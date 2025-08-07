Wenn der Minister die Eninger Eifi »sagenhaft« findet

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Sechs Wochen Kinderbetreuung in den Ferien, montags bis freitags jeweils von 9 bis 16 Uhr Spaß, Spiel und Gemeinsamkeit und das alles getragen und organisiert von Ehrenamtlichen. »Das ist einzigartig«, findet Baden-Württembergs Minister für Soziales, Gesundheit und Integration. Knapp eineinhalb Stunden nahm sich am Donnerstagmittag Manne Lucha Zeit für das Eninger Ferienprogrammgelände Eifi und die Menschen, die das Angebot möglich machen. »Sagenhaft«, findet das der 64-Jährige.

Auf der Eifi ist viel geboten. Da spielt der Minister (Zweiter von links) auch mal die zweite Geige. Foto: Sautter Auf der Eifi ist viel geboten. Da spielt der Minister (Zweiter von links) auch mal die zweite Geige. Foto: Sautter

Eningens Bürgermeister Eric Sindek und die beiden Vereinsvorsitzenden Johannes Schöberle und Joshua Büttner erwarteten den Besuch aus der Landeshauptstadt im Betzenriedweg kurz vor dem Ferienprogrammgelände. »Wie hoch ist die«, hatte der zuerst nur Augen für die Achalm im Hintergrund. »707 Meter«, erklärte Sindek und der Landtagsabgeordneter Thomas Poreski hatte sogar die Differenz zum Ferienprogrammgelände für seinen grünen Parteifreund parat. Doch schon auf dem Weg zum Tor des Eifigeländes rückte die Achalm in den Hintergrund. Sindek erinnerte daran, dass es auch Zeiten gab, als die Zukunft des Geländes auf Messersschneide stand, weil Anlieger über Lärmbelästigung klagten. Der Kompromiss damals bedeutet den Abschied von der ganzjährigen Nutzung des rund 5.000 Quadratmeter großen Grundstücks. Seither darf das Gelände zwischen Juni und September genutzt werden sowie für eine vereinbarte Zahl an Einzelveranstaltungen neben dem Ferienprogramm. »Für so ein tolles Gelände«, fand das der Minister schade.

Ankerpunkt für viele Kinder

Die beiden Vereinsvorsitzenden zeigten dem Minister, was die Eifi ausmacht. Und das ist vorneweg das Engagement der Ehrenamtlichen. Schöberle und Büttner haben selber einen Teil ihrer Jugend auf der Eifi verbracht und viel andere der 30 Betreuer, die sich jetzt um die rund 300 Kinder, die sich bisher für die sechs Wochen angemeldet haben, kümmern, auch. »Da haben sie ja fast schon alle, das ist eine riesen Resonanz«, erklärte Lucha als er die Zahl der Kinder in der Gemeinde berechnete. »Sie machen eine sinnvolle Zeitgestaltung möglich«, lobte der Minister den inzwischen generationsübergreifenden Einsatz. Der ist ganz im Sinne der Gemeinde, die auf dem Weg zur Caring-Community ist, erklärte Sindek. Er machte deutlich, dass mit dem Anspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder von der ersten bis zum Beginn der fünften Klasse, der 2026 kommt, auch in den Ferien die Betreuung gewährleistet werden muss. »Da sind wir auf den OJR angewiesen.« Eningens Bürgermeister, der selbst als Kind auf die Eifi ging, sieht das Gelände und die Ehrenamtlichen als einen »Ankerpunkt für viele Kinder« in der Gemeinde.

Vorsitzender Johannes Schöberle (von links) und Minister Manne Lucha staunen Bauklötze über den Turm des jungen Eifibesuchers. Foto: Sautter Vorsitzender Johannes Schöberle (von links) und Minister Manne Lucha staunen Bauklötze über den Turm des jungen Eifibesuchers. Foto: Sautter

Ein Ziel des Ortsjugendrings ist es, den Besuch der Eifi allen möglich zu machen. Die öffentlichen Zuschüsse (10.000 Euro), 6.000 Euro kommen allein von der Gemeinde, decken die Fixkosten, erklärte Schöberle. Alle Anschaffungen wie Spielgeräte, die Getränkehütte oder anderes werden über Spenden finanziert. Vom Minister wünschte er sich, dass die Zuschussanträge etwas unbürokratischer sein könnten, damit die Verantwortlichen mehr bei den Kindern und weniger im Büro sein müssten.

Lucha war jedenfalls sichtlich angetan vom Engagement und der entspannten Atmosphäre auf dem Gelände: »Gekickt wird immer«, stellte er fest und schnappte sich den Ball. Der junge Torwart parierte seine Elfer geschickt. »Gut gemacht«, lobte Lucha. Mehr Glück hatte der Minister bei Tischfußball. In der Partei zusammen mit Poreski gegen die Vereinsvorsitzenden gelang ihm zumindest ein Tor. »Ich bin beeindruckt«, schrieb er dann zum Abschied auf das Banner zur 45-Jahr-Feier des Vereins. Und die Vorsitzenden sind zufrieden: »Es war eine gute Gelegenheit, unseren Verein vorzustellen«, sagten sie am Ende des Besuchs und haben das gute Gefühl, dass der Minister echtes Interesse gezeigt hat. Der stieg ins Auto und fuhr nach knapp eineinhalb Stunden zur nächsten Station seiner Sommertour Richtung Tübingen. (GEA)