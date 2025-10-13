Bezirksbläserchor in der Martinskirche Gomadingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMADINGEN. Bezirksposaunenwart Peter Mayer hat mit seinen Bläsern des Kirchenbezirks Bad Urach-Münsingen ein anspruchsvolles Programm geboten, das mit seiner charakteristischen, reinen Blechstimmen-Farbe und einer geschlossenen, homogenen Klangstruktur begeisterte. Gleichzeitig aber bündelte es auch Botschaften: »Alles Gute« lautete der Titel des Abends, der Teil der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum des Posaunenchors Gomadingen darstellte.

Zu Gehör gebracht wurden ausschließlich Werke aus der brandneuen Ausgabe »Bläsermusik 2025«, eingerahmt von den beiden Stücken »Anfang…« und »…Ende« von Matthias Bucher, die den Abend in eine dramaturgische Bogenlinie fassten. Der majestätische Einstieg weckte die Neugier beim Publikum in der Martinskirche, die unter anderem mit »Bass Drive« von Matthias Nagel gestillt wurde. Ein Stück voller Bewegung, Energie, Rhythmus und Vorwärtsdrang, in dem zwei Hochbässe und zwei Tuben die Hauptrolle spielen.

Stücke aus der Bläsermusik 2025

Die drei Sätze in der »Centario Festivo Suite« von Attila Kalman boten ein Spektrum an festlichen Passagen bis hin zu fast monumentalen Melodien, der Bezirksbläserchor griff die unterschiedlichen Stimmungen auf, wechselte mühelos von elegant zu melodramatisch und beschwingt. »Latino-Halleluja« von Friedemann Wutzler ist eine expressive Mischung aus lateinamerikanischer Rhythmik und liturgischer Melodik. »Ein lebendiges Stück, das die traditionelle Halleluja-Melodie mit mitreißendem und energiegeladenem lateinamerikanischem Rhythmus verbindet«, versprach Peter Mayer. Gemeinsam mit seinen Bläsern schaffte er die Balance zwischen rhythmischer Prägnanz und Klangfarbentreue.

Nach der »Auszugsmusik« von Michael Schütz setzte der Choral »The Peace of God« von John Rutter den emotionalen Akzent des Abends. Rutter, bekannt für seine feinen Chor-Texturen, wird hier in einer instrumentalen Ausführung neu gedacht. Gefragt war eine empfindsame Interpretation dieses ruhigen und meditativen Werks, das eine Atmosphäre von innerer Ruhe und Frieden vermittelte. Die Herausforderung für den Bläserchor bestand darin, mit zarten leisen Klängen die führende Solostimme zu begleiten. Gefragt war aber auch das Publikum, das bei »Herr, deine Gnade, sie fällt auf mein Leben« von Urs Bicheler und »Lobe den Herren, den mächtigen König« die Stimme erheben durfte. Letzteres wurde durch das Vorspiel »Aber das Gute behaltet!« von Matthias Nagel durch den Bezirksbläserchor anspruchsvoll eingeleitet, wobei immer wieder Fragmente des Chorals zu hören waren.

Impuls zur Jahreslosung

Ein Impuls zur Jahreslosung »Prüft alles und behaltet das Gute« durch Peter Mayer rundete diese feierliche Stunde ab. Er regte an, stets zu prüfen: »Ist es wahr, ist es gut und ist es notwendig?«. Vieles könne dadurch getrost losgelassen und nur die wichtigen und wertvollen Dinge behalten werden. »Erkennen wir bewusst, was wirklich gut ist«. Gut war auf jeden Fall dieses Konzert durch den Bezirksbläserchor, der im Jahr 1992 vom damaligen Bezirksposaunenwart Wilfried Gollmer gegründet wurde. Die Ensemble-Mitglieder wirken allesamt ehrenamtlich zugunsten der Bläserarbeit im Bezirk mit. Ihnen war es deshalb ein Anliegen, dem Posaunenchor Gomadingen musikalisch zum 100-jährigen Bestehen zu gratulieren und mit dem besonderen Klangbild eines Bläserchors, dessen warmer Blechfarbe mit klaren Phrasen, ausgewogener Dynamik und feiner Balance zwischen Wärme und Artikulation Glückwünsche zu überbringen.