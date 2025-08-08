Was beim ersten Waldfestival im Eninger Freibad geboten wird

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Ende August wird das Waldfreibad in Eningen zum Festivalgelände. Viele verschiedene Musiker kommen, um auf zwei Bühnen für Stimmung zu sorgen. »So etwas habe ich hier im Landkreis noch nicht gesehen«, erklärt Onur Sönmez, Festival-Initiator und Pächter des Freibad-Kiosks. »Wir wollen den Menschen etwas bieten, für das sie nicht weit fahren müssen.« Gesagt, getan: Bis zu 2.000 Besucherinnen und Besucher können am Samstag, 30. August, von 14 Uhr an auf dem Freibadgelände schwimmen, tanzen und sich auf die ein oder andere Überraschung freuen.

Die Idee für das Festival kam auf, nachdem Sönmez Anfang des Jahres den Kiosk auf dem Freibadgeländer übernommen hatte. »Ich habe ein tolles Team, das das Potenzial des Geländes gesehen hat.« Weil eine kleine Fete nicht so sein Ding sei, wurde ein eintägiges Festival draus. Mit dem finalen Konzept ging es dann zu Bürgermeister Eric Sindek, der dem Vorhaben zustimmte. »Die Gemeinde weiß, dass wir die Kultur in Eningen fördern möchten und unsere Idee wurde gut aufgenommen und unterstützt«, sagt Sönmez.

House- und Hip-Hop-Musik

Auf zwei Bühnen werden zahlreiche DJs und Musiker sowohl den Flair der Insel Ibiza mit House-Musik als auch den der alten Zeiten mit Hip-Hop-Liedern nach Eningen bringen. Der ein oder andere Künstler dürfte den Besuchern ein Begriff sein, aber auch einige unbekanntere sind dabei. Von Ninetoes über Tomi & Kesh bis hin zu Blackflash sind einige mit dabei. »Wir wollen vor allem, dass die Menschen für die Party kommen und für die Musik bleiben«, sagt Sönmez. Sollte es weitere Festivals geben, dürfen es dann aber auch größere Acts sein.

Das Eninger Waldfreibad wird Ende August zum Festivalgelände. Die hölzernen Liegen sollen dann als »Chill out Hills« als Rückzugsmöglichkeiten und zum Entspannen dienen. Foto: Uwe Sautter Das Eninger Waldfreibad wird Ende August zum Festivalgelände. Die hölzernen Liegen sollen dann als »Chill out Hills« als Rückzugsmöglichkeiten und zum Entspannen dienen. Foto: Uwe Sautter

Neben der Musik wird es einige Essensstände geben und mehrere Getränkebars. Auch regionale wie überregionale Kooperationspartner wie die Kreissparkasse oder Red Bull werden ihren Teil für das Gelingen des Festivals beitragen. Bis 20 Uhr darf sogar geschwommen und sich im Wasser abgekühlt werden. »Außerdem dürfen sich alle auf besondere Sound- und Licht-Effekte freuen«, erklärt Sönmez. Mehr möchte der Gastronom nicht verraten, der Rest soll eine Überraschung sein. »Ich bin mir sicher, dass für jeden etwas dabei ist.«

Elf Stunden lange Feier

Elf Stunden lang können die Besucherinnen und Besucher das Spektakel genießen, bevor dann Schluss ist. Bisher läuft der online Kartenverkauf gut, Sönmez ist zufrieden. Klar sei er etwas aufgeregt, wenn er an das Festival denkt, »ich mache aber seit 14 Jahren Partys und weiß natürlich auch, was auf mich zukommt«. Er sei sehr motiviert und werde sein Bestes geben, damit alles klappt. »Wir mussten einfach an alles denken«, erklärt Sönmez. Von der Toilette über Essensmöglichkeiten bis hin zur Sicherheit liege alles in seinen Händen und denen seines Teams. Apropos Sicherheit: Mitglieder der DLRG und Security-Leute werden während des Festivals anwesend sein, versichert Sönmez.

Wichtige Infos auf einen Blick Das erste Waldfestival im Eninger Freibad startet am Samstag, 30. August. Von 14 Uhr bis 1 Uhr nachts können die Besucherinnen und Besucher der Musik, die auf zwei Bühnen läuft, lauschen, tanzen und sich durch die Essens- und Getränkestände probieren. Das Festival ist ab 18 Jahren. Karten gibt es online oder an der Abendkasse - doch die Anzahl ist begrenzt. Wer mit dem Auto kommt, kann direkt vor dem Freibad parken. Das Fahrzeug muss jedoch bis 6 Uhr des Folgetags abgeholt werden. Das Übernachten im Fahrzeug ist verboten. Weitere Informationen gibt es online. (GEA) www.waldfestival.com

»Wir wollten ein Event auf die Beine stellen, dass sich jeder leisten kann und das Herzen erobert«, sagt der Gastronom. Er könne sich vorstellen, das Festival im kommenden Jahr wieder zu veranstalten. Bestenfalls immer am selben Tag, der sich dann etabliert. »Das ist dann ein Tag, den sich die Menschen schon freihalten, damit sie zum Waldfestival nach Eningen kommen können.« (GEA)