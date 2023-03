Bio-Vielfalt und alte Kultursorten erleben: Das ist am Freitag unter dem Motto »Nachts im Biosphärenzentrum« möglich. Von 18 bis 24 Uhr bieten Erzeuger Kostproben und Informationen im Biosphärenzentrum an. FOTOS: BLOCHING Foto: Maria Bloching Bio-Vielfalt und alte Kultursorten erleben: Das ist am Freitag unter dem Motto »Nachts im Biosphärenzentrum« möglich. Von 18 bis 24 Uhr bieten Erzeuger Kostproben und Informationen im Biosphärenzentrum an. FOTOS: BLOCHING Foto: Maria Bloching

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.