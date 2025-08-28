Was Pfullingen gegen den Verkehrslärm unternehmen will

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Der Pfullinger Gemeinderat hat im April 2024 die Fortschreibung des Lärmaktionsplans für die Stadt beschlossen, allerdings ohne konkrete Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Das steht für Ende des Jahres auf der Agenda des Gemeinderats. Das 2. Leitprojekt des Mobilitätskonzepts ist dann auch die kurzfristige Umsetzung der Maßnahmen aus dem Aktionsplan.

Der Lärmaktionsplan zeigt auf, dass es Handlungsbedarf gibt. In der Römerstraße, Seitenstraße, Friedrichstraße, Gönninger Straße, Sandstraße, Klosterstraße, Lindenplatz, Zeppelinstraße und Marktstraße sind die gesundheitskritischen Lärm-Pegelwerte von 65 dB(A) am Tag und von 55 dB(A) in der Nacht überschritten. In einigen Streckenabschnitten werden gar die Pegel der Gesundheitsgefährdung tagsüber von 70 und nachts von 60 dB(A) erreicht, lautet das Ergebnis der Lärmberechnungen des Ingenieurbüros.

Maßgeblich für die Höhe der Lärmpegel sind dabei nicht nur das Verkehrsaufkommen des jeweiligen Straßenabschnitts. Ausschlaggebend sind zudem Faktoren wie eine dichte Bebauung, die Mehrfachreflexionen des Schalls begünstigt. Aufgrund der hohen Pegelwerte sowohl am Tag als auch in der Nacht wurden im Lärmaktionsplan der Stadt Pfullingen folgende Maßnahmen vorgeschlagen: In der Seitenstraße, der Friedrichstraße, der Gönninger Straße zwischen Friedrichstraße/Seitenstraße und Stuhlsteige, der Sandstraße, der Zeppelinstraße, der Großen Heerstraße zwischen Schulstraße und Klosterstraße sowie der Klosterstraße zwischen Große Heerstraße und Kernerstraße soll ganztägig Tempo 30 gelten.

Mobilitätskonzept Das Mobilitätskonzept Pfullingen 2035 soll die Mobilität in und für die Stadt und deren Bevölkerung zukunftsweisend aufstellen. Damit bildet es die Grundlage für verkehrliche Entscheidungen in den nächsten Jahren und dient somit als Orientierung und Steuerungselement für Politik, Verwaltung und Bevölkerung. Das Konzept beinhaltet 14 Leitprojekte, die in einer losen Folge im GEA vorgestellt werden. Die darin enthaltenen Maßnahmen sind zum überwiegenden Teil noch nicht beschlossen und müssen in den kommenden Jahren im Gemeinderat beraten werden. (GEA)

Die Folge der Temporeduzierung wäre eine Senkung des Geräuschpegels um 2 bis 3 dB(A). Das höre sich zwar nicht nach viel an, entspreche aber in der menschlichen Wahrnehmung einer Halbierung des Verkehrs, hatte ein Vertreter des Büros bei der Vorstellung des Lärmaktionsplans erklärt. Darüber hinaus, das wurde in der damaligen Sitzung auch deutlich, soll geprüft werden, inwieweit ein lärmmindernder Belag Abhilfe schaffen könnte. (GEA)