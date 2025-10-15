Wie sich die AWO um von Obdachlosigkeit Bedrohte in Pfullingen kümmert

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. 30 Familien und 30 Einzelpersonen sind aktuell in der Echazstadt von Obdachlosigkeit bedroht und ordnungsrechtlich untergebracht. Das teilte Regina Mayer von der Arbeiterwohlfahrt Reutlingen (AWO) dem Verwaltungsausschuss des Pfullinger Gemeinderats in dessen jüngster Sitzung mit. Mayer ist in Pfullingen für das AWO-Projekt HoMe - kurz für »Hilfen für ordnungsrechtlich untergebrachte Menschen« - zuständig. »Seit dem Projektstart in Pfullingen im Frühjahr 2023 konnten wir damit schon 87 Menschen erreichen.«

»Ich finde es gut und wichtig, dass wir nun schon seit zweieinhalb Jahren Teil des HoMe-Projektes sind«, sagte Bürgermeister Stefan Wörner. Pfullingen sei eine von sechs Kommunen im Landkreis Reutlingen. Um Menschen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind, zu helfen, bietet Mayer eine wöchentliche Sprechstunde in den Räumen im Schülerladen BUNT an. »Die wird gut angekommen und es sind immer einige Menschen da«, erklärte sie. Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit für Einzeltermine im Reutlinger Büro oder die AWO-Mitarbeiterin besucht die Betroffenen vor Ort in ihrem Zuhause.

Wohnungsnot nur ein Symptom

»In seltenen Fällen, wenn es die Zeit zulässt, helfe ich auch im Einzelfall sehr konkret und begleite beispielsweise Menschen zum Arzt«, sagte Mayer den Rätinnen und Räten. Auch wenn solch ein Arztbesuch nicht direkt mit der Wohnungssuche oder der Bewältigung von Mietschulden zu tun habe, sei er nicht unwichtig. »Meist ist die drohende Wohnungslosigkeit nämlich nicht die Ursache von Problemen, sondern das Symptom«, erklärte Heike Hein, AWO Fachbereichsleitung Wohnungsnotfallhilfe. Psychische Probleme, eine Sucht oder ähnliches seien eher die Ursache.

»Die Menschen können beispielsweise aus den verschiedensten Gründen ihre Briefe nicht öffnen, kommen deshalb in Verzug, die Miete zu zahlen und auf einmal gibt es dann die Kündigung der Wohnung und im schlimmsten Fall eine Räumungsklage«, sagte Hein. Daher sei es so wichtig, die Betroffenen auch in ihrem Alltag zu stärken, damit sie diesen bewältigen können. »Wir helfen daher auf vielen verschiedenen Ebenen, mit dem Ziel, die gesamte Lebenslage zu stabilisieren.«

Immer mehr Kinder und Jugendliche betroffen

Erschreckend sei zu beobachten, dass immer mehr Kinder und Jugendliche von Obdachlosigkeit bedroht sind. Auch in Pfullingen gebe es einige. »Wir versuchen allen zu helfen, das geht mal besser, mal schlechter«, sagte Mayer. »Das übergeordnete Ziel ist es, alle Menschen, die ordnungsrechtlich untergebracht sind, da herauszubekommen und bei der Suche nach einer eigenen Bleibe zu unterstützen.« Dabei würden auch Kooperationspartner wie das Integrationsmanagement, der Pflegestützpunkt oder die Jugend- und Familienhilfe unterstützen.

Berkay Temelli findet das niederschwellige HoMe-Angebot mit seinen offenen Sprechstunden und den Hausbesuchen sehr gut. Der SPD-Rat fragte sich jedoch, was es mit dem Pflegestützpunkt im Zusammenhang mit der ordnungsrechtlichen Unterbringung auf sich habe. »Die Menschen werden immer älter oder bringen Grunderkrankungen mit, wegen derer sie einen Pflegegrad beantragen können. Auch dabei unterstützen wir«, erklärte Mayer.

AWO hat selbst Wohnungen angemietet

Traude Koch (GAL) fragte nach, ob die AWO auch beim »Housing first«-Projekt mitmachen würde. Dabei gehe es darum, Wohnungslose zuallererst und ohne Hürden in unbefristeten Wohnraum zu vermitteln und dann erst das Problem anzugehen. »Das ist ein tolles Label, aber die Wohnungen müssen ja auch da sein«, sagte Hein. Die AWO selbst hätte einige solche Wohnungen selbst angemietet, die sie dann auch vermitteln, »doch das Ganze hat Grenzen, weil das eigentliche Problem der Wohnungslosigkeit bleibt«.

Klaus-Jürgen Michalik (FWV) dankte den Frauen und dem AWO-Team für ihren wichtigen Einsatz und wollte wissen, ob das Projekt denn ausreichend finanziert sei. »Das Projekt HoMe ist mit Fördermitteln finanziert und auch die anderen Projekte werden bezuschusst«, erklärte Hein. Doch ausreichend finanziert sei der Verein trotzdem nicht. »Gehen die Kinder und Jugendlichen, die ordnungsrechtlich untergebracht sind, auch in die Schule oder den Kindergarten?«, fragte Ute Jestädt (UWV). Größtenteils ja, sagte Mayer. Es gebe aber auch Fälle, in denen das nicht so sei. »Wir versuchen alles, damit das Leben aller ordnungsrechtlich Untergebrachten so normal wie möglich weitergeht und sie dann später auch wieder in einen normalen Alltag hineinfinden können.« (GEA)