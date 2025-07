438 Läuferinnen und Läufer wetteiferten auf der Haid

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN-HAID. In 16 Kategorien - von den Schülern bis zu den Männern - und auf unterschiedlichen Distanzen starteten insgesamt 438 Teilnehmer beim diesjährigen Lichtensteinlauf, der auf dem Sportplatz auf der Haid stattfand. Mit dem Wetter hatten die Athleten Glück, denn es war am Sonntag nicht mehr heiß, hin und wieder fielen sogar während der Wettkämpfe einige Regentropfen.

Der TSV Undingen, TSV Genkingen, TSV Kleinengstingen, TSV Holzelfingen und TuS Honau organisieren als Orte rund um den Lichtenstein jedes Jahr abwechselnd den Lichtensteinlauf. Und dies nun bereits zum 95. Mal. Dem TSV Kleinengstingen oblag es, in diesem Jahr die Veranstaltung zu stemmen, freilich mit der Unterstützung der anderen Vereine. Rund 60 Helfer sorgten dafür, dass alles reibungslos funktionierte. Ein Kraftakt nicht zuletzt für Kleinengstingens Abteilungsleiter Jan Weckerle und sein Team. 73 Mannschaften gingen in diesem Jahr an den Start. Wie üblich begann das Sportereignis mit der Besichtigung der Laufstrecke. Vor den eigentlichen Wettkämpfen erfolgte traditionsgemäß der Einmarsch der Vereine mit ihren jeweiligen Fahnen.

Fairness, Teamgeist und Gemeinschaft

Der Lichtensteinlauf sei bei allen ausrichtenden Vereinen fester Bestandteil und Teil der Tradition, betonte der Vorsitzende des TSV Kleinengstingen, Nico Gotthardt. Gerade der Einmarsch mit den Fahnenträgern sei etwas, was man heute nicht mehr so oft sehe. Die Sportler ringen beim Lichtensteinlauf nicht nur um die besten Zeiten, sondern sie ringen mit Fairness, Teamgeist und in der Gemeinschaft um den Sieg, sagte Gotthardt.

Der Sportkreisvorsitzende Manuel Hailfinger, dessen Verein TSV Undingen im nächsten Jahr den Lichtensteinlauf ausrichten wird, zollte dem TSV Kleinengstingen großes Lob. »Ihr seid das Maß aller Dinge im Moment«, sagte Hailfinger. Und spielte damit auf den Mitgliederzuwachs des Vereins an, der inzwischen 1.330 Mitglieder in seinen Reihen hat. »Eine gigantische Arbeit, die hier vor Ort geleistet wird.« Hailfinger verwies darauf, dass der TSV Undingen im nächsten Jahr das 80-jährige Bestehen der Leichtathletik-Abteilung und zudem das 100-Jahr-Jubiläum der Vereinsfahne feiern wird. Dass diese Fahnen-Tradition aufrechterhalten werden könne, sei nicht selbstverständlich, betonte Hailfinger. In vielen Vereinen finde man einfach keine Träger mehr. »Um so wichtiger ist es, dass diese Fahnen sichtbar bleiben im Bild unserer Sportvereine.«

TSV Holzelfingen Tagessieger

Und dann ging es endlich los. Die Kleinsten, die Schüler U8, hatten das Vorrecht, als erste im Staffellauf zu starten. Angefeuert von den Zuschauern zeigten sie ihr Können und ihre Schnelligkeit. Und auch die Stabübergabe klappte jeweils perfekt. Die Läufe folgten Schlag auf Schlag bis zu den Schülern U16, danach starteten die Jugend, die Frauen und die Männer. Am Ende des Tages stand bei der Siegerehrung der TSV Holzelfingen als Tagessieger fest, gefolgt vom TSV Kleinengstingen und dem TuS Honau auf Platz drei.

Die fünf Lichtensteinlauf-Vereine blicken nun bereits auf das 100-Jahre-Jubiläum 2030. Dann soll der Lichtensteinlauf wieder in Kleinengstingen stattfinden. Aus gutem Grund: In dem Jahr feiert der TSV sein 125-jähriges Bestehen. (GEA)