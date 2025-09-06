100 Jahre Hengstparade Marbach: Ist das Pferd in modernen Zeiten out?

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMADINGEN. 1958 war ein besonderes Jahr für die Hengstparaden: Erstmals fanden sie nicht mehr im Winter, sondern im Herbst statt – ein Zugeständnis an die Zuschauer, die vorher stundenlang in der Kälte hatten ausharren müssen. Fürs Gestüt war der neue Termin durchaus eine Herausforderung: Die Pferde waren damals nicht nur in der Zucht, sondern auch bei der Feldarbeit im Einsatz – auch auf den Gestütshöfen, wo immer schon Landwirtschaft betrieben wurde. Die Ernte war dort zum Zeitpunkt der Hengstparade gerade so abgeschlossen, die Bestellung der Felder vorm Winter noch im Gange. Die große Veranstaltung bedeutete also eine extreme Zusatzbelastung.

Die Vorverlegung zahlte sich zumindest im ersten Jahr nicht aus – das Wetter war auch nicht besser als vorher bei den Winter-Hengstparaden. Im GEA-Bericht von 1958 ist von widrigen Umständen zu lesen, nach tagelangem Regen habe sich das Gelände »in einen einzigen Morast« verwandelt, »in dem die Hufe versanken«, trotzdem habe man samstags 3.000 Besucher und sonntags 12.000 Besucher ge-zählt.

Veredlung durch Zucht

Welche Rolle spielte das Pferd damals noch? Die zunehmende Motorisierung und Technisierung der Landwirtschaft wurde zwar gesehen, zunächst aber nicht als ernsthafte Bedrohung für die Pferdezucht empfunden. Das lässt sich jedenfalls aus den Berichten von damals herauslesen. Landoberstallmeister Dr. Georg Wenzler betonte 1958, dass in 74.000 Betrieben des Landes noch 108.000 Pferde gehalten werden. Die Beziehung zwischen Mensch und Pferd sah er auch als »kulturelles Erbe«, das es zu pflegen gelte.

Seit 1961 dabei und seitdem einer der großen Hits: der römische Streitwagen. Foto: GEA allgemein Gea Seit 1961 dabei und seitdem einer der großen Hits: der römische Streitwagen. Foto: GEA allgemein Gea

Landwirtschaftsminister Eugen Leibfried stieß ins gleiche Horn. Er hob hervor, dass die »Jugend in Stadt und Land trotz des Vordrängens des Motors sich stark und immer mehr für das Pferd und den Pferdesport interessiert«. Die Hengstparade solle deutlich machen, »daß man nicht resigniere, sondern gewillt sei, die alte Tradition mit der gleichen Liebe wie in der Vergangenheit zu erhalten.«

Der Weg dahin führte über die Veredelung: Der Altwürttemberger wurde wegen seiner vielseitigen Eigenschaften und Verwendung auch »Herr und Bauer« ge-nannt, bei der Arbeit in der Landwirtschaft funktionierte er genauso wie als Reit- oder Kutschpferd. Frisches Blut in die Zuchtlinien des Gestüts brachten ostpreußische Warmblüter und arabische Vollblüter – immer aber unter der Prämisse, kein »Nur-Sportpferd« zu züchten, wie es in einem Artikel von 1964 heißt.

Der GEA-Reporter, der damals über die Hengstparade berichtete, war offenbar ein Freund der guten alten Zeit. Angesichts der Schaubilder unter dem Titel »Das Pferd durch die Jahrhunderte« schrieb er: »Immer war es der Freund, der beste Kamerad des Menschen; Wehmut möchte einen beschleichen, wenn man sich bei diesem Gang durch die Jahrhunderte vergegenwärtigte, wie es von unserer Zeit in die Ecke gestellt wird.«

Die Geschichte von Julmond

Durchaus emotional war auch die Ehrung für den damals schon 26 Jahre alten Hengst Julmond. Seine Geschichte ist, wie der GEA-Reporter schrieb, wahrhaft »ergreifend«: 1938 in Ostpreußen geboren, kam er mit einem Flüchtlingstreck in den Westen.

Völlig abgemagert wurde er als Ackerpferd verwendet und war bereits für den Schlachter bestimmt, als Mitarbeiter des Gestüts auf ihn aufmerksam wurden und ihn retteten. Sie brachten ihn zunächst ins Remontedepot nach Breithülen und schließlich nach Marbach, wo der Hengst einen »kometengleichen Aufstieg« erlebte. »Schönheit, Adel, Harmonie, Intelligenz und Dienstwilligkeit«: All das soll das Pferd, nach dem heute auch der Kinderclub des Gestüts benannt ist, in sich vereint haben.

1961 erstmals bei den Hengstparaden zu sehen und bis heute nicht mehr wegzudenken: die römischen Streitwagen. Ingeborg Kunze beschreibt das Bild 1967 im GEA sehr treffend: »grimmig blickende Römer mit blitzenden Helmen – und unverkennbarem Älblergesicht auf der Quadriga«. Das Pferdefest nahm indes immer größere Ausmaße an, der Publikumszulauf stieg und stieg: In den 1970er-Jahren kamen an drei Tagen rund 30.000 bis 40.000 Besucher. 1975 fiel die Hengstparade – es war die erste unter Landoberstallmeister Dr. Wolfgang Cranz – grandios ins Wasser: »Ein Schlammbad für Roß und Reiter«, titelte der GEA, es kamen nur knapp 22.000 Zuschauer.

Wie’s in der Arena aussah, beschreibt Ingeborg Kunze sehr bildlich: »Flußsand, zu Schlamm geworden, spritzte bis weit ins Publikum hinein, als bei einer der beliebtesten Nummern der Schau, dem Auftritt des Scheichs auf Vollblut-Arabern, zwanzig wertvolle Pferdebeine über den Wasserlachen-überzogenen Turnierplatz fetzten.«

Und weiter: »Daß es auf den riesigen Parkfeldern kein Fiasko gab, war der Polizei zu verdanken, die auch an diesem Sonntag 57 Mann hoch die fünftausend Personenwagen und 65 Omnibusse durch die Gegend schleuste.« (GEA)