Alb-Quiz: Alblust-Jahresabo zu gewinnen

MÜNSINGEN. Bilder bringen Menschen zum Staunen, wecken Erinnerungen und Sehnsüchte und erzählen Geschichten. Deshalb widmet sich die Herbstausgabe des Magazins Alblust dem Thema – mit Fotos von vergessenen Orten, bildschönen Landschaften und nostalgischen Motiven, die den Wandel des Alltags in den Albdörfern dokumentieren. Wie gut kennen Sie sich dort aus? Wer alle Fragen beantwortet, hat die Chance auf einen dieser Preise: neun Alblust-Herbstausgaben in einer Alblust-Stofftasche sowie als Hauptgewinn ein Jahresabonnement des Magazins. Viel Erfolg!