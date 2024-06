Albgut Münsingen: Fantasiegestalten und magische Landschaften

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. In der Ausstellung »Paradiesgärten« in der Kulturwerkstatt BT 24 im Albgut tummeln sich belebte und unbelebte Natur, es finden sich Tiere, Fantasiegestalten, Pflanzen und magische Landschaften. Satellitenformen, Brombeerhecken, galoppierende Pferde und Schafsköpfe fügen sich in der Schau zu paradiesischen Gärten, bevölkert von Figuren, Blüten und pflanzlichen Gebilden. Vernissage ist am Sonntag, 9. Juni, um 11 Uhr, mit einer Einführung der beteiligten acht Künstlerinnen und Künstler, die aus dem Landkreis Reutlingen und aus Stuttgart stammen.

Gezeigt werden Werke von Gerhard Bertele, Susanne Gayer, Michael Grauer, Annette Holderried, Silja Mühleck, Nicole Riemann-Russ, Tina Schneider und Stephanie Türck. Die Gruppe hat sich zusammengefunden, um mit unterschiedlichen Herangehensweisen auf die Natur, ihre Schönheit, Magie aber auch ihre Bedrohung hinzuweisen.

AUSSTELLUNGSINFO Die Ausstellung ist zu sehen von Samstag, 8. Juni, bis Sonntag, 16. Juni, von Freitag bis Sonntag von jeweils 11 bis 17 Uhr in der Kulturwerkstatt BT 24, Albgut Münsingen. www.raus-aufs-land.org

Der Schwerpunkt des Künstlers Gerhard Bertele sind Plastiken und Skulpturen aus Metall und aus Bronze, bekannt als Eninger Bronzen. Susanne Gayer beschäftigt sich mit der menschlichen Figur in Zeichnungen mit Kohle und Kreide, Lithografien und kombinierten Druckverfahren.

Zwischen Satellitenfotos und Abstraktem

Ausgangspunkt für die Bilder und Objekte von Annette Holderried sind Satellitenfotos von Agrarflächen. Für die Ausstellung sind »FeldStücke« entstanden, denen Landschaften aus der Region Münsingen zugrunde liegen, Titel »Münsingen« oder »Gruorn«. Die Arbeiten von Silja Mühleck sind ein Versuch, die Schönheit der Natur in abstrakten Bildern, aber auch mit Pflanzenmotiven zu feiern.

Ein Paradiesgarten ist für die Münsinger Künstlerin Nicole Riemann-Russ ein Sehnsuchtsort, sie präsentiert großformatige Landschafts- oder Blumenbilder. Die Fotoarbeiten von Michael Grauer sind meist zufällige Entdeckungen. Er zeigt Bilder, die während eines Aufenthalts 2019 auf Lanzarote entstanden sind.

Für die aus »Stutengarten« kommende Künstlerin Tina Schneider ist die Schwäbische Alb fest mit ihren Lieblingstieren verknüpft, den Pferden. In die »Paradiesgärten« bringt sie aus Holz geschnitzte Pferde mit und lässt sie eine Runde galoppieren. Die Schafsköpfe der Stuttgarter Keramik-Künstlerin Stephanie Türck treten in den Dialog: als fremdartiges Spiegelbild, als beseeltes Gegenüber, als mehrdeutige Archetypen und als paradiesische Sehnsucht nach Ursprünglichkeit und Frieden. (eg)