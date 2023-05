Bilanz der Klimastation Engstingen: Nassester April seit 15 Jahren

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN. In diesem Jahr gab es wieder einmal einen ganz normalen April, stellt Roland Hummel von der privaten Klimastation in Engstingen in seiner Monats-Bilanz fest. In der Klimaperiode 1991 bis 2020 hat es zahlreiche Aprilmonate gegeben, die sehr sonnig waren und schon Maitemperaturen hatten. Der ansonsten sehr wetterwendische Frühlingsmonat hatte oft schon frühsommerliche Eigenschaften. In diesem Jahr hat der April seinem Namen alle Ehre gemacht.

In der Wetterküche war keine Ruhe vorhanden. Zahlreiche Tiefs mit zum Teil kräftigen Winden zogen meist aus westlichen Richtungen über die Region hinweg. Am Nachmittag des 23. April gab es Frontgewitter. Schnee fiel ab 700 Meter Meereshöhe nur am 25. April in den Vormittagsstunden, ab etwa 800 Meter bildete sich eine dünne Neuschneedecke.

Die Temperaturspanne des Monats reichte von minus 7 Grad Celsius am 5. April bis zu 18,9 Grad am 22 April. In den zurückliegenden 37 Jahren gab es nur sieben Aprilmonate, in denen die 20-Grad-Marke nicht erreicht wurde. Die flächendeckende Löwenzahnblüte in 700 bis 750 Metern Meereshöhe begann am 21. April, fast eine Woche früher als im langjährigen Durchschnitt.

Fast ein Grad kühler als normal

Auch am Monatswechsel war noch kein stabiles Mai-Hoch zu erkennen. Die nassen Böden werden daher noch länger Bestand haben.

Mit einer mittleren Temperatur von 6,2 Grad war der April in diesem Jahr um 0,9 Grad kühler als im Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2020. Durch die wenigen Frostnächte lagen dabei die Tiefstwerte etwas über dem Schnitt, während die Tageshöchstwerte doch ein deutliches Temperaturdefizit aufwiesen. Die Sonne schien nur 125 Stunden (normal 169), während die Niederschläge mit 100 Millimetern mehr als das eineinhalbfache der normalen Menge hatten. Damit war es der nasseste April seit 15 Jahren. (hu)

