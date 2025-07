Bewährungsstrafe: Metzger von der Alb ohne Meistertitel

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Umfangreichere und mittelschwere Strafverfahren werden vor dem Schöffengericht verhandelt. Um ein solches handelte es sich auch bei dem um einen Metzger ohne Meistertitel und seine Geschäftspartnerin, angeklagt unter anderem wegen 50 Fällen des gewerbsmäßigen Betrugs, zusätzlich mehreren Verstößen gegen das Tierschutzgesetz und das Tierische-Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz. Während der Leiter des Kreisveterinäramtes und eine Polizeibeamtin am zweiten Verhandlungstag als Zeugen gehört wurden, waren am dritten die behandelnde Tierärztin, die der Angeklagte ab und an auf seinen Hof gerufen hatte, und eine in dem Albdorf, in dem der Angeklagte seinen Metzgereibetrieb führte, lebende Frau als Zeugen gehört worden.

Die Tierärztin, die nicht mehr auf der Alb praktiziert, musste aus dem Fränkischen anreisen. Sie konnte die Vorwürfe, der Angeklagte habe sich nicht um seine Tiere gekümmert, sie nicht behandeln lassen und unzureichend mit Futter und Wasser versorgt, nicht bestätigen. Sie habe ihn als freundlich und jemanden, der seine Tiere anständig behandelt, erlebt. Auch bei der Fleischbeschau, die sie bei den Hausschlachtungen durchführte, sei alles mit rechten Dingen zugegangen. Der Angeklagte sei jemand, dem etwas daran gelegen habe, die Tiere auch ordentlich zum Tod zu bringen. Hygienische Missstände im Schlacht- und Zerlegeraum konnte sie nicht bestätigen. Wenn ihr etwas aufgefallen sei, habe sie ihm einen entsprechenden Hinweis gegeben, er habe gehandelt. Einen Anlass, das Kreisveterinäramt einzuschalten habe es für sie nicht gegeben. »Ich würde das melden, Tiere liegen mir am Herzen«, sagte sie.

»Ich komme aus der Landwirtschaft, meine Kühe haben nie so ausgesehen«

Die geladene Zeugin aus dem Albdorf musste von der Polizei ins Gericht gebracht worden. Am Telefon hatte sie dem Richter gesagt, sie wolle nicht aussagen, wenn der Angeklagte dabei im Saal sei. Er blieb, sie sagte aus - dazu ist sie verpflichtet. Viel Substanzielles konnte sie nicht beitragen. Aus eigener Anschauung konnte sie nicht bestätigen, dass der Angeklagte sich nicht oder unzureichend um seine Tiere gekümmert habe. In dem Albdorf kennt jemand, der jemand kennt - und so weiter. Da scheinen Gerüchte zu kursieren. So hat sie nur von anderen Bewohnern etwas über den Zustand der Tiere erfahren, was sie veranlasst hatte, mehrmals beim Kreisveterinäramt anzurufen und Briefe dorthin zu schreiben. Zwei blutende Gockel habe sie eingefangen - deren Besitzer vermutete sie in dem Angeklagten, tatsächlich wusste sie es aber nicht, wem die Tiere gehörten. Als sie auf Hörensagen zu ihm fuhr, habe er nicht bestätigt, dass es sich um seine Tiere handelte. Daraufhin habe sie die Gockel verschenkt. Auch die Landesbeauftragte in Stuttgart hatte sie kontaktiert - aber keiner habe reagiert. »Wie soll man Tierleid entgegengehen, wenn sich das Amt, wenn sich niemand kümmert?«

Sie sprach von jämmerlich aussehenden Tieren, die im Winter nichts zu fressen gehabt hätten. Rinder, die ausgebüxt seien und aus Hunger das Salz von der Straße geleckt hätten. Von Puten ohne Wasser bei großer Hitze: "Es war affig heiß." Auf Nachfragen musste sie allerdings eingestehen, dass sie nicht gesehen habe, ob die Tiere etwas zu trinken zur Verfügung hatten. "Wenn der Mensch nichts zu saufen und zu essen kriegt, magert er auch ab", sagte sie dennoch. »Ich komme aus der Landwirtschaft, meine Kühe haben nie so ausgesehen«, blieb sie bei ihren Behauptungen. So genau hat sie aber nichts gesehen, nachdem sie auf das Grundstück mit dem Putenstall eingebrochen war, um nachzuschauen. Der Angeklagte hatte sie daraufhin angezeigt. "Vor der Haustür hing zwei Tage lang ein geschlachtetes Rind", sagte sie außerdem. Dass Menschen aus dem Ort Angst gehabt hätten, in die Nähe der Tiere des Angeklagten zu gehen. Der habe überall Kameras installiert gehabt. Ein Foto von ihr und einer Freundin habe er ins Internet gestellt mit der Frage, wer die beiden Frauen kenne.

