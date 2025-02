Aus dem ehemaligen McDonald's in Münsingen wird in wenigen Tagen das »Alb Grill House«: ein Döner-Imbiss mit Drive-In. Was Investor Taner Yildirim aus Pfullingen noch vorhat.

Das goldene M ist einem neuen Schild gewichen: Aus McDonald's wird das »Alb Grill House«. Foto: Marion Schrade Das goldene M ist einem neuen Schild gewichen: Aus McDonald's wird das »Alb Grill House«. Foto: Marion Schrade

