Wie eine Lichtensteinerin Jurymitglied für den Deutschen Kinderbruchpreis wurde

LICHTENSTEIN/PFULLINGEN. 153 Bücher musste sie innerhalb von eineinhalb Monaten anschauen, lesen und bewerten. Anja Nußbaum hatte sich Anfang des Jahres als Jurymitglied für den Deutschen Kinderbuchpreis beworben und wurde angenommen. »Das war und ist immer noch eine wirklich tolle Erfahrung«, sagt die Lichtensteinerin mit einem Lächeln im Gesicht. Nicht nur privat hat sie viel mit Literatur zu tun. Sie arbeitet als Buchhändlerin in Pfullinger. Wie es ihr als Jurymitglied geht und was sie bisher in dieser neuen Rolle erlebt hat, verrät Nußbaum im GEA-Gespräch.

Auf die Jury ist Nußbaum im Frühjahr dieses Jahres aufmerksam geworden. »Da kamen die Pakete unserer Großhändler in der Buchhandlung an und ihnen beilegt war ein Flyer des Deutschen Kinderbuchpreises und der Aufforderung dazu, sich bei Interesse als Jurymitglied zu bewerben.« Gelesen, getan. Kurze Zeit später - Anfang Mai - hatte Anja Nußbaum ihre Bewerbung eingesendet. Zwei Wochen später kam die Zusage und das erste Treffen der zehnköpfigen Jury stand bevor.

Teilnehmer aus ganz Deutschland

»Ich war echt überrascht, hatte mir bei meiner Bewerbung gar nichts gedacht, einfach mitgemacht und wurde dann direkt angenommen«, erinnert sich die Buchhändlerin. Sie habe sich riesig gefreut, als sie dann am Online-Meeting teilnahm, und die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die aus ganz Deutschland kommen und in den unterschiedlichsten Berufen arbeiten, kennenlernen durfte. »Da wusste ich noch gar nicht, worauf ich mich eingelassen hatte«, sagt sie mit einem Schmunzeln im Gesicht. »Ich bin da echt etwas blauäugig an die Sache rangegangen.«

Ab da ging alles sehr schnell: Ende Mai trudelte das erste Bücherpaket ein. Insgesamt 153 Vorlese- und Bilderbücher, die für Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren geschrieben und gemalt wurden, musste sie bis Anfang Juli durchgehen und beurteilen. Vom allgemeinen Erscheinungsbild über die sprachliche Qualität bis hin zu den Charakteren: Bewertet wurde nach verschiedensten Kriterien, die in einer Excel-Tabelle vorgegeben wurden. »Wir durften natürlich auch eigene Anmerkungen machen und am Ende dann eine Liste mit unseren zehn Favoriten.«

Mehrere Stunden am Tag gelesen

»Was mich wirklich bei dem Lesealter erstaunt hat, ist, dass in den Paketen viele Bilderbücher dabei waren«, sagt Anja Nußbaum. Mehrere Stunden am Tag hat sie mit den Büchern verbracht: Vormittags arbeitete sie in der Buchhandlung und nachmittags las sie. »Am Anfang hat es sich wie Weihnachten und Ostern zusammen angefühlt«, berichtet die Lichtensteinerin. Sie durfte einfach nur lesen - vorzugsweise draußen im Garten - und musste sich deswegen vor niemandem rechtfertigen. »Doch dann kamen natürlich auch die Tage, an denen ich mich dazu motivieren musste.«

153 Bücher - wenn auch einige nur mit Bildern gefüllt - seien nicht wenig. »Nach dem ersten Buchpaket ist nicht klar, wie viele folgen werden«, erklärt Nußbaum. Die Autorinnen und Autoren konnten sich nämlich bis kurz vor Abgabetermin der Jury für den Deutschen Kinderbuchpreis bewerben. Die einzigen Kriterien: Das Buch muss eine Neuerscheinung sein und für das passende Lesealter. »Ansonsten war alles offen.«

Kinder haben letztes Wort

Was Anja Nußbaum an dem Deutschen Kinderbuchpreis so gefällt, ist, dass das letzte Wort in der Auswahl des Gewinners oder der Gewinnerin die Kinder selbst haben: »Nachdem aus den Favoriten unserer Erwachsenen-Jury die besten zehn Bücher ausgewählt wurden, werden diese Kinder zugesendet, die sie lesen und bewerten.« Die Kinderjury besteht aus 32 jungen Menschen - einem Jungen und einem Mädchen aus jedem Bundesland. »Das ist toll, weil so entscheiden wirklich die Kinder selbst, welches Buch und welcher Autor den Preis gewinnt.«

