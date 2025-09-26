Alte Frau auf der Alb betrogen: Angeklagter drei Jahre ins Gefängnis

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine heute 91 Frau, die in einer Albgemeinde lebt, ist das Opfer der betrügerischen Machenschaften eines 41-jährigen Fliesenlegers aus dem gleichen Ort geworden. Von einem Paar aus der Nachbarschaft ist der Seniorin der Handwerker empfohlen worden, der dann den Auftrag erhielt, den Keller im Wohnhaus der Frau zu sanieren. Kurz gesagt: Der Mann hat die alte Dame gehörig übers Ohr gehauen. Er stellte überhöhte Rechnungen für seine Dienste aus: für die Sanierung des Kellers und für die Sanierung beziehungsweise Dämmung des Dachgeschosses, die er übernommen und mehr schlecht als recht ausgeführt hatte. So zumindest sagten es sachverständige Zeugen aus. Drei Schuttcontainer wurden bestellt und gefüllt. Über das Ausmaß der Entrümpelung machten Angeklagter und Zeugen unterschiedliche Angaben. Dazu kam noch, dass der 41-Jährige gehörig auf die Tränendrüse drückte, von seinen Kindern und finanziellen Nöten erzählte, woraufhin die selbst kinderlose 91-Jährige ihm 32.000 Euro schenkte. Zu guter Letzt hat er ihr ein Schreiben untergejubelt, das sie unterschrieb, des Inhalts, dass das Paar aus der Nachbarschaft Hausverbot bei der alten Dame hat. Und das Haus der Frau wollte er sich auch unter den Nagel reißen, sie sollte es ihm als Schenkung überschreiben; er hatte schon einen Notartermin vereinbart.

Verheiratet und verlobt

Die Verteidigung hatte die Lebensgefährtin des Angeklagten als Zeugin benannt. Sie sei die Verlobte, sagte sie. Geht nicht: Der 41-Jährige ist verheiratet und noch nicht geschieden. Sie erzählte von der Bekanntschaft mit dem Opfer. Sie habe mit ihr gesprochen, über Videotelefonat, sie sei auch zu Besuch gekommen, man habe Kaffee getrunken, sich unterhalten, Mensch ärgere dich nicht gespielt. Die 45-jährige Freundin sagte, die Frau sei einsam gewesen, höre Stimmen, das Haus sei dreckig und vermüllt gewesen, drinnen habe es gestunken. Ihr Freund sei ein Arbeitstier, hilfsbereit, habe ein gutes Herz und sei immer für andere da. Auch für sie, man sehe sich jedes Wochenende, obwohl 400 Kilometer das Paar trennen. Dass die Frau ihrem Freund das Haus schenken wollte, sei für sie ein »No go« gewesen. Sie arbeite als Alltagsbegleiterin mit älteren Menschen. Aber die alte Dame habe Angst gehabt, dass ihr andere Leute alles wegnehmen wollten. Sie selbst habe aber nichts weiter mitbekommen. Das Schöffengericht vereidigte die 45-Jährige, die sich nach der Verurteilung des Angeklagten nun dem Vorwurf gegenübersieht, einen Meineid geleistet zu haben.

Gutmütigkeit ausgenutzt

Die 91-Jährige war zum Fortsetzungstermin mit ihrem Arzt als Zeugin erschienen, der sagte, dass sie aussagefähig und »gut drauf« sei. Sie erinnerte viele Details, von Verwirrtheit keine Spur. Mit der Arbeit des Fliesenlegers im Keller sei sie zufrieden gewesen. Die Rechnung dafür habe sie bezahlt. Auch die Kosten für die Container habe sie übernommen. Die weiteren Rechnungen seien überhöht gewesen. Es sei eine »Sauerei«, das Dach sei nicht richtig gemacht. So viel Geschäft sei es auch nicht gewesen, den Keller auszuräumen, sie selbst habe mitgeholfen, einen halben oder dreiviertel Tag habe das gedauert. »Ich bin halt keine 20 mehr.« Eine der überhöhten Rechnungen, die sie gezahlt habe, sei wieder zurücküberwiesen worden, das Geld aber nicht bei ihr angekommen, auch auf dem Konto des Angeklagten ist es nicht mehr. Als es darum ging, eine weitere Rechnung zu bezahlen, war der Angeklagte zunächst selbst zur Bank der Frau gegangen, scheiterte aber bei der Überweisung, danach ging er mit seinem Opfer zusammen hin. Den Nachbarn habe sie auch kein Hausverbot erteilt. Das entsprechende Schreiben - mit handschriftlichem Vermerk und voller Rechtschreibfehler (der Angeklagte ist im europäischen Ausland geboren) - habe sie nicht unterschrieben. Auch mit der Freundin des Angeklagten habe es keine Beziehung, keine (Video-)Telefonate gegeben, einmal sei die Frau bei ihr gewesen, man habe gegessen und im Wohnzimmer getanzt. Die Kinder vom Angeklagten hätten ihr am Herzen gelegen. Sie sollten mal zum Spielen zu ihr kommen, darüber hätte sie sich gefreut. Gesehen habe sie sie aber nicht. Kann sein, dass man in »guten Zeiten« mal über das Haus gesprochen habe. Und die 32.000 Euro habe sie von der Bank geholt, ihm gegeben, weil er in Not gewesen sei, zurückverlangt habe sie die Summe nicht. »Es ist gut, wenn dann jemand helfen kann, und ich habe helfen können.«

