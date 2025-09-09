Älbler Experten: Warum Käse immer weniger Löcher hat

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/HOHENSTEIN. »Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse …«, diese Textzeile aus einem etwas verstaubten Stimmungs-Hit aus den 1980ern kennt so gut wie jeder. Doch dass aus der fast 45 Jahre alten Ulknummer mal Wahrheit wird, hätte sich seinerzeit, als die »Polonaise Blankenäse« Nummer eins in den deutschen Singlecharts war, auch niemand vorstellen können.

Aber es ist wohl so: »Seit Jahren gibt es immer weniger Löcher im Emmentaler«, berichtete das TV-Wissensmagazin »quer« vor kurzem und selbst die Computerzeitschrift »Chip« widmete sich kürzlich dem Thema. Doch wieso kommt es dazu, dass es Probleme mit den Löchern nicht nur beim Emmentaler gibt?

»Eine so sterile Milch kann keine Löcher im Käse hervorbringen«

»Je handwerklicher die Käseherstellung, je naturbelassener die Milch und je natürlicher der Reiferaum, desto mehr beeinflusst der Reifeprozess das spätere Endprodukt Käse,« berichtet der Milch-Industrie-Verband, in dem viele deutsche Käsereien vertreten sind. Und genau hier liegt die Problematik. Denn in den vergangenen Jahren ist die Verarbeitung der Milch immer industrieller geworden. Damit einher ging: Das Ausgangsprodukt für Käse wurde immer steriler und sauberer.

»Eine so sterile Milch kann keine Löcher im Käse hervorbringen«, weiß Elisabeth Engst. Sie betreibt ihre eigene Käserei auf dem Altschulzenhof in Hayingen-Münzdorf, oberhalb des Lautertals. Sie erklärt es so: »Damit der Käse bei seiner Reifung seine typischen Löcher entwickelt, benötigt er Milch mit einem bestimmten Anteil an Bakterien. Das sind die guten Bakterien, die alle zum Beispiel aus dem Joghurt kennen.« Sie nennt diese »guten Bakterien« liebevoll »Propionis«. Abgeleitet vom wissenschaftlichen Namen Propionibakterien. Diese sind unverzichtbar für die Löcherbildung unter anderem im Emmentaler.

» Es sind lebende Kulturen, die atmen und - wenn man so will - auch pupsen«

Ihr Kollege Helmut Rauscher, der seine Hofkäserei in Hohenstein-Ödenwaldstetten betreibt, beschreibt die Löcherbildung anhand eines lustigen Bildes: »Die Bakterien in der Milch arbeiten während des Reifungsprozesses im Käse. Es sind lebende Kulturen, die atmen und - wenn man so will - auch pupsen. Diese Gase sind im Käse gefangen, können nicht entweichen und so bilden sich Hohlräume. Eben die bekannten Löcher im Käse.«

Beide wissen: Dass Milch immer steriler wird, liegt an der fortschreitenden Technisierung der Milchviehhaltung. Modernste Melkroboter sorgten dafür, dass immer weniger Staubpartikel in die Milch geraten. Die Grundvoraussetzung dafür, dass »pupsende Bakterien« in der Milch überhaupt vorhanden sind. Das Wissenschaftsmagazin »quer« schreibt: »Genau dieses winzige bisschen Dreck braucht es, damit sich die Löcher bilden können.« Und Elisabeth Engst meint: »Zu viel Dreck ist natürlich auch nichts, aber zu sauber bereitet offensichtlich zunehmend Probleme.« Laut »quer« seien manche Käsereien dazu übergangen, die zu saubere Milch beispielsweise mit Heublumenpulver anzureichern, damit der Emmentaler wieder seine Löcher bekomme.

Im Sommer sind die Kühe, aus denen die Milch für die Albkäse kommen, immer auf der Weide. Foto: Ralf Rittgeroth Im Sommer sind die Kühe, aus denen die Milch für die Albkäse kommen, immer auf der Weide. Foto: Ralf Rittgeroth

Engst und Rauscher betonen im Gespräch mit dem GEA, dass bei ihnen Käsehandwerk ohne Melkroboter betrieben werde, sondern mit altbewährten Melkständen, die auch noch von Hand an die Euter der Kühe gebracht würden. »Das läuft nicht vollautomatisch, wie bei den neuartigen Melkrobotern, das gehört zu unserem Handwerk dazu«, sagen beide. Rauscher melkt seine 40 bis 50 Milchkühe (darunter auch Wasserbüffel), bei Elisabeth Ernst sind es 35 Tiere. »Im Sommer sind die alle auf der Weide und zum Melken geht's in den Melkstand.« So sei ihre Milch zwar sauber, aber nicht steril. »Deshalb haben unsere Käse alle Löcher, große und kleine«, sagt Rauscher mit einem Lachen. Er spricht zudem von einem geschlossenen System, das für die richtige Käseherstellung wichtig sei: »Das geht von der Fütterung, über die Viehhaltung, über die Milch bis eben zum fertigen Käse.«

»Deshalb haben unsere Käse alle Löcher, große und kleine«

Dass manche Käsereien der zu sauberen Milch Heublumenpulver zusetzen, finden die beiden Käsereibetreiber interessant, aber nicht verwerflich. Denn bei der Käseherstellung kann die Milch mit so einigem angereichert werden. Für Hartkäse gebe es spezielle Kulturen: »Man kann Joghurtkulturen, Buttermilch oder auch Molke zusetzen. Das sorgt auch für Löcherbildung«, weiß Elisabeth Engst.

Beide Käsereien bieten ganz eigene Käsesorten an. »Der klassische Emmentaler ist nicht dabei. Der heißt bei uns Lautertaler«, so Engst. Rauscher hat sogar patentierte Käsesorten im Sortiment. Alle zusammen kommen von der Alb und werden mit natürlichen Löchern geliefert. (GEA)