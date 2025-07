75 Jahre jung: TSV Mägerkingen feiert sein Jubiläum

Ehrungen beim Jubiläumsabend

Im Rahmen des Jubiläumsabends wurden langjährige Spieler und Funktionsträger der Fußballabteilung geehrt. Abteilungsleiter Michael Gühring präsentierte für jeden zu Ehrenden Statistikdaten (Anzahl Spiele und erzielte Tore) aus seinem Fundus. Die Jugendleiterehrennadel in Bronze des Württembergischen Fußballverbands erhielt Daniel Frank, die Verbandsehrennadel in Bronze gab es für Jürgen Frank, Michael Gühring und Oliver Gühring. Die Spielerehrennadel in Bronze ging an Tobias Dreher, Mehmet Erol, Michael Gühring, Armin Mader, Julian Mader, Tobias Mader, Benny Pfeiffer, Thomas Reiff, Daniel Stiefel, Nico Trumpf, Christian Zaia, die Spielerehrennadel in Silber wurde Johannes Nieder überreicht, und die Nadel in Gold erhielten Thomas Buckel und Daniel Frank. Abteilungsleiter Michael Gühring übergab die Ehrennadeln, er selbst erhielt die Ehrungen von Oliver Gühring. (eg)