50 Jahre Sonnenbühl: »Ein Hoch auf uns« im Regen

SONNENBÜHL-ERPFINGEN. Also das Wetter machte dem Gemeindenamen bei der 38. Sonnenbühler Hockete absolut keine Ehre, denn genannte Himmelskörper zeigte sich eher selten. Wenige Minuten vor dem offiziellen Beginn am Samstag und fast zeitgleich mit den lautstarken Böllerschüssen des Schützenvereins Willmandingen fiel leichter Regen vom Himmel, um kurze Zeit später in Strömen niederzuprasseln.

Die hunderte Gäste waren von dem nassen Trauerspiel nicht sonderlich irritiert, sie wohnten dem Prozedere unter ihren Schirmen bei. Auch Bürgermeister Uwe Morgenstern ließ sich seine Enttäuschung über die Wetterkapriolen nicht anmerken. »Ich sehe viele Menschen und sehe viele Schirme«, witzelte der Gemeindechef und stellte klar: »Wir hätten uns das alles ein bisschen anders gewünscht, aber wir machen einfach das Beste daraus.«

Die Hockete stand dieses Jahr nämlich unter dem Motto »50 Jahre Sonnenbühl«. Es sei 1975 keine Liebesheirat aus freien Stücken gewesen, sondern »ein Ergebnis der Kommunalreform und damit der Zusammenlegung von Gemeinden, die beileibe nicht von allen befürwortet wurde«, blickte der Schultes kurz zurück.

Neben dem heutigen Gemeindenamen Sonnenbühl wären damals auch noch Namen wie Höhlenbuch, Albperle, Albstetten oder Sonnenalb zur Debatte gestanden. Heute könne er feststellen, dass sich der Zusammenschluss bewährt habe.

Höhlenbuch oder Sonnenbühl

Die erste Sonnenbühler Hockete sei übrigens 1979 in Erpfingen gewesen. »Seither hat sie sich als das Sonnenbühler Fest etabliert und ist fester Bestandteil im Gemeindeleben«, schloss Morgenstern. Sein Dank »für diese große Gemeinschaftsleistung« galt den 19 ausrichtenden Vereinen, Gruppen und Organisationen aus allen vier Ortsteilen, den Anwohnern für ihr Verständnis für Störungen oder für die Bereitstellung von Flächen oder Strom- und Wasseranschlüssen und vor allem dem »Cheforganisator«, Undingens Ortsvorsteher Michael Dieth.

Zu Morgensterns Freude war eine sechsköpfige Delegation aus der rund 1.000 Kilometer entfernten Partnergemeinde Corseul in der Bretagne zum Fest gekommen. Darunter mit Gilles le Queré auch der Präsident des dortigen Partnerschaftskomitees. »Bei uns regnet es nie, immer nur in Paris«, frozzelte der.

Genauso freute Morgenstern der farbenprächtige Fahneneinmarsch der Vereine und Organisationen mit musikalischer Umrahmung des Posaunenchors Undingen trotz der Wetterwidrigkeiten. Begeistert war das Gemeindeoberhaupt auch darüber, dass rund achtzig Bürger dem Aufruf von Alexander Flad zur Bildung eines Jubiläumschors Folge geleistet hatten. Unter Leitung von Nadja Schmiling und mit instrumentaler Begleitung durch Benny Maier, Damaris Rieck, Leo und Ben Schneider, Reinhard Flad und André Letsche sang die Gruppe Songs wie »Ein Hoch auf uns«, »Gut, dass wir einander haben« oder »Imagine« von John Lennon.

Erst kurz vorm Fassanstich endete der imposante Schauer endlich und die Sonne kam hinter den grauen Wolken hervor. Angesichts des Jubiläums waren sogar zwei Fässer bereitgestellt worden. Der Schultes sowie Dieth sollten sie »anzapfen«. Und es kam, wie es kommen musste. Drei schlagkräftige und zielgenaue Schläge des Bürgermeisters sowie ein mehr von Dieth – und der Gerstensaft schoss, wie vom Publikum vorab gewünscht, recht spritzig aus den Fässern. Allerdings nicht aus den Zapfhähnen, sondern aus den Lufteinlasslöchern, den »Pfeifen«, im oberen Bereich der Behältnisse.

Dann gab es kein Halten mehr. Die Band »Zydeco Annie« sorgte mit Musik aus New Orleans mit französischem Einschlag für Riesenstimmung. Gestern begann die Hockete mit einem ökumenischen Gottesdienst, bevor der Posaunenchor zum Frühschoppen aufspielte.

Beiträge der Kinder kommen an

Kinder der Steinbühlschule, vom Kinderhaus am Steinbühl oder des Naturkindergartens Waldwinkel kamen mit ihren Beiträgen bestens an. Auch die Kindertanzgruppe des TSV Undingen oder die Präsidentengarde der Karnevalsgesellschaft gefielen den Zuschauern. Am Luftballonstart des Vereins Familienfreundliches Sonnenbühl beteiligten sich viele Kinder. Krönender Abschluss des Festprogramms war die aus dem Großen Walsertal in Österreich angereiste Band »Walser Feger«, die mit volkstümlicher Musik begeisterte.

An beiden Festtagen boten die Vereine hungrigen Gästen wieder allerlei Köstlichkeiten an, von mit allerlei Zutaten gefüllten Crêpes oder Merguez, der maghrebinischen, und in Frankreich sehr beliebten, scharf gewürzten Bratwurst über Schnitzel und Schupfnudeln, Spanferkel-Rollbraten, Pulled Pork oder Salattellern bis zu den herkömmlichen Grillspezialitäten und Pommes gab es eine große Auswahl.

Damit alle sorglos feiern konnten, fuhr ein Busshuttle aus den Teilorten zur Hockete. (GEA)