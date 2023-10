Frisch saniert, war die Hohe Warte am Sonntag Ziel vieler Wanderer und Albvereinsmitglieder. Das 100-jährige Bestehen des Aussichtsturms wurde gefeiert und an Opfer von Gewalt und Krieg gedacht.

Im Rahmen der jährlich stattfindenden Gedächtnisfeier wurden auch der Abschluss der Sanierung der Hohen Warte und deren 100-jähriges Bestehen gefeiert. Foto: Maria Bloching Im Rahmen der jährlich stattfindenden Gedächtnisfeier wurden auch der Abschluss der Sanierung der Hohen Warte und deren 100-jähriges Bestehen gefeiert. Foto: Maria Bloching

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.