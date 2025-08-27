Wegen Volksverhetzung verurteilt: Pfullingerin bekommt Quittung für Facebook-Post

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/PFULLINGEN. Amtsgericht Reutlingen, Mittwochmorgen, 8 Uhr: Vor Richterin Celine Eich saß eine 53-jährige Frau aus Pfullingen, sie soll am 10. Juli vergangenen Jahres um 10.06 Uhr einen Post auf ihrem Facebook-Account geteilt haben – was ja an und für sich noch keine Straftat ist.

Allerdings waren im Inhalt dieses Posts »antisemitische und verschwörungstheoretische Inhalte« nachzulesen, so Staatsanwalt Maurizio Ruoff bei der Verlesung der Anklage. Und solche Inhalte gelten in deutschen Landen als Straftat. Die Quittung, die die Frau dafür von der Staatsanwaltschaft erhalten hatte: ein Strafbescheid über 1.500 Euro.

In diesem Facebook-Post waren vom ursprünglichen Verfasser vor allem extrem judenfeindliche Aussagen verbreitet worden, aber auch ein Gefasel von »Satan und nichtmenschlichen Aliens«, wie Ruoff zitierte. Weiter war die Rede von »wir lassen Hitler wie ein Kleinkind aussehen«. Dann ging es englisch weiter mit »We got the power« und »We never tell the enemy, when«. Bei solchen Sätzen könnte es einem schon eiskalt den Rücken herunterlaufen. »In diesem Post sind Inhalte, die die Menschenwürde angreifen«, resümierte Staatsanwalt Ruoff in der Anklage.

Die ganze Sache wäre aber gar nicht vor Gericht verhandelt worden, wenn die Pfullingerin den Bescheid wegen »Volksverhetzung« mit einer Strafe von 30 Tagessätzen zu je 50 Euro, macht 1.500 Euro, akzeptiert hätte. Aber: Die Frau hatte Einspruch eingelegt. Deshalb fand am Mittwoch also die Verhandlung am Amtsgericht statt.

»Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, dass ich das gewesen sein soll«, sagte die 53-Jährige, die ohne Rechtsanwalt vor Richterin Celine Eich erschien. »Das ist so lange her, ich erinnere mich nicht mehr«, behauptete die Pfullingerin. Allerdings wollte sie sich noch genau daran erinnern, dass sie an diesem 10. Juli 2024 um 10.06 Uhr »einen Kurs gemacht habe, da sollten wir lernen, wie man einen Lebenslauf schreibt«, so die Bürgergeldempfängerin.

Facebook-Profil wurde gesperrt

»Mein Handy lag auf dem Tisch, da hätte jeder irgendwas schreiben können«, versuchte sie eine - jedoch wenig glaubhafte - Erklärung. Inzwischen habe sie das Facebook-Profil nicht mehr, es sei gesperrt worden. Dem Gericht lag allerdings ein Auszug vom 10. Juli 2024 vor, da tauchten Donald Trump und Wladimir Putin als Profilbilder bei der Frau auf. Ob die von ihr stammen? »Ja, kann sein, aber das machen andere doch auch«, sagte die Angeklagte kleinlaut. Die Geduld von Staatsanwalt Ruoff war offensichtlich erschöpft: »Sie müssen uns hier nicht für blöd verkaufen. Wenn Sie dabei bleiben, dass Sie diesen Inhalt nicht gepostet haben, dann wird’s noch teurer für Sie.« Dann kämen nämlich noch die Gerichtskosten obendrauf, erklärte er.

Allerdings hatten sowohl der Staatsanwalt als auch Richterin Eich ein Einsehen. »Weil Sie ja von Bürgergeld leben, könnte das Gericht mit dem Betrag bei den Tagessätzen runtergehen«, waren sich beide einig. Voraussetzung sei jedoch: Der Einspruch der 53-Jährigen gegen den Strafbescheid müsse zurückgenommen werden. Denn es ergebe »überhaupt keinen Sinn, dass jemand anderes Ihr Handy genommen, den Post übernommen und auf Ihrem Facebook-Profil repostet haben soll«, so der Staatsanwalt. »Gehen Sie noch mal in sich, überlegen Sie, ob der Post vielleicht doch von Ihnen stammen kann.«

Im Gerichtssaal Richterin Celine Eich

Staatsanwalt Maurizio Ruoff.

Den »guten Ratschlag« habe er der Frau gegeben, »weil Sie keinen Rechtsbeistand bei sich haben«. Ruoff rechnete ihr vor, was die Rücknahme des Einspruchs ihr einsparen würde: Dann könnte das Gericht nämlich von dem Tagessatz von 50 Euro runtergehen und ihn bei 15 Euro festlegen. »Dann müssten Sie noch rund 500 Euro zahlen – anstatt wie zuvor 1.500.«

So geschah es denn auch. »Sie sind der Volksverhetzung schuldig«, resümierte die Richterin. 30 Tagessätze zu je 15 Euro seien als Strafe für die Angeklagte angemessen. Mit der Hoffnung, dass sich solche Posts nicht wiederholen, wurde die 53-Jährige am Mittwochmorgen nach einer halben Stunde Verhandlung wieder entlassen. (GEA)