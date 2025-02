Ausstellung in Sonnenbühl: Künstlerinnen-Trio ist im Rausch der Natur

Naturbeobachtungen im Großen und im Detail - das ist das gemeinsame Thema von Roswitha Zeeb, Elke Mauz und Jacqueline Wanner, das sie als Basis für ihre Ausstellung »zu dritt« im Kunsthaus Alte Schule in Sonnenbühl-Undingen gewählt haben. So vielschichtig wie die Natur ist auch die Herangehens- und Arbeitsweise der Künstlerinnen.

Roswitha Zeeb (von links), Elke Mauz und Jacqueline Wanner machen »zu dritt« - so der Titel ihrer Ausstellung - faszinierende Naturbeobachtungen und verarbeiten sie auf unterschiedliche Weise. Foto: Cordula Fischer Roswitha Zeeb (von links), Elke Mauz und Jacqueline Wanner machen »zu dritt« - so der Titel ihrer Ausstellung - faszinierende Naturbeobachtungen und verarbeiten sie auf unterschiedliche Weise. Foto: Cordula Fischer

