Zielstrebiger Romantiker: Johannes Knubben ist neuer Chef der Eninger Lindenhöfe

Ein Mann und die »Durchwachsene Silphie«: Der Pflanze widmet der neue Leiter der Lindenhöfe unter anderem seine Aufmerksamkeit, weil sie viel Biomasse hat.

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Er ist ehrgeizig und zielstrebig, hat aber auch eine romantische Ader. Sein Forscherdrang führte den Agraringenieur und Tiermediziner Dr. Johannes Knubben in die Welt hinaus. Und jetzt wieder heim nach Schwaben. Der 48-Jährige leitet seit Februar die Lindenhöfe in Eningen und St. Johann. Die beiden Betriebsstandorte (Unterer und Oberer Lindenhof) sind Teil der Versuchsstation Agrarwissenschaften der Universität Hohenheim. Sie ist landwirtschaftliches Forschungslabor und Ausbildungseinrichtung und bietet Forschenden die Möglichkeit für wissenschaftliche Versuche. Schwerpunkt an den Lindenhöfen ist - neben Tierhaltung und Pflanzenzüchtung - auch das Verbessern von pflanzenbaulichen Systemen, um Biomasse für eine energetische Verwendung zu erzeugen.

»Nachwachsende Rohstoffe nutzbar zu machen für Wärme und Energie und zusammen mit den forschenden Kollegen aus Hohenheim wissenschaftlichen Fragestellung weiterzuentwickeln, das ist die Motivation.« Während er das erzählt, steht der gebürtige Sigmaringer mitten in einem Feld der »Durchwachsenen Silphie«, blickt an der mächtigen gelb-leuchtenden Pflanze nach oben und freut sich an den vielen Schmetterlingen und Bienen, die sich an den Blüten laben. »Erst die Insekten, dann der Mensch«, sagt er, denn die »Silphie«, wie er leger sagt, »eignet sich aufgrund ihrer großen Biomasseproduktion sehr gut als Energiepflanze.«

Vor allem aber verschönert sie mit ihrer gelben Farbe deutlich das Landschaftsbild, von Weitem ähnelt sie Sonnenblumen. »Wissenschaftlich arbeiten und produktiv sein«, das reizt Knubben am Job in dem Demobetrieb, den er als »Reallabor für zukünftige Fragen der Landwirtschaft sieht, wo wir Dinge testen und ausarbeiten«. Zu seinen Aufgaben gehört dabei unter anderem, die Kreislaufwirtschaft auszubauen, die Methoden der Tierhaltung zu verbessern, »von der Futtererzeugung bis zur Nahrungsgewinnung«, oder landwirtschaftliche Nebenprodukte wie Mist und Gülle über Biogas optimal nutzbar zu machen.

Vorher beim Babynahrungshersteller Hipp

Im alten Herrenhaus auf dem weitläufigen Gelände des Unteren Lindenhofs hat Knubben sein Büro, hier verbringt er mehr Zeit als draußen. »Ich versuche jeden Tag ein paar Stunden vom Schreibtisch wegzukommen, aber ich schaffe es nicht immer.« Die Büroarbeit, die trockene Theorie waren der Grund für seinen Wechsel von einer leitenden Stelle beim Babynahrungshersteller Hipp auf den Lindenhof. Im bayerischen Pfaffenhofen an der Ilm hat er zehn Jahre lang gearbeitet. »Ich war am Ende als Jurist und Datenverwalter gefragt.«

Das hat ihm nicht gepasst, denn der ehrgeizige Wissenschaftler hat eine romantische Ader. Diese brachte ihn überhaupt dazu, Agrarwissenschaften zu studieren. »Ich wollte draußen sein und dabei produktiv. Der Beruf des Landwirts erschien mir dafür gerade recht.« Also zog es den Sigmaringer nach dem Abitur nach Hohenheim. Doch das vermittelte Wissen stellte den Neugierigen nicht zufrieden. »Ich wollte mehr zur Tierhaltung und Tieren im Besonderen wissen.« Also beendete er das Kapitel Hohenheim, studiert an der Ludwigs-Maximilian-Universität in München sowie in Zürich Tiermedizin. Nach erfolgreichem Abschluss war er in Deutschland, in der Schweiz und in Kanada als Tierarzt tätig. Doch der Wissensdurst ließ ihn nicht los.

Pendler zwischen Familie und Beruf

Das nicht beendete Studium in Hohenheim hatte ein Vakuum hinterlassen, das sich immer lauter meldete. Also drückte Knubben wieder die Schulbank, diesmal in Weihenstephan. Er nahm das landwirtschaftliche Studium wieder auf, beendete es mit dem Master in Tierhaltung. So ausgebildet und mit einem packen Berufserfahrung ausgestattet, kehrte er nun wieder ins Schwabenland zurück, lebt aber nicht permanent hier.

In Freising hat er seine neue Heimat gefunden und so pendelt er zwischen Familie und Beruf. Die Lage mit den beiden Lindenhöfen, seinem neuen Einsatz- und Experimentierfeld, gefällt dem Sigmaringer, der so lang hierbleiben will, solange er für sich »eine sinnvolle Tätigkeit hier sieht und die Mannschaft hinter mir steht«.

Die Bienen im Blickpunkt

35 Mitarbeiter sowie fünf Azubis arbeiten derzeit für die Forschungs- und Lehreinrichtung der Uni Hohenheim, ihnen will er eine Stimme sein, als Chef den Raum geben, in dem sie ihre Arbeit sinnvoll erledigen können. Fehlt noch die Frage nach seinem Lieblingstier: »Bienen«, kommt es wie aus der Pistole geschossen. Warum? »Weil sie wahnsinnig produktiv sind und kollaborativ arbeiten. Eine einzelne Biene ist nichts, jede hat ihre Aufgabe in einem großen Kollektiv, das nur so überleben kann.« (GEA)