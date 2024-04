90 Jahre DRK-Ortsgruppe Münsingen: Treibende Kraft ist Idealismus

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Vor 90 Jahren wurde das DRK Münsingen ins Leben gerufen. Aus diesem Anlass gibt es daher mehrere Aktionen in Münsingen, Mehrstetten und Gomadingen.

Der Anfang nach der Gründung des DRK in Münsingen war alles andere als einfach, die wenigen Frauen und Männer benötigten – wie auch heute – viel Idealismus. Ziel war es, hauptsächlich Erste-Hilfe-Kurse und Sanitätskurse durchzuführen. Da es keine Unterkunft gab, wurden Dienstabende im Progymnasium durchgeführt. Bereits 1935 gehörten der Bereitschaft fünf Frauen und 32 Männer an, in den Folgejahren war ein stetiges Wachstum zu verzeichnen. Schon damals wurde auf die Ausbildung der »Samariterinnen und Samariter« großen Wert gelegt.

Der Zweite Weltkrieg wirkte sich auch auf die Arbeit im DRK Münsingen aus. Viele DRK-Angehörige kamen im Krankenhaus und sonstigen sozialen Einrichtungen zum Einsatz. 1948 begann der Wiederaufbau, zwei Jahre später herrschte wieder normales Vereinsleben mit Lehrgängen und Einsätzen. Ende der 1950er-Jahre wurde mit Altkleidersammlungen und Blutspendeaktionen begonnen, die bis heute Bestand haben.

Seit 1975 als Ortsverein

Der Vereins entwickelte sich in den vergangenen Jahrzehnten erfolgreich. Man betrieb Nachwuchswerbung und wurde zum »Kreisverein«, der schließlich gemeinsam mit dem damaligen Landkreis Münsingen die neue Rettungswache mit DRK-Haus baute. Die Kreisreform änderte das gesamte Konstrukt. Also wurde 1975 der DRK-Ortsverein Münsingen aus der Taufe gehoben und dem neu gegründeten Kreisverband Reutlingen zugeordnet. 1984 konnten 1.600 fördernde Mitglieder und 70 Mitglieder in der Bereitschaft gezählt werden. Heute – 40 Jahre später – verfügt der DRK-Ortsverein über 48 aktive und bestens ausgebildete Einsatzkräfte und 15 Jungen und Mädchen im Jugend-Rotkreuz.

DRK-VERANSTALTUNGEN Erste Hilfe Fresh Up: 12. April, Münsingen, 10. Mai Gomadingen, 7. Juni Mehrstetten. Die Hilfe des DRK Münsingen im Ahrtal: 12. Juli Gomadingen, 13. September Mehrstetten, 8. November Münsingen. Fachvortrag zum Thema Sportverletzungen: 9. August Münsingen, 11. Oktober Mehrstetten, 13. Dezember Gomadingen. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 19 Uhr im DRK-Haus Münsingen, im Seestüble Gomadingen oder im evangelischen Gemeindehaus Mehrstetten. (eg)

In den zurückliegenden 25 Jahren wurde unter den Vorsitzenden Roland Dörr, Gernot Weber und aktuell Claus Meyer sowie dank engagierter Mitglieder vieles bewegt. 2005 wurde dank Unterstützung von Bürgermeister Mike Münzing das DRK-Haus »Unter der Bleiche« gegenüber dem früheren Krankenhaus erworben. Der eigens dafür gegründete Trägerverein unter dem Vorsitz von Paul Jörg stemmte in den Folgejahren die umfangreichen Renovierungsarbeiten.

2013 wurde das Dach erneuert und mit Photovoltaik versehen. Zwei eigene Fahrzeuge und drei Fahrzeuge des Bevölkerungsschutzes stehen der Bereitschaft für Einsätze zur Verfügung. »Wir stellen damit den Bevölkerungsschutz in der Region«, sagt der Vorsitzende Claus Meyer. Ohne den DRK-Ortsverein, so betont er, wären heute viele Veranstaltungen gar nicht durchführbar. So gäbe es weder eine Fasnet noch eine Hengstparade. Technisch sei man hervorragend ausgestattet, auch die Ausbildung der Bereitschaftskräfte sei stets aktuell: »Sie ist sehr anspruchsvoll geworden, der Besuch von regelmäßigen Fortbildungen ist Pflicht«.

Erfolgsmodell HvO

Ein Erfolgsmodell ist das Helfer-vor-Ort-System (HvO). Vor 25 Jahren wurde es im Ortsverein ins Leben gerufen, zwischenzeitlich werden 100 bis 150 Einsätze pro Jahr geleistet. Die Helfer vor Ort führen lebensrettende Sofortmaßnahmen wie etwa Herz-Lungen-Wiederbelebung durch und betreuen Patienten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Dafür steht ihnen eine komplette Notfallausrüstung zur Verfügung. Im vergangenen Jahr rückte die Bereitschaft bei fünf Alarmen aus, 60 Mal waren DRKler bei Veranstaltungen gefragt. »Vor 35 Jahren absolvierten wir mit einer Tasche, einer Trage und einer Eisbox Dienst auf dem Sportplatz. Heute sind wir mit einem Krankenwagen samt Defibrillator, Schaufeltrage und kompletter medizinischer Ausstattung bei Veranstaltungen«, so Meyer.

Einblicke in die Arbeit des DRK erhält die Öffentlichkeit in diesem Jahr. In drei Blöcken finden jeweils in Münsingen, Mehrstetten und Gomadingen neun Veranstaltungen statt. So gibt es ein »Erste Hilfe Fresh Up« samt Vorstellung des Helfer-vor-Ort-Systems. Außerdem stellt der DRK-Ortsverein seinen deutschlandweiten Einsatz im Auftrag des Bevölkerungsschutzes am Beispiel der Flutkatastrophe im Ahrtal vor, zeigt seine Fahrzeuge und erklärt, wie sie ausgestattet sind. Darüber hinaus gibt es Fachvorträge zum Thema Sportverletzungen von Timo Reiff, Mitglied des DRK und Chefphysiologe der deutschen Rugby-Herrennationalmannschaft. (eg)