Albklinik Münsingen: Das hat der neue Chef-Chirurg schon alles operiert

MÜNSINGEN. »Ich fühle mich hier sehr gut aufgehoben«, sagt Alexander Lemke nur wenige Stunden nachdem Dr. Dietmar Huss, neuer Leitender Allgemeinchirurg in der Albklinik in Münsingen, seinen eingeklemmten Leistenbruch operiert hat. Für den 43-jährigen Patienten aus dem Raum Bad Buchau war es bereits der zweite Eingriff dieser Art, das erste Mal jedoch in Münsingen. »Mein Hausarzt hat mir Dr. Huss empfohlen und ich bin froh, dass ich hier schnell einen OP-Termin bekommen habe«, so Lemke, der rund vier Wochen mit den Beschwerden zu kämpfen hatte und neben der Qualität der medizinischen Behandlung auch die angenehme Atmosphäre in der Albklinik schätzt.

Für Dr. Dietmar Huss, der seit Anfang Februar nach acht Jahren im Klinikum Bad Saulgau wieder an der Albklinik praktiziert, sind Operationen wie diese Routine, heißt es in der Mitteilung der Kreiskliniken Reutlingen. »Der Leistenbruch ist der häufigste chirurgische Eingriff. Überdies decken wir hier das gesamte Spektrum der Allgemeinchirurgie ab, egal ob Hernien, Galle, Blinddarm oder Schilddrüse«, erklärt der erfahrene Mediziner, der auch über die Zusatzbezeichnung Proktologie verfügt und diese in der Albklinik ebenfalls wieder etablieren will.

Leistenbruch ist Männerdomäne

Treten Teile der Eingeweide durch eine Lücke in der Bauchwand hervor, so spricht man von einem Bruch oder einer Hernie. Diese können sowohl im Leistenbereich als auch an anderen Stellen im Bauchraum auftreten. Nicht selten sind die Brüche auch von außen erkennbar. Bei der Operation wird die entstandene Lücke geschlossen und zusätzlich mit einem Kunststoffnetz ausgekleidet, dass die Bauchwand stützt. »In neun von zehn Fällen sind Männer von Hernien betroffen. Es handelt sich aber nicht, wie vielfach angenommen, um ein Überlastungssymptom, vielmehr lässt sich ein Bauchwandbruch auf eine vererbte Bindegewebsschwäche zurückführen«, so Huss.

Sind die Beschwerden vor einer Operation schmerzhaft und langwierig, so geht es den Patienten nach dem Eingriff meist sehr schnell wieder besser. Auch Alexander Lemke wird seinen Körper schon bald wieder voll belasten können. Nach nur einer Nacht in der Klinik konnte der Patient zur weiteren Genesung nach Hause entlassen werden.

Die Zukunft der Chirurgie

Am Dienstag, 28. März, um 18 Uhr laden die Kreiskliniken Reutlingen alle Interessierten zu einem Vortragsabend mit dem Titel »Zeitenwende – Die Zukunft der Chirurgie« in die Albklinik nach Münsingen ein. Der neue Leitende Arzt Dr. Dietmar Huss wird sich persönlich vorstellen und über das erweiterte chirurgische Behandlungsspektrum in der Albklinik sprechen, Professor Dr. Thomas Zimmermann, Chefarzt der Klinik für Allgemeinchirurgie in den Kreiskliniken Reutlingen, zeigt aktuelle Entwicklungen aus Reutlinger Perspektive auf. (eg)