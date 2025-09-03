Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Aktuell Gewinnspiel

Alb-Quiz: Alblust-Jahresabo zu gewinnen

Zwölf Fragen über den Herbst auf der Schwäbischen Alb müssen im Quiz der Woche beantwortet werden, damit es die Chance auf einen von zehn attraktiven Preisen gibt. Diesmal gibt es ein Jahresabo der Alblust sowie Herbstausgaben des Magazins zu gewinnen.

Der Ipf ist eine der schönsten Erhebungen der Alb. Foto: Christian Frumolt/Ostalbkreis/GEA-Repro
Der Ipf ist eine der schönsten Erhebungen der Alb.
Foto: Christian Frumolt/Ostalbkreis/GEA-Repro

MÜNSINGEN. Bilder bringen Menschen zum Staunen, wecken Erinnerungen und Sehnsüchte und erzählen Geschichten. Deshalb widmet sich die Herbstausgabe des Magazins Alblust dem Thema – mit Fotos von vergessenen Orten, bildschönen Landschaften und nostalgischen Motiven, die den Wandel des Alltags in den Albdörfern dokumentieren. Wie gut kennen Sie sich dort aus? Wer alle Fragen beantwortet, hat die Chance auf einen dieser Preise: neun Alblust-Herbstausgaben in einer Alblust-Stofftasche sowie als Hauptgewinn ein Jahresabonnement des Magazins. Viel Erfolg!

