Das Regal in der Gedenkstätte Grafeneck ist leer. Vor circa drei Wochen ist die letzte der 10.654 Tonfiguren des Erinnerungs-Kunstwerks von Jochen Meyder in die Welt gegangen, viele sind an den Orten, aus denen die 1940 in Grafeneck von den Nationalsozialisten ermordeten Menschen stammten. Das Regal bleibt, wird im Außenbereich des Dokumentationszentrums aufgestellt. Nach Wunsch des Künstlers soll daraus ein interaktives Kunstwerk werden.

Diese beiden Figuren bewahrt Jochen Meyder auf. Sie sind wegen Fehlern bei der Herstellung nicht Teil des Kunstprojekts »Grafeneck 10.654«. Sie sehen zu grausig aus, sagt der 83-Jährige. Die, die er für die Gedenkstätte gestaltet hat, sollten ruhig und friedlich aussehen. Foto: Cordula Fischer

