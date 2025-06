56 Motorräder machten auf der Alb auf Depressionen aufmerksam

Pause an der Nebelhöhle: 56 Motorräder waren an der Demo für Depressionshilfe beteiligt.

SONNENBÜHL. Dass am Sonntag zwei Biker bei einem tödlichen Unfall ums Leben kommen würden, konnte am Samstag noch keiner ahnen. Der Fellows Ride passierte am Vortag die Unfallstelle, auf zwei Rädern war die Welt da noch in Ordnung. Fellows Ride ist ein deutschlandweit tätige Gruppe, die auf Depressionen aufmerksam machen will. Viele der Aktiven haben persönliche Erfahrungen, etwa Suizide im engeren Umfeld, oder sind selbst erkrankt. Auch beim tödlichen Unfall zwischen Steingebronn und Offenhausen auf der L230 betreute ein Nachsorgedienst die Freunde der Verstorbenen, aber auch die Einsatzkräfte.

Mark Joretzki, einer der Organisatoren des Fellows Ride Neckar Alb, ist selbst erkrankt. Was bringt ihn zum Motorradfahren? Im - anspruchsvollen - Job funktioniert er, danach, wenn andere entspannen, holen ihn die grauen Schatten ein. Motorradfahren erfordert Konzentration aufs Wesentliche, wie der Unfall am Samstag gezeigt hat, in jeder Sekunde. Keine Zeit für dunkle Gedanken. Die Kombination Motorrad und Depression ist alles andere als abwegig, aber nicht einzigartig. Das Mountainbike, das Fitness-Center oder der Verein helfen genauso gegen Einsamkeit.

»Fellows Ride - mit offenem Visier für Depressionshilfe« organisiert in diesem Jahr 16 Touren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Am Samstag ging es in der Region Neckar-Alb an den Start, unterstützt wurde die Selbsthilfegruppe »Lebenschance«-Depressionen Pfullingen. 800 Euro konnte Fellows-Rider Andreas Reimann an Sandra Ebinger von der Pfullinger Selbsthilfegruppe übergeben. 56 Motorräder waren am Start an der Louis-Filiale in Reutlingen, viele doppelt besetzt. »Ein gutes Feld für die Region und ein gutes Spendenergebnis«, zog Mark Joretzki das Fazit.

Was zog die Biker an? Andere Treffen, in der Gruppe fahren und das für einen guten Zweck, sagte eine der Teilnehmerinnen. Mit ihrer 125er Brixton im klassischen Roadster-Look schlug sie sich wacker, die Reisegeschwindigkeit war ja auch an den Hänger mit der Fellows-Ride-Botschaft limitiert. Auch für die dicken Dinger hatte die Tour von Reutlingen auf die Alb und über Bad Urach wieder zurück etwas. Mit Polizei-Eskorte fährt man ja sonst eher nicht oder sogar eher ungern. Joretzki und das Team Neckar-Alb hatten die Route penibel geplant und genehmigen lassen. Die Polizei war passend mit Motorrädern und Streifenwagen mit dabei. Eine Kolonne ist rechtlich ein einziges Fahrzeug, rote Ampeln können also auch hinten passiert werden. Weil das nicht jeder weiß, haben die Motorradpolizisten und zwei Malteser auf schweren BMW die Kreuzungen gesichert. Mal vollkommen ungebremst durch Reutlingen und Tübingen zu fahren, ist schon ein Erlebnis, auch wenn die Hand am Bremshebel am Anfang bei Rot immer wieder zuckt.

Die Demo wollte gesehen werden, deshalb die Fahrt durch die Städte. Den Passanten schien es zu gefallen, neugierige Blicke und winkende Kinder säumten den Weg, schon bevor der Fellows-Ride-Anhänger aufklärte, worum es eigentlich ging. Nach den etwas anderen Stadtdurchfahrten ging es auf bikertauglichere Strecken hoch bis zur Nebelhöhle, wo eine kurze Pause eingelegt wurde. Neu auch für den ortskundigen Redakteur war das Sträßchen runter gen Unterhausen, dann ging es wieder rauf nach Münsingen und über Bad Urach und an Metzingen vorbei zurück zum Start. Insgesamt wurden etwa 140 Kilometer in knapp vier Stunden zurückgelegt - eigentlich ein Klacks Bei Temperaturen um den gefühlten Siedepunkt erfordert das Fahren in der Kolonne aber einiges an Konzentration: »Versetzt und dicht fahren, wir wollen nicht, das die Kolonne zu lang wird oder abreißt«, lautete die Ansage vorm Start.

Etwa 9,5 Millionen Menschen sind in Deutschland an Depression erkrankt, wird im Gesundheitsatlas Deutschland der AOK angegeben (Stand 2022). Das sind 12,5 Prozent der Bevölkerung, betroffen ist aber auch das persönliche Umfeld. Selbsthilfe ist ein wichtiger Weg, um den Betroffenen zu helfen. Die versucht die Selbsthilfegruppe in Pfullingen zu ermöglichen. Die Gruppe hat im vergangenen Jahr ihr 20-jähriges Bestehen begangen, war ihrer Zeit also weit voraus, bevor Depressionen die nötige Aufmerksamkeit bekamen. »Selbsthilfegruppen sind enorm wichtig«, sagt Mark Joretzki. Depressionen seien behandelbar, allerdings ist es schwer, einen Psychologen zu finden. »Wartezeiten bis zu einem Jahr sind nicht selten. Da kann es, etwa nach einem Suizidversuch, schon zu spät sein«, berichtet er aus eigener Erfahrung. Depressionen enden oft tödlich, die Zahl der Suizide als Folge der Erkrankung beläuft sich auf 10.000 pro Jahr in Deutschland. Zum Vergleich: Im Jahr 2024 kamen im Straßenverkehr 2.839 Menschen ums Leben. Betroffen sind alle Altersklassen, wobei in jüngster Zeit die Fälle von Jugendlichen zunehmen. Auch zwischen Stadt und Land gibt es keine nennenswerten Unterschiede.

Spendenkonto Die Teilnahme an den Fellows Rides ist kostenlos. Gespendet werden kann bar vor Ort oder per PayPal danke@fellowsride.de sowie per Überweisung aufs Spendenkonto DE85 7903 0001 1000 1905 00, Stichwort Fellows Ride. Die Selbsthilfegruppe Lebenschance in Pfullingen kann über das Bündnis gegen Depression Neckar-Alb unterstützt werden: DE17 6415 0020 0002 2022 22. (GEA)

Wer die Engagierten bundesweit oder in Pfullingen im Kampf gegen die Volkskrankheit Depression unterstützen will, hat dafür über Spenden Gelegenheit. Oder durch Teilnahme an einem Fellows Ride. Solche Demos finden jetzt über den Sommer in enger Folge statt. (GEA)