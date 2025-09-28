Besonderer Ohrenschmaus zum Jubiläum in Kleinengstingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN-KLEINENGSTINGEN. Es war ein beeindruckendes Konzert in der Blasiuskirche in Kleinengstingen. Bemerkenswert auch, dass es sich bei den Instrumentalisten des Landesjugendposaunenchors um das 2011 gegründete Blechbläserensemble des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg handelte, in dem nur junge Musiker im Alter zwischen 14 und 24 Jahren dabei sind, die sich bei einem Probespiel durch ihr Können qualifiziert haben. Unter Leitung von Landesreferentin Regina Heise und Lars Gaupp vollführten die rund 30 Bläser einen kolossalen Streifzug durch die Genres der Musik.

Waren früher Posaunenchöre ausschließlich dazu da, kirchliche Feste oder Gottesdienste musikalisch zu umrahmen, bewies der Landesjugendposaunenchor, dass Posaunenchöre heutzutage auch anders können: Neben Kirchenliedern und geistlichen Chorälen standen nämlich auch Stücke aus Pop und Rock, New Orleans Jazz und die afroamerikanische Musikrichtung Funk auf dem Programm. Er freue sich total, dass die Gemeinde diesen Chor für ein Konzerti gewinnen konnte, betonte Pfarrer Philemon Greiner. Anlass sei, dass der Posaunenchor der Kirchengemeinde Kleinengstingen dieses Jahr sein 75-jähriges Bestehen feiere.

Prägend für die Gemeinschaft

Der Satz »Alles was Odem hat, Lobe den Herrn«, das »einzige Schriftwort, das in der Kirche zu lesen ist«, sei so etwas wie die Überschrift und präge das Gemeindeleben. »Denn was ist ein Posaunenchor anderes als eine Gemeinschaft von Menschen, die ihren Atem einsetzt, um Gott zu loben.« Und Atemtechnik oder das richtige Einsetzen des Atems sei beim Blasen sehr wichtig. Dies würde auch der Jubilar so machen. 75 Jahre wären eine lange Zeit. »Unser Posaunenchor, der zu einem festen Bestandteil unsrer Gottesdienstkultur geworden ist, hat seinen Atem dafür eingebracht, unzählige Gottesdienste, Trauungen, Beerdigungen, Weihnachten oder Feste musikalisch zu prägen«, so Greiner.

Mit der imposanten Festmusik »Gloria« des Barock-Komponisten Johann Sebastian Bach eröffnete der Jugendchor das rund 90-minütige Konzert. Das Instrumentalwerk »Canzon per sonar non toni a 12« von Giovanni Gabrieli brachte das Auditorium ins Zeitalter der Renaissance, »Raumspiele 1« von Jens Uhlenhoff knüpfte an die alte Tradition der venezianischen Mehrchörigkeit an und verband diese mit der heutigen Popularmusik. Filmmusik gab es danach mit einem Medley von John Williams und »Star Wars«, »Superman«, »Schindlers Liste« oder »Harry Potter«. Kontrast pur auch mit dem »Black Bottom Stomp« von Jelly Roll Morton & His Red Hot Peppers, bevor der Chor mit der ruhigen und getragenen »Fantasie zu König Jesus« erneut einen Genreswechsel vollführte.

Alle Facetten der Liebe

Alle Facetten der Liebe gab es beim »Concerto d’Amore« von Jacob de Haan, funky wurde es mit schrägen Harmonien bei "Funkyg@web.de" oder "Jesus in the morning" des Kirchenmusikers und Landesposaunenwarts der Nordkirche Werner Petersen. Zum Abschluss spielte der Chor eine Mischung aus Choral und neuem Lied mit "Verleih uns Frieden". Die Zuhörer waren rundum begeistert und honorierten das erstklassige Spielen mit stehendem Riesenapplaus. "Da bekomme ich direkt Lust, wieder selber zu musizieren", stellte Greiner, der selbst Jagdhorn spielt, am Ende fest und verriet dem Publikum, dass der Festgottesdienst am Sonntag, 19. Oktober, um 10.30 Uhr in der Blasiuskirche mit Ehrungen langjähriger Bläser und einem anschließenden Stehempfang auf dem Kirchplatz ein weiterer Höhepunkt des Jubiläums sei. (GEA)