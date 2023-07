Beeindruckende Klangwelten beim Konzert in Hayingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

HAYINGEN. Zum wiederholten Mal begeisterte das Modern Symphonic Percussion Ensemble um Hubert Müllerschön mit einem beeindruckenden Klang-event im Naturtheater Hayingen. Es ist zu einer schönen Tradition für die mehr als 30 jungen Musiker und ihren Musiklehrer geworden, dort im Tiefental inmitten dieser einzigartigen Naturkulisse aufzutreten und mit fetzigen Rhythmen aus vielseitigen Musikstilen ihr Publikum zu beeindrucken.

Zum Einsatz kamen am Freitagabend Glockenspiel und Xylofon, Vibrafon und Marimbafon, Pauken und Drumsets. Mit ihrem steten Wechsel der Instrumente stellten die Musiker ihre vielseitige Ausbildung, ihr enormes Können unter Beweis und machten deutlich, wie flexibel sie an verschiedenen Schlagzeugen einsetzbar sind.

Mischung aus Rock, Pop, Volksmusik und Schlagern

Sowohl das kleine und das große Ensemble wie auch zahlreiche Solisten präsentierten eindrucksvolle Klangwelten aus Rock, Pop, Volksmusik und Schlager, auch konzertante Werke waren zu hören. Sie deckten mit »Conquest of Paradise«, »Mallets on the Rocks« und »The Show must go on«, mit einem Medley mit Songs von Michael Jackson, mit einem Stück der Egerländer Musikanten, der Zillertaler Schürzenjäger und von AC/DC unterschiedliche Genres ab und brachten die Bühne des Naturtheaters zum Beben.

Natürlich durfte als Zugabe das berühmte Stück »Zirkus Renz« als Klassiker für Percussion nicht fehlen. Alle Akteure wurden mit begeistertem Beifall für ihre Darbietungen belohnt, ganz besonders aber Claudio Lutz, der sich beim Landeswettbewerb von »Jugend musiziert« einen ersten Platz erspielen konnte und nun zusammen mit Manuel Schleker auftrat, der vor sieben Jahren ebenfalls bei diesem Wettbewerb erfolgreich war. (GEA)