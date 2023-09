Ein Schild und ein Ständer, an dem Räder angeschlossen werden können: Spätestens hier sollten Radfahrer – in der Regel handelt es sich um Mountainbiker – ihre Räder abstellen und den Weg zum Gipfel des Georgenbergs zu Fuß zurücklegen. FOTO: SCHÖBEL Ein Schild und ein Ständer, an dem Räder angeschlossen werden können: Spätestens hier sollten Radfahrer – in der Regel handelt es sich um Mountainbiker – ihre Räder abstellen und den Weg zum Gipfel des Georgenbergs zu Fuß zurücklegen. FOTO: SCHÖBEL

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.