In Deutschland wird immer weniger Bier getrunken. Der Absatz ist zuletzt erneut gesunken - um 1,4 Prozent auf 8,3 Milliarden Liter. Ein Minus-Rekord. Wie die Brauereien in der Region sich gegen den Trend stemmen.

Flaschen mit Bier in einer Abfüllanlage: Biertrinker in Deutschland trinken immer weniger von dem Gerstensaft. Foto: Armin Weigel/dpa/dpa Flaschen mit Bier in einer Abfüllanlage: Biertrinker in Deutschland trinken immer weniger von dem Gerstensaft. Foto: Armin Weigel/dpa/dpa