Angeklagter als Unschuldsengel

Die 91-Jährige sage nicht die Wahrheit, das sei nicht in Ordnung, er habe sie immer respektiert, ließ sich der Angeklagte ein. Den Notartermin, um das Haus zu überschreiben, habe sie abgesagt. Warum, wisse er nicht. Sie habe es ihm geben wollen, weil sie Angst gehabt hätte, dass man es ihr wegnehmen wolle. Geldnöte? Die Sache mit seinen Steuerschulden habe er geklärt. Seine Schulden habe er selbst zahlen können. Mehr sagte er nicht. Hohe Schadenssumme, Vorstrafen, eine alte Frau in den Ruin getrieben: Die Staatsanwältin plädierte auf schuldig und auf eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten sowie die Einziehung von rund 34.900 Euro. Die Verteidigerin sah die Sache naturgemäß anders: Ihr Mandant sei kein »Saukerle«, es blieben viele Fragen offen, es bestünden Zweifel an den Aussagen, es sei nicht richtig ermittelt worden. Aus ihrer Sicht sei der 41-Jährige freizusprechen.

Richter und Schöffen allerdings urteilten auf drei Jahre Freiheitsstrafe. Ohne Bewährung. Und es seien rund 25.500 Euro einzuziehen. Noch am Ende der Verhandlung klickten die Handschellen, der Mann wurde von der Polizei direkt in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, weil ihm keine positive Sozialprognose auszustellen sei: Seine Ehe sei zerrüttet - da läuft eine Anklage wegen Körperverletzung und Beleidigung -, seinen Unterhaltspflichten sei er nicht nachgekommen, er habe Schulden, und durch seinen Auslandsbezug bestehe Fluchtgefahr.

Im Gerichtssaal Richter: Eberhard Hausch. Schöffen: Florian Schultheiß, Benjamin Maier. Staatsanwältin: Diana Heimberger. Verteidigerin: Margrete Haimayer. (GEA)

Der Angeklagte habe zwei Mal betrogen, zwei Mal sei es beim Versuch geblieben. Der 41-Jährige habe ein Geschäft betrieben, das er nicht hätte führen dürfen. Er habe erkannt, dass das Opfer freigebig ist und er es »wie eine Weihnachtsgans rupfen« könne. Die Zahlungsfristen - von einem auf den anderen Tag - seien nicht angemessen gewesen. Eine der Rechnungen war mit der laufenden Nummer 21 versehen und das bereits zum Ende des Jahres: Das spreche für nicht eben ein gut laufendes Geschäft. Er habe Fantasierechnungen ausgestellt in der Hoffnung, die Frau noch mehr auszuplündern. Milderungsgründe sah das Gericht nicht, er habe alles getan, um ans Geld der alten Dame zu kommen. Und am Ende habe er seine Freundin noch in einen Meineid getrieben. Die Überschreibung des Hauses war nicht angeklagt oder abgeurteilt, aber genau dieser Vorfall zeige einmal mehr »wes Geistes Kind« der Angeklagte sei, er sei skrupellos. Immerhin ging es insgesamt um eine Summe von knapp unter 200.000 Euro, um die die Frau erleichtert werden sollte. Der Angeklagte »lügt, dass sich die Balken biegen«, so der Richter. (GEA)