»Alb-Highway« zwischen Bingen und Inneringen wird drei Monate lang saniert

Bitte aktivieren Sie Javascript

GAMMERTINGEN/INNERINGEN. Der Landkreis Sigmaringen lässt von Donnerstag, 2. Mai, an Fahrbahnschäden an der Kreisstraße 8201 (»Alb-Highway«) zwischen Bingen und Inneringen sowie an der Landesstraße 415 ab dem Kreisverkehrsplatz bei Inneringen bis zur Kreisgrenze bei Emerfeld sanieren. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich drei Monate. Das teilt das Landratsamt mit.

Die Maßnahme ist aufgrund von Rissen, Ausbrüchen und Setzungen im Asphaltbelag erforderlich. Die Arbeiten sind witterungsabhängig, Änderungen im Zeitplan sind daher möglich. Die Arbeiten werden in vier aufeinanderfolgenden Bauabschnitten erledigt. Die jeweiligen Streckenabschnitte sind dabei voll gesperrt, die übrigen Abschnitte befahrbar. Umleitungen sind ausgeschildert. Auch im Busverkehr ist mit Beeinträchtigungen zu rechnen. Änderungen geben die Busunternehmen bekannt.

Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich auf rund 1,4 Millionen Euro und werden vom Landkreis (etwa eine Million Euro) und dem Land Baden-Württemberg (rund 400.000 Euro) getragen.

Informationen über die mit dieser Baumaßnahme verbundenen Verkehrsbeschränkungen können im täglich aktualisierten Baustelleninformationssystem (BIS) des Landes Baden-Württemberg im Internet abgerufen werden. (eg)

www.verkehrsinfo-bw.de