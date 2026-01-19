Barocke Kostbarkeiten in der Münsinger Martinskirche

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Mit einem »Weihnachtskonzert« startete die Konzertreihe in der Münsinger Martinskirche ins neue Jahr. Warum das, mit gewisser Verspätung zwar, aber doch noch rechtzeitig kam, erklärte Kirchenmusikdirektor Stefan Lust mit Blick aufs Kirchenjahr: Die Weihnachtszeit dauert bis zum Sonntag nach dem Dreikönigsfest, nach alter Tradition aber bis Mariä Lichtmess - das Fest, das in diesem Jahr auf den 2. Februar fällt. Bei vielen Gläubigen bleibt der Weihnachtsbaum bis zu diesem Tag stehen - und auch die Musiker des Ensembles ecco la musica konnten den Zuhörern in der Martinskirche das klingende Geschenk noch unterm geschmückten Baum darbringen.

Nicht zu viel versprochen hatten die fünf Instrumentalisten und die Sängerin mit ihren »barocken Kostbarkeiten«, so der Titel ihres Konzerts. Ausgewählt hatten sie Werke fernab der barocken Greatest Hits zur Weihnachtszeit. Kein Bach, kein Händel, nicht mal ein Schütz. Dafür Namen, die - mit Ausnahme von Michael Praetorius - heute kaum mehr oder nur in Fachkreisen ein Begriff sind. Samuel Capricornus, Johann Michael Nicolai oder Philipp Friedrich Boeddecker etwa, die alle im 17. Jahrhundert in Stuttgart wirkten - als Hofkapellmeister, Hofmusicus oder Organist. In Wien zuhause und zu Lebzeiten sicher keine Unbekannten waren Johann Heinrich Schmelzer und Johann Joseph Fux, der ihm im Amt des Hofkapellmeisters nachfolgte.

Ausgewählt hatte das Ensemble durchweg Stücke, die wie dafür gemacht waren, die Farbigkeit ihrer Besetzung mit besonderen, weil historischen Instrumenten zur Geltung zu bringen. In Nicolais Triosonate hatte Matthias Sprinz auf seiner Trombone, der Barockposaune, eine Stimme zu spielen, die den Violinen von Ulrike Titze und Christiane Volke in ihrer Virtuosität in nichts nachstand. Hohe Kunst und ein selten gehörter Genuss, denn die Barockposaune klingt zwar weniger brillant als ihre moderne große Schwester, dafür aber sehr edel, elegant und fast schon vokal.

Virtuose Varianten für Gambe

Ähnliches gilt für die Gambe. Das Streichinstrument hat es in seiner ursprünglichen Form nicht über die Barockzeit hinaus geschafft - es war schlichtweg zu leise, um im modernen Orchester oder mit dem Klavier als Partner zu bestehen. Sehr schade, denn wie silbern und zart, sanft und melancholisch das Instrument klingt, aber auch, welche Virtuosität auf seinen sechs Saiten möglich ist, zeigte Heike Hümmer. Philipp Boeddecker hat Variationen über das in der Renaissance- und Barockzeit bekannte Volkslied »La Monica« geschrieben. Die schlichte Melodie in der Violine umrankt die Gamba in immer wahnwitzigeren Figuren, sicher getragen vom Basso-continuo-Fundament (Orgel: Dieter Weitz).

Glanzpunkte setzte auch Veronika Winter mit ihrem so warmen wie beweglichen Sopran - in Michael Praetorius' Choral »Gloria sey dir gesungen« genauso wie in Johann Josef Fux' Marianischer Antiphon »Alma redemptoris mater«. Eine echte Perle und vielleicht die Entdeckung dieses Konzertabends: »Surgitte cum gaudio«, ein geistliches Konzert, in dem Johann Philipp Krieger die Sängerin und die Instrumente den Text ausdeuten und umspielen lässt. Differenziert und transparent, schwebend und tanzend - einfach meisterhaft, wie die Musiker von Freude und Engeln, Lilien und Rosen erzählten. (GEA)