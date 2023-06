17. Seifenkisten- und Bobbycar-Rennen in Würtingen

Rasant geht’s beim Seifenkisten- und Bobbycar-Rennen in St. Johann abwärts für die Piloten in ihren flinken Kisten. FOTOS: BIMEK

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN-WÜRTINGEN. Spaß wird groß geschrieben beim 17. Seifenkisten- und Bobbycar-Rennen am kommenden Wochenende, 1. und 2. Juli, hinterm »Steigle« beim Würtinger Sportplatz. Ob in der Standard-Seifenkiste, der offenen Klasse, im Original- oder Rennbobbycar – die Teilnehmer frönen ihrer Leidenschaft einer rasanten Fahrt im selbst entworfenen Flitzer.

Vor allem in der Fun-Klasse sind Modelle aus verschiedenen Materialien zu finden, die an Kreativität fast nicht zu überbieten sind. »Hier geht es um Show und Originalität, nicht um die schnellste Zeit«, lässt der Vizevorsitzende Horst Kitsch wissen. »Je ausgefallener, desto besser.« Das sei purer Spaß für die Teilnehmer und eine Riesenbelustigung fürs Publikum. Bonbons werfen, Wasser spritzen, solche Überraschungen seien durchaus mit drin.

Bis 90 Stundenkilometer

Auf der fast 700 Meter langen Piste gewinnen die Kisten mächtig an Fahrt, liegen in den Kurven und sausen insgesamt 62 Höhenmeter hinab. Dabei werden von den schnellsten Kisten zwischen 80 und 90 Stundenkilometer erreicht. »Von vielen Besuchern haben wir gehört, dass es sie juckt mitzumachen. Allerdings nur als Mitfahrer«, sagt Kitsch. »Das machen wir dieses Jahr nach den Wertungsläufen möglich.« Die Passagiere sitzen hinter dem Piloten, der den Zweisitzer sicher ins Ziel lenkt.

Es sei ein riskanter Sport und kontrollierte Sicherheitsmaßnahmen seien dem Soifa-Bobby-Club ein Anliegen. »Das steht bei uns an erster Stelle, und wir erfüllen die strengen Vorgaben des Regierungspräsidiums.« Rund 15 Tonnen Material werden für eine sichere Streckenführung benötigt und verbaut. Zudem sei für die Wagenlenker eine Schutzausrüstung mit Helm, Protektoren und Handschuhen – entsprechend der verschiedenen Fahrzeugkategorien – Bedingung, sagt Kitsch. Er ist selbst aktiver Fahrer, nimmt unter anderem an Deutschen und Europa-Meisterschaften teil und fährt dort auf vordere Ränge.

Unter den Seifenkistenrennfahrern hat sich die Würtinger Adresse herumgesprochen. Sie nehmen viele Kilometer Anreise in Kauf, um an dem Spektakel beteiligt zu sein. Mit im Gepäck jede Menge Werkzeug, um im Notfall sofort reparieren zu können. »Es ist ein riesiger Zusammenhalt untereinander, und wir helfen uns gegenseitig«, bestätigt Kitsch. »Auf der Strecke sind wir Gegner. Ist der Helm ab, sind wir Kameraden.«

Gegen die Konkurrenz treten auch die Junioren von 6 bis 16 Jahren an. Sie versuchen, die 400 Meter lange Strecke vom 777 Meter hohen Hirnberg in Bestzeit zu absolvieren, mal mit mehr, mal mit weniger Ernst. Auch für die Jüngeren gilt es, mit Schutzausrüstung an den Start zu gehen. Damit der Wettbewerb reibungslos funktioniert, sind gut 80 Helfer im Einsatz. »Für uns 45 Mitglieder des Soifa-Bobby-Clubs ist das ein Kraftakt. Allein würden wir das nicht schaffen«, sagt der Vize. Der Discgolfclub Achalm unterstützt das Event, seine Mitglieder üben wichtige Funktionen aus. Sie sind als Streckenposten im Einsatz, befördern mit dem Traktor die Rennwagen samt Fahrer vom Ziel wieder an den Start und sorgen für Sicherheit auf der Strecke.

Am Sonntag übernimmt der Musikverein Frankenhofen die Bewirtung im Zelt. »Wir helfen im Gegenzug dafür bei ihrem vier Tage dauernden Maifest«, sagt Kitsch. Dann gebe es viel zu tun im 2 000-Mann-Zelt. »Eine Hand wäscht die andere. Wir arrangieren uns. Das passt.« (mek)