Seit 100 Jahren ist die »Hohe Warte« in St. Johann ein Mahnmal für Kriegsopfer. Jetzt wurde dieser markante Aussichtsturm des Schwäbischen Albvereins grundlegend saniert, am Sonntag, 8. Oktober findet die Jubiläumsfeier statt.

Werner Schrade, Vorsitzender des Erms-Gaus, freut sich über die Sanierung des Aussichtsturms »Hohe Warte« Foto: Maria Bloching Werner Schrade, Vorsitzender des Erms-Gaus, freut sich über die Sanierung des Aussichtsturms »Hohe Warte« Foto: Maria Bloching

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.