»Es wurde deutlich, dass Ihnen der Betrieb über den Kopf gewachsen ist«

Ende der Beweisaufnahme. »Es wurde deutlich, dass Ihnen der Betrieb über den Kopf gewachsen ist«, sagte Staatsanwältin Buchalik. Sie plädierte für den Angeklagten auf eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren, für die Angeklagte auf eine solche von einem Jahr und zehn Monate. Außerdem forderte sie für den Mann ein Berufsverbot als selbstständiger Metzger von fünf Jahren und ein Tierhaltungsverbot von fünf Jahren und ein solches ebenfalls für die Frau. Außerdem sollen die mehr als 15.600 Euro, die die beiden aus dem Verkauf von Wurstdosen und Fleisch erwirtschafteten, eingezogen werden, vom Angeklagten zusätzlich noch 700 Euro, des Weiteren hätten die Angeklagten die Verfahrenskosten zu tragen. Die Anwälte der Angeklagten räumten noch mal ein, dass ihre Mandanten alle Vorwürfe eingestanden hätten. Matthias Hunzinger kam für seinen Mandanten zu einer Bewährungsstrafe von maximal zwei Jahren, einem Berufsverbot von drei Jahren und einem Tierhalteverbot von fünf Jahren. Steffen Kazmeier hielt für seine Mandantin eine Freiheitsstrafe zur Bewährung, »die ein Jahr nicht überschreiten sollte«, als ausreichend, sowie ein Tierhalteverbot von noch zwei Jahren - ein Jahr habe sie bereits keine Tiere mehr gehalten nach dem verwaltungsrechtlich verhängten Verbot - mit Ausnahme eines Haustieres.

Das Urteil verkündete Richter Eberhard Hausch am Montag. Wie von der Staatsanwältin gefordert wird der Angeklagte zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt, die Frau zu einer von einem Jahr und sechs Monaten. Beide erhalten ein Tierhaltungsverbot von jeweils fünf Jahren. Sie müssen die aus ihren Straftaten erwirtschafteten über 16.000 Euro zurückzahlen. Ein Berufsverbot sprach das Gericht nicht aus. Beiden wird ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt, die Bewährungszeit ist jeweils auf drei Jahre festgesetzt.

»Es war schlimm, was passiert ist, aber nicht so schlimm, dass man Sie ins Gefängnis stecken muss«

Das Verfahren und die Zeugenaussagen seien von »erheblichen Widersprüchen an allen Ecken und Enden« geprägt gewesen, sagte Hausch. Zum einen habe das Veterinäramt den Betrieb kontrolliert, »unhaltbare Zustände« festgestellt, aber den Angeklagten ausgewählt, er möge 100 Schafe eines anderen Tierhalters aufnehmen, und die Zeugin aus dem Albdorf, die sich ans Amt telefonisch und schriftlich gewendet hatte, woraufhin Kontrollen durchgeführt wurden, angemahnt, man werde ihr die Kosten für die Fahrten auf die Alb und die Überprüfungen auferlegen. Und diese Zeugin habe nichts aus eigener Anschauung beitragen können, sagte Hausch. Die Tierärztin ist seit 2023 nicht mehr auf der Alb, kenne die aktuellen Zustände nicht, habe noch nie so etwas Vorbildhaftes gesehen. Dem entgegen stehen die Darstellungen vom Veterinäramt, von der Polizei und die Bilder in den Akten. Kunden hätten sich beschwert über Mängel, aber keine Anzeige erstattet.

Die Angeklagten hätten nicht die Ambitionen gehabt, tierquälerisch tätig zu sein, alles sei passiert, weil sie überfordert gewesen seien. Das Geständnis der beiden aber decke sich mit den Aussagen der Polizei. Sie seien kooperativ gewesen - allerdings sagte der Amtsleiter etwas anderes aus, sprach von bedrohlichen Situationen. Die Angeklagten seien in ihrem Verhalten noch bestärkt worden, weil keine Sanktionen drohten. Die Angeklagten hätten zwar eine Arbeitsstelle, seien aber nicht auf Rosen gebettet, sodass es ihnen weh tun werde, wenn die Staatskasse die erwirtschaftete Summe einziehen werde. Sie seien gesundheitlich angeschlagen, außerdem von der Presseberichterstattung - in anderen Medien wurde unter anderem der Ort des Geschehens klar genannt - gebrandmarkt, würden schräg angeschaut, auf sie werde mit Fingern gezeigt. Einen Skandal könne man den Medien nicht liefern, sagte Hausch. Und nun werde wieder Frieden in dem Albdorf herrschen - so wie es die letzte Zeugin erreichen wollte. »Es war schlimm, was passiert ist, aber nicht so schlimm, dass man Sie ins Gefängnis stecken muss.« (GEA)