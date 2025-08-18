Windkraftbetreiber für Projekt bei Lichtenstein abgesprungen

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. »BayWa r.e. will Lichtensteiner Windpark bauen« war vor rund drei Jahren im GEA zu lesen. Inzwischen hat sich der Projektierer, der im Gebiet Hochhart in Lichtenstein bis zu sechs Windräder aufstellen wollte, zurückgezogen. Das hat die Gemeinde auf Nachfrage erfahren. Die Windanlagen sind aber nicht vom Tisch. Forst BW schreibt die rund 120 Hektar große Staatswaldfläche erneut aus und hat diese wohl aus Gründen der Attraktivität mit einer rund 80 Hektar großen Fläche auf St. Johanner Markung zusammengelegt, die ebenfalls zum Staatswald gehört. Bis zum 2. September können Projektierer ihre Angebote abgeben. Das berichtete Lichtensteins Bürgermeister Peter Nußbaum in der jüngsten Ratssitzung. Außerdem beschäftige sich das Gremium mit der Beteiligung am Ertrag des Windparks Hohfleck, der bis Jahresende fertiggestellt sein soll.

Gründe für den Ausstieg des Unternehmens BayWa r.e. aus dem Projekt wurden nicht genannt. Was Bernd Hageloch (CDU) fragen ließ: Warum der Bau der Windkraftanlagen jetzt für einen anderen Projektierer wirtschaftlich sein könnte? Die Gemeinde kenne die Pachtbedingungen nicht, womöglich sei es aber das Gesamtpaket, inklusive der zusätzlichen Flächen, das es attraktiv mache, so Nußbaum. Bei der ersten Ausschreibung 2021 hatten sich mehr als 30 Projektierer für die Fläche im Staatsforst interessiert, bevor die BayWa r.e. den Zuschlag bekommen hatte.

Damals ist die Gemeinde von der Ausschreibung überrascht worden, diesmal hat sie Forst BW einige Anregungen für die Beurteilung der Projektierer mit auf den Weg gegeben. So soll die Behörde vorrangig Investoren und Betreiber aus der Region berücksichtigen und auch positiv bewerten, wenn sich diese während des Angebotsverfahrens bei der Gemeinde vorstellen. Die Unternehmen sollen auch eine Beteiligung der Bürger an den Anlagen gewährleisten sowie eine finanzielle Mindestbeteiligung der Gemeinde. Die Punkte seien von Forst BW aufgenommen worden, ob diese aber berücksichtigt werden, sei offen geblieben, heißt es in der Ratsdrucksache. Zugesichert hat Forst BW aber, die Gemeinde regelmäßig über den Verfahrensstand und die Vergabeentscheidung zu informieren.

Großer Abstand zur Wohnbebauung

Klar ist auch, mit der gemeinsamen Vermarktung der Flächen hat sich deren Zuschnitt nicht verändert. Das heißt, zwischen Wohnbebauung und der Gebietsgrenze liegen zwischen 1.200 und 1.700 Meter. Da nicht davon auszugehen sei, dass die Anlagen direkt auf der Gebietsgrenze gebaut würden, dürfte der Abstand noch größer ausfallen, schreibt die Gemeindeverwaltung. Das ist deutlich mehr als der vom Regionalverband bestimmte Vorsorgeabstand von 1.000 Metern. Das Land Baden-Württemberg empfiehlt einen Mindestabstand von 700 Meter von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung.

Zweiter Tagesordnungspunkt zum Thema Windkraft war die Umsetzung des Windparks Hohfleck, der in den vergangenen Jahren für einigen Wirbel gesorgt hatte. Bis Ende des Jahres sollen die fünf Windräder auf Gemarkung Sonnenbühl stehen. Jetzt legte der Betreiber der Anlagen, eine Tochterfirma der Tübinger Stadtwerke, der Gemeinde Lichtenstein einen Vertrag vor. Denn am Ertrag der Anlagen sind auch die umliegenden Gemeinden beteiligt, wenn sie im Umkreis von 2.500 Metern um jede einzelne Anlage Gemarkungsfläche haben. Danach hat die Gemeinde Lichtenstein einen Anteil von 10,72 Prozent. Bei einer erwarteten Gesamtausschüttung der Anlagen von 50.000 Euro, bekäme so Lichtenstein rund 5.360 Euro im Jahr überwiesen. Dem Vertragswerk, das sich an den gesetzlichen Grundlagen ausrichtet, stimmte der Gemeinderat mehrheitlich zu. Nur Tobias Feus (FWV) stimmte gegen den Vertrag und damit auch gegen die Annahme des Geldes. (GEA)