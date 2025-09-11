100 Jahre Hengstparade Marbach: In der neuen Arena geht die Post ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMADINGEN-MARBACH. Halsbrecherisch, rasant, spektakulär: Die ungarische Post ist vielleicht DAS Bild der Hengstparade. Ein Reiter steht mit je einem Bein auf einem Pferderücken – und dirigiert vielleicht sogar weitere Pferde vor sich im Gespann. Das Kunststück hat einen pragmatischen Hintergrund: Ur-sprünglich haben es die Csikós, die ungarischen Pferdehüter, genutzt, um Herden zu überblicken. 1978 stand das Schaubild zum ersten Mal auf dem Programm der Hengstparade, für die in diesem Jahr eine neue Ära begann. Zum ersten Mal spielte sie sich in der großen Arena ab, die etwas oberhalb des historischen Gestütshof-Ensembles auf der grünen Wiese gebaut worden war.

Blaublüter und Zwölfspänner

Den Anstoß gegeben hatte Wolfgang Cranz, seit 1974 und bis 1994 Landoberstallmeister. Die Arena, einem Amphitheater nachempfunden, hat eine Reitfläche von 56 auf 96 Meter und bietet auf den Zuschauerrängen 8.600 Menschen Platz – viel, aber nicht genug, die Plätze waren immer komplett ausverkauft. Unter Cranz ging die Hengstparade 1985 deshalb zum ersten Mal in ihrer Geschichte an vier Terminen über die Bühne. Das blieb etliche Jahre fast durchweg so, einmal – 1996 – gab es sogar fünf Vorstellungen. Seit 2004 sind es nur noch drei.

Das war aber nicht das einzig Bemerkenswerte in diesem Hengstparaden-Jahr. Außer Kalt-, Warum- und Vollblut war auch das eine oder andere Blaublut zu sehen. Das Haus Fürstenberg brachte seine Kutsche von 1885 zu Ehren – 1985 drehte sie, nachdem sie seit ihrem letzten Einsatz bei einer Hochzeit 1912 in der Remise verschwunden war, ihre Runden in der Marbacher Arena. Ein Ereignis, das sich Ihre Durchlaucht Erbprinzessin Maximiliane von Fürstenberg nicht entgehen lassen wollte: Sie schwebte mit dem Privat-Heli in Marbach ein. Für den royalen Glanz an Tag vier sorgte die königliche Familie aus Saudi-Arabien. Auch sonst waren die Paraden inzwischen um ein Vielfaches pompöser als in den Anfangsjahren: Zur Eröffnung gab’s Musik, die Ehrengäste durften – und dürften bis heute – eine Runde in der Kutsche drehen und ins Publikum winken.

Aufmerksamkeit erregten in den 1980er-Jahren auch die Gespanne, die immer größer wurden. 1981 war erstmals ein Achterzug zu sehen, 1990 wurden zwölf Pferde eingespannt – ein Anblick, wie er den Zuschauern nur ein einziges Mal vergönnt war. Heute wird für die Hengstparade meist im Zehnerzug gefahren – mit einer Länge von rund 20 Metern spektakulär genug. Etwas ist grundlegend anders, wenn man die Fotos aus den Archiven genau anschaut: Es sitzen auch Frauen im Sattel. In den 1990er-Jahren gab es erstmals nicht nur im Büro, sondern auch in den Stallungen weibliche Mitarbeiter. Ein gutes Jahrzehnt später war die Zeit reif für eine Chefin: Erstmals in seiner inzwischen über 500-jährigen Geschichte bekam das Gestüt eine Landoberstallmeisterin. Astrid von Velsen-Zerweck trat die Nachfolge von Helmut Gebhardt an, der den Posten 1994 von Wolfgang Cranz übernommen hatte. (GEA)