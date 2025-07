Alb-Hospiz in Münsingen: Begleiter beim Sterben

Beim Ambulante Hospizdienst Reutlingen – er besteht seit 30 Jahren und ist der größte Dienst im Kreis – engagieren sich etwa 100 ehrenamtliche Mitarbeiter. Diese sind in der Begleitung von Erwachsenen oder in der von Familien mit einem erkrankten Kind aktiv. Der Unterschied zum Alb-Hospiz: Der ambulante Dienst begleitet schwerstkranke und sterbende Menschen und deren Angehörige zu Hause, in Pflegeheimen, im Krankenhaus, in Einrichtungen der Behindertenhilfe, aber auch im Hospiz Veronika in Eningen.

Der Ambulante Hospizdienst Reutlingen bietet einmal im Jahr Qualifizierungskurse an. Wer sich dafür entscheidet, als Hospizbegleiter zu arbeiten, muss gut vorbereitet sein auf das, was ihn erwartet. Empathie, Offenheit für Menschen und über Leben, Tod und Sterben zu reflektieren sind die einzigen Voraussetzungen, die man mitbringen muss, Beruf, Alter, Geschlecht spielen keine Rolle. Mehr engagierte Männer wären aber wünschenswert, sagt Katja Badstöber, Geschäftsführerin des Ambulanten Hospizdienstes. Im Schnitt sind die Ehrenamtlichen zwischen 50 und 60 Jahren alt, oft im Renteneintrittsalter. Aber viele von ihnen stehen mitten im Berufsleben, deren Zeit also begrenzt ist. Deswegen ist es wichtig, dass sich viele als Hospizbegleiter engagieren. »Manchmal müssen wir Koordinatoren zehn Mitarbeiter abtelefonieren«, bis sie einen Begleiter finden, der Zeit hat, denn manchmal wird schnell jemand gebraucht. 140 Betroffene haben im vergangenen Jahr das Angebot des Hospizdienstes in Anspruch genommen. Die Begleiter für Erwachsene sind im gesamten Reutlinger Stadtgebiet nebst Teilorten und unter anderem Pliezhausen, Pfullingen, Eningen, Unterhausen, Honau im Einsatz. Manchmal kommt es auch nur zu einem Besuch, »da geht es ums pure Leben«, sagt Badstöber. Im Kinderhospizdienst begleiten sie Menschen im gesamten Kreisgebiet. In diesem Bereich wünscht sich Badstöber mehr Ehrenamtliche von der Alb. Während in der Begleitung von Erwachsenen mehr Flexibilität herrscht, gibt es bei Kindern und Familien meist feste »Teams«, ein Ehrenamtler begleitet sie regelmäßig und oft über einen längeren Zeitraum. »Wir brauchen immer neue ehrenamtlich engagierte Leute«, sagt Badstöber.

Die Teilnehmer an den Qualifizierungskursen setzen sich mit den Themen Sterben, Tod und Trauer auseinander. Der Kurs gliedert sich in einen Grund- und Aufbaukurs. Die künftigen Begleiter lernen dabei viel über ihre eigene Haltung zum Thema Sterben und Tod, entwickeln eine eigene hospizliche Haltung. Es werden viele Bereiche thematisiert. Interessierte können sich an den Ambulanten Hospizdienst Reutlingen wenden. Infos gibt es auf der Internetseite www.hospiz-reutlingen.de (cofi)