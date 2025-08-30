100 Jahre Hengstparade Marbach: Bauernbuben und Wüstenprinzen

In den 1950ern bekamen die Pferde Konkurrenz von PS unter der Haube. Zu den Hengstschauen kamen nun auch viele Gäste in Omnibussen und Autos angereist – Parkplatz-Chaos im Schneematsch am Dolderbach inklusive.

GOMADINGEN-MARBACH. 100 Jahre Hengstparade: Dieses Jubiläum wird im Herbst mit drei besonderen Vorstellungen gefeiert (siehe Box). Der GEA blickt in einer Serie auf die Geschichte der Veranstaltung im Haupt- und Landgestüt Marbach zurück. Im ersten Teil ging es um die Anfangsjahre 1925 bis 1936. Nationalsozialismus und Krieg gingen auch am Gestüt nicht spurlos vorüber: Ab 1936 wurden die Hengstvorstellungen offenbar ausgesetzt, zumindest gibt es aus dieser Zeit und bis 1949 keine Nachweise über größere Veranstaltungen.

»Omnibusse und Kraftwagen stauten sich schon eine Stunde vorher«

1950 begann dann eine neue Ära für die Hengstparaden. Dr. Georg Wenzler, seit 1949 Landoberstallmeister, verlegte die Schau, die in den ersten Jahren im Klosterhof in Offenhausen beheimatet war, nach Marbach. Dort war am Dolderbach ein neuer Paradeplatz angelegt worden. Der Ort hatte sich also geändert, aber nicht die Jahreszeit: Es blieb beim Termin im Winter – weil in der Landwirtschaft weniger zu tun war und der Zeitpunkt ganz gut passte, bevor die Zuchthengste auf die Beschälplatten im Land verteilt wurden. Erst 1958 wurden die Vorstellungen aus Rücksicht auf die Zuschauer in den Herbst verlegt.

Am Dolderbach lag auch der Bahnhof, die Zuschauer konnten also mit dem Zug anreisen. Das dürfte sich mit Blick auf die Bilder und Berichte von damals dringend empfohlen haben. Fotos von Autos im Schneematsch sprechen Bände. Im GEA ist in einem Artikel über die Hengstparade 1956 zu lesen: »Omnibusse und Kraftwagen stauten sich schon eine Stunde vorher.« Waren in den Anfangsjahren etwa 800 bis 1.000 Besucher gekommen, kamen nun rund 8.000 – noch »vorwiegend Angehörige des bäuerlichen Berufsstandes«, wie der Reporter berichtete.

50 Hengste seien vorgestellt worden, das Zuchtziel war klar: »Der Bauer will heute ein wirtschaftliches Pferd, das mit billigem Futter zu erhalten ist.« Auch Landwirtschaftsminister Eugen Leibfried glaubte damals noch an die Zukunft des Pferds, wie dem GEA-Artikel zu entnehmen ist: »Wenn es heute auch fast so aussehe, als würde der Motor das Pferd verdrängen, könne man nicht übersehen, daß noch mehr als 120 000 Pferde in der baden-württembergischen Landwirtschaft als treue Helfer benützt werden. Das Pferd werde auch in der Zukunft im bäuerlichen Betrieb nicht entbehrt werden können.«

Die Geschichte zeigt, dass es anders kam. Arbeitspferde wie die Altwürttemberger gerieten zusehends in Vergessenheit. Heute bemüht sich das Gestüt, unterstützt vom Pferdezuchtverband und dem Verein zum Erhalt des Altwürttemberger Pferds, um den Fortbestand der alten Haustierrasse. Eine Ikone ist der Hengst Silcher: Sein Foto (links oben) stand Pate für das Logo »100 Jahre Hengstparade« mit dem steigenden Rappen.

Groß war das Interesse an den arabischen Pferden, dem »Edelreis in der Pferdezucht«, wie sich der GEA-Reporter ausdrückt. Die Stars der Hengstvorführung seien Halef und Hadban-Enzahi gewesen, wobei Halef offenbar kurz davor stand, »nach Amerika auszuwandern«. Seine Nachfolge sollte der aus Ägypten eingeführte Hadban-Enzahi antreten. Er war die neue Attraktion im Gestüt: »In der reinen Winterluft, in den Ställen des Gestüts drängten sich die Menschen. Hunderte wollten da schon Hadban-Enzahi, den arabischen Wüstenhengst sehen und viele stiegen bis unter das Dach, um einen Blick in seine Boxe tun zu können.« (GEA)