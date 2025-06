Auftakt zum Stadtradeln mit Sternfahrt nach Böttingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

BÖTTINGEN. Auf den Sattel, fertig, los: zum Auftakt des diesjährigen Stadtradelns hatte der Landkreis Reutlingen vier Radtouren organisiert, die sich allesamt Böttingen zum Ziel nahmen. Tour eins führte von Grabenstetten über Römerstein zum Münsinger Teilort, Tour zwei von Reutlingen über Bad Urach, Tour drei von Trochtelfingen über Gomadingen und Tour vier von Münsingen über das Lautertal.

Münsingens Bürgermeister Mike Münzing war unter den 14 Radlern der Lautertalgruppe, die 40 Kilometer am Morgen bewältigte und pünktlich zum Mittagessen beim Sportverein Böttingen eintrudelte. Dieser hatte sich mit dem Kochen von 240 Portionen Spaghetti samt Tomaten- und Bolognesesoße auf die hungrigen Fahrradfahrer bestens vorbereitet, auch kaltgestellte Getränke standen zur ersehnten Abkühlung bei hitzigen Temperaturen bereit. Münzing freute sich, dass die Auftaktveranstaltung auf der Alb stattfand und sich viele Teilnehmende auch vom Unterland in Böttingen einfanden. »Wir wollen damit einen Impuls setzen und zeigen, dass man Landschaft und Heimat auf diese bewegende Art sehr gut erfahren kann«, sagte der Bürgermeister.

Der Fahrradtourismus hat sich im gesamten Landkreis in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt, was wohl auch am E-Bike-Boom liegen mag. Für Münzing ist die Alb ein wunderbares »Fahrrad-Eldorado«, das unabhängig vom Leistungsniveau eines jeden Radlers mit dem Fahrrad auf mehrere Arten erlebt werden könne. So konnten auch bei diesen Sterntouren unterschiedliche Erfahrungs- und Fitnessstufen teilnehmen: »Wir haben welche dabei, die einmal in der Woche mit dem Sportverein zügig radeln, aber auch welche, die hin und wieder mit dem Freundeskreis und mit Kollegen unterwegs sind«. Alle konnten mitmachen, in die Pedale treten und zum Beginn des Wettbewerbs »Stadtradeln« auf ihrem Tacho schon einige Kilometer sammeln.

Wobei es natürlich nicht allein um den Wettbewerbsgedanken geht, sondern vor allem um das Bewusstsein, einfach mal das Auto stehenzulassen, aufs Rad zu steigen und damit sowohl für seine eigene Gesundheit, für das Gemeinschaftserlebnis als auch für den Klimaschutz etwas zu tun. Ein Satz ist laut Münzing beim Radeln immer wieder gefallen: »S´isch so schee bei uns«. Denn die Alb, so betonte er, habe viele herrliche Facetten, die auf dem Fahrrad besonders gut erfahrbar seien. 22 Kommunen im Landkreis Reutlingen und somit auch ihre Bürger beteiligen sich am Stadtradeln. Ihnen liegt daran, darauf aufmerksam machen, dass sehr viel mit dem Fahrrad für eine umweltfreundliche und gesunde Mobilität getan werden kann. Das kann jeder für sich selber tun oder eben in der Gemeinschaft.

So wie beim Auftakt zum Stadtradeln, das den Spaß am Radfahren mit dem Engagement für eine nachhaltige Zukunft verbindet. Das Sammeln der Kilometer wird sicherlich nach 21 Wettbewerbstagen sichtbar machen, wie viel Potenzial im Radverkehr steckt und wie viel man damit bewegen kann – sowohl auf persönlicher Ebene als auch für die Umwelt. Gute Voraussetzungen dafür haben Kommunen und Landkreis zusammen mit dem stetigen Ausbau der Radwegeinfrastruktur geschaffen.