Nußbaum findet obendrein gut, dass der Deutsche Kinderbuchpreis das Lesen insgesamt fördert. »Das ist mir wirklich sehr wichtig. Die Leseförderung vor allem im jungen Alter liegt mir am Herzen.« Ihre Kinder sind mit 14 und 16 Jahren zwar aus dem Alter raus, doch früher wurde in der Familie immer gemeinsam gelesen. »Das wird heutzutage immer weniger gemacht, dabei ist es so wichtig für die Entwicklung.«

Zweites Leben für die Bücher

Und was macht sie jetzt mit den vielen Büchern? »Noch stehen alle in Kisten verpackt zu Hause herum«, sagt Nußbaum, doch sie hat schon eine Idee: Jedes Buch soll ein zweites Leben bekommen. Die Pfullinger Buchhandlung, in der sie arbeitet, stellt immer wieder Schul- und Kindergartenkoffer zusammen, die dann an die umliegenden Einrichtungen gespendet werden. »Ich könnte mir vorstellen, die Spende bis nach Lichtenstein zu erweitern und mit einigen der Kinderbücher zu füllen.«

Außerdem ist im November die Woche der unabhängigen Buchhandlungen, in der neben verschiedenen literaturbezogenen Veranstaltungen auch Bücher präsentiert werden. »Das ist zwar bisher nur für Erwachsene, aber wir könnten auch einige der Kinderbücher dort vorstellen und das Event für die jungen Menschen öffnen.« Klar ist für Anja Nußbaum: Auch, wenn sie viel Zeit mit ihnen verbracht hat und sie ihr gehören, behalten möchte sie die Bücher nicht.

Wertvolle Welten und Geschichten

Nußbaum hat es nicht für möglich gehalten, dass sie in so kurzer Zeit so viele verschiedenen Bücher lesen kann. »Ich lese jetzt viel schneller«, sagt sie mit einem Schmunzeln im Gesicht. Doch gleichzeitig hat ihr diese Erfahrung gezeigt, wie wertvoll Geschichten und die Welten sind, in denen sie spielen. »Ich lese jetzt wieder um einiges genussvoller.«

Der Deutsche Kinderbuchpreis Mit dem Deutschen Kinderbuchpreis werden besonders kreative, wertvolle und ansprechende Kinderbücher ausgezeichnet, die in deutscher Sprache in den zurückliegenden Monaten erstmals neu erschienen sind. Der Preis soll die Entwicklung der Kinderliteratur fördern, Kinderbücher mehr in den Fokus des öffentlichen Interesses stellen und das Lesen an sich fördern. Das Besondere: Er ist ein Preis von Kindern für Kinder, denn aus einer Shortlist von zehn Titeln wählt eine Kinderjury das Siegerwerk aus. Der Deutsche Kinderbuchpreis verfolgt ausschließlich gemeinnützige Ziele. Er zeichnet Kinderbücher für die leseprägende Alterszielgruppe zwischen sechs und acht Jahren aus. Der Preis wird seit 2020 jeden Herbst vergeben und ist damit ein fester und verlässlicher Bestandteil des literarischen Jahres in Deutschland. Die Preisverleihung findet jedes Jahr in einer anderen Stadt und in einem anderen Bundesland statt. (GEA) https://deutscher-kinderbuchpreis.com/

Auch wenn jetzt die Erwachsenen-Jury mit ihrem Part fertig ist und die Kinder an der Reihe sind, ist für Anja Nußbaum die Reise noch nicht zu Ende: Anfang Oktober ist in Rostock dann die Preisverleihung. Dazu sind alle Jurymitglieder eingeladen und die Lichtensteinerin wurde sogar gefragt, ob sie nicht eine Rede halten möchte. »Ich habe einfach zugesagt, ohne zu wissen, was auf mich zukommt.« Noch überwiegt die Freude darüber, doch langsam schleiche sich auch eine gewisse Aufregung mit ein. »Ich freue mich einfach insgesamt Teil vom Deutschen Kinderbuchpreis sein zu dürfen und kann mir sogar vorstellen noch einmal mitzumachen.« (GEA)