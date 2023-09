10 Jahre Spielplatzfreunde Upfingen: Großes Fest am 17. September

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST.JOHANN-UPFINGEN.. Das Fest am Sonntag, 17. September, ist der große Abschluss einer losen Veranstaltungsreihe in den vergangenen Monaten. Unter anderem haben die Spielplatzfreunde ein Bubble Soccer Turnier ausgerichtet und zum Kino-Abend eingeladen. Zum Abschluss des Jubiläumsjahrs wird nun also dort gefeiert, wo die Geschichte der Spielplatzfreunde ihren Ursprung hat: Auf dem Upfinger Spielplatz, der sich in den vergangenen zehn Jahren dank des ehrenamtlichen Engagements der Gruppe von einem eher traurigen Ort zu einem beliebten Treffpunkt nicht nur für Kinder, sondern auch deren Eltern und Großeltern entwickelt hat.

Die Spielplatzfreunde Vor zehn Jahren haben Upfinger Eltern die Gestaltung eines bisher fehlenden Familien-Treffpunkts in die Hände genommen. Der Deal: Die finanziell klamme Gemeinde bleibt Trägerin des Spielplatzes, den es schon gab, der aber in sehr schlechtem Zustand war. Der neue Verein kümmert sich um die Gestaltung und einen großen Teil der Finanzierung. Das Startkapital der Gemeinde von 5.000 Euro haben die Spielplatzfreunde vervielfacht. Unter anderem wurde ihr Projekt mit Mitteln des Zuschussprogramms »Leader Mittlere Alb« gefördert. So kam in den vergangenen zehn Jahren ein Gesamtbudget von rund 100.000 Euro zusammen - Geld, das in zahlreiche Spielgeräte und Aufenthaltsbereiche investiert wurde. (ma)

Es soll ein besonderes Fest werden, deshalb haben die Spielplatzfreund eigens eine Band gebucht: »Andi und die Affenbande« kommen nach St. Johann. Die Augsburger Band macht Rockmusik für Kinder. Sie verbindet Musik, Theater und Mitmachaktionen zu einem bunten Konzerterlebnis. Um die Veranstaltung auch finanziell »rocken« zu können, wird das Konzert mit Zuschüssen von »Leader Mittlere Alb« gefördert. »Wir freuen uns sehr, dass wir durch diese Förderung überhaupt erst die Möglichkeit haben, für solch ein besonderes Highlight während des Festes zu sorgen«, sagt Fabian Röken.

Das Fest beginnt um 11 Uhr, das Konzert steigt ab 13.30 Uhr. Außerdem gibt es eine Spielstraße, eine Hüpfburg sowie Mittagessen (vegetarisch und vom Grill) und Kuchen zu familienfreundlichen Preisen, betonen die Spielplatzfreunde. Das Fest samt Konzert der Band wird bei jedem Wetter stattfinden - notfalls eben in der Gemeindehalle in Würtingen. Aktuelle Infos zum Veranstaltungsort gibt es am Festtag selbst auf der Webseite spielplatzfreunde.de oder auf Instagram. (GEA)