sich daher für einen Neubau entschieden. Der soll an anderer Stelle erfolgen.

Die Brücke zum Gestütshof in Offenhausen kann nicht mehr saniert werden und wird neu gebaut. Foto: Maria Bloching Die Brücke zum Gestütshof in Offenhausen kann nicht mehr saniert werden und wird neu gebaut. Foto: Maria Bloching

